Κακοκαιρία σε… δύο κύματα τις επόμενες ημέρες: Σε ποιες περιοχές θα βρέχει – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Ο καιρός θα συνεχίσει να είναι βροχερός και σήμερα, Τετάρτη (5/11) σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι ενισχύονται στα πελάγη, ενώ θα υποχωρήσει ελαφρώς και η θερμοκρασία.

Το βράδυ ήταν έντονες οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που συνοδευτήκαν από μεγάλο όγκο βροχής ενώ σιγά-σιγά το φαινόμενο μετατοπίζεται προς τα νότια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο άστατος καιρός θα επικρατήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και σήμερα. Η ημέρα θα είναι συννεφιασμένη και θα συνοδεύεται από βροχές. Τα φαινόμενα στη συνέχεια θα εξασθενήσουν και θα περιορίζονται από το ύψος του Βόλου και πιο νότια και από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικά.

Οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν στις θάλασσες αλλά κυρίως στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Παράλληλα η θερμοκρασία με την εκδήλωση καταιγίδων έπεσε. Η βόρεια Ελλάδα ξύπνησε με 6 βαθμούς και φτάνουμε στους 10 βαθμούς στο κέντρο της Μακεδονίας. Πιο νότια ανεβαίνει ο υδράργυρος και θα αγγίξει τους 15 βαθμούς στην Αττική. Ο υδράργυρος ανεβαίνει πιο νότια και στην Κρήτη που θα φτάσει και τους 19 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς στην βόρεια Ελλάδα ενώ στα θαλάσσια τμήματα της χώρας θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Μπορεί να πέρασε το μέτωπο της κακοκαιρίας μέσα στη νύχτα αλλά και η ημέρα θα χαρακτηρίζεται από άστατες συνθήκες. Οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι πιο ήπιες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 15 βαθμούς.

Αύριο βελτιώνεται ο καιρός και τα περισσότερα φαινόμενα θα είναι στο νότιο νοτιοανατολικό Αιγαίο και προς τα Δωδεκάνησα. Την Παρασκευή η ημέρα θα ξεκινήσει με καλές συνθήκες αλλά προς την περιοχή του Ιονίου ένα μικρό κύμα κακοκαιρίας θα μας απασχολήσει καθώς αναμένεται να μεταφερθεί προς τη βόρεια Ελλάδα.

Δείτε το βίντεο: