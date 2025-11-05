Κακοκαιρία σε… δύο κύματα τις επόμενες ημέρες: Σε ποιες περιοχές θα βρέχει – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Ο καιρός θα συνεχίσει να είναι βροχερός και σήμερα, Τετάρτη (5/11) σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι ενισχύονται στα πελάγη, ενώ θα υποχωρήσει ελαφρώς και η θερμοκρασία.
Το βράδυ ήταν έντονες οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που συνοδευτήκαν από μεγάλο όγκο βροχής ενώ σιγά-σιγά το φαινόμενο μετατοπίζεται προς τα νότια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.
Ο άστατος καιρός θα επικρατήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και σήμερα. Η ημέρα θα είναι συννεφιασμένη και θα συνοδεύεται από βροχές. Τα φαινόμενα στη συνέχεια θα εξασθενήσουν και θα περιορίζονται από το ύψος του Βόλου και πιο νότια και από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικά.
Οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν στις θάλασσες αλλά κυρίως στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Παράλληλα η θερμοκρασία με την εκδήλωση καταιγίδων έπεσε. Η βόρεια Ελλάδα ξύπνησε με 6 βαθμούς και φτάνουμε στους 10 βαθμούς στο κέντρο της Μακεδονίας. Πιο νότια ανεβαίνει ο υδράργυρος και θα αγγίξει τους 15 βαθμούς στην Αττική. Ο υδράργυρος ανεβαίνει πιο νότια και στην Κρήτη που θα φτάσει και τους 19 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς στην βόρεια Ελλάδα ενώ στα θαλάσσια τμήματα της χώρας θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Μπορεί να πέρασε το μέτωπο της κακοκαιρίας μέσα στη νύχτα αλλά και η ημέρα θα χαρακτηρίζεται από άστατες συνθήκες. Οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι πιο ήπιες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 15 βαθμούς.
Αύριο βελτιώνεται ο καιρός και τα περισσότερα φαινόμενα θα είναι στο νότιο νοτιοανατολικό Αιγαίο και προς τα Δωδεκάνησα. Την Παρασκευή η ημέρα θα ξεκινήσει με καλές συνθήκες αλλά προς την περιοχή του Ιονίου ένα μικρό κύμα κακοκαιρίας θα μας απασχολήσει καθώς αναμένεται να μεταφερθεί προς τη βόρεια Ελλάδα.
Δείτε το βίντεο:
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06-11-2025
- Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά ορεινά.
- Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά) και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.
- Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.
- Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-11-2025
- Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα έως τις μεσημβρινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.
- Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.
- Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και από το απόγευμα τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-11-2025
- Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το μεσημέρι θα ενταθούν.
- Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.
- Στις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
- Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
- Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
- Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THN KΥΡΙΑΚΗ 09-11-2025
- Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.
- Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.
- Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
- Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
- Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.