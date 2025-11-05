Ζοχράν Μαμντάνι: «Σε αυτή τη στιγμή πολιτικού σκότους, ας είναι η Νέα Υόρκη το φως» – Τα μηνύματα του νέου δημάρχου προς τον Τραμπ

Αφού ο Ζοχράν Μαμντάνι ολοκλήρωσε την ομιλία του μετά τη νίκη του στις εκλογές για την δημαρχεία της Νέας Υόρκης, η σύζυγός του Ράμα Ντουβάτζι καθώς και οι γονείς του ανέβηκαν στη σκηνή.

Οι γονείς του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης είναι ο Μαχμούντ Μαμντάνι, καθηγητής κυβερνητικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, και η Μίρα Ναΐρ, βραβευμένη Ινδή σκηνοθέτης.

Ποιοι είναι οι γονείς του

Το ντεμπούτο της Nair, το “Salaam Bombay” του 1988, επικεντρώθηκε στα παιδιά του δρόμου της Βομβάης.

Το 2013, η Ναΐρ δήλωσε στο Reuters ότι η ταινία, η οποία κέρδισε πολλά βραβεία και ήταν υποψήφια για Όσκαρ, ήταν «σχεδόν αδύνατο να γίνει» λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων.

Μόλις ολοκληρώθηκε, την έβαλε «στον χάρτη» του κλάδου, σημείωσε. «Είναι απερίγραπτο – τόσοι πολλοί άνθρωποι που ούτε καν γνωρίζεις έχουν επηρεαστεί από αυτή την ταινία», είπε τότε.

Ο πατέρας του, ο Μαχμούντ, ο οποίος μελετά την αποικιοκρατία, συμπεριλήφθηκε στους 50 κορυφαίους στοχαστές στη λίστα του περιοδικού Prospect για το 2021.

Μαμντάνι: Η Νέα Υόρκη θα προστατεύσει τους μετανάστες, τις μαύρες γυναίκες και θα καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό

«Σε αυτή τη στιγμή πολιτικού σκότους, ας είναι η Νέα Υόρκη το φως», είπε ο Μαμντάνι, υποσχόμενος ότι η πόλη θα αποτελέσει πρότυπο για την προστασία της υπόλοιπης χώρας.

«Είτε είστε μετανάστης, είτε μέλος της τρανς κοινότητας, είτε μία από τις πολλές μαύρες γυναίκες που ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε από ομοσπονδιακή θέση, είτε ανύπαντρη μητέρα που περιμένει ακόμα να μειωθεί το κόστος των τροφίμων, είτε οποιοσδήποτε άλλος με την πλάτη στον τοίχο, ο αγώνας σας είναι δικός μας. Και θα χτίσουμε ένα δημαρχείο που θα στέκεται ακλόνητο στο πλευρό των Εβραίων Νεοϋορκέζων και δεν θα ταλαντεύεται στον αγώνα κατά της μάστιγας του αντισημιτισμού. Όπου οι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Μουσουλμάνοι ξέρουν ότι ανήκουν» σημείωσε στην ομιλία του.

Τι έχει υποσχεθεί ο Μαμντάνι;

Η άνοδος της δημοτικότητας του Μαμντάνι τροφοδοτήθηκε από την εστίαση της πλατφόρμας του στις προσιτές τιμές, ένα ζήτημα που οι Δημοκρατικοί δυσκολεύτηκαν να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της περσινής προεδρικής εκλογής.

Ακολουθούν τα κορυφαία στοιχεία που υπόσχεται, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της προεκλογικής του εκστρατείας :

ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΕΝΟΙΚΙΟ

Ο Μαμντάνι έχει δεσμευτεί να παγώσει αμέσως όλα τα ενοίκια σε κατοικίες.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Έχει δεσμευτεί να καταργήσει τη χρέωση στα λεωφορεία της Νέας Υόρκης, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα για να λειτουργήσει το σύστημα πιο αποτελεσματικά.

ΔΩΡΕΑΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο Μαμντάνι έχει υποσχεθεί να κάνει τη φροντίδα των παιδιών δωρεάν για παιδιά ηλικίας από έξι εβδομάδων έως πέντε ετών, μαζί με αύξηση των μισθών για τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Υπόσχεται να δημιουργήσει ένα δίκτυο καταστημάτων παντοπωλείων ιδιοκτησίας της πόλης, τα οποία δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν ενοίκιο ή φόρους ακίνητης περιουσίας, κάτι που, όπως λέει, θα μειώσει τα γενικά έξοδα και θα μετακυλήσει τις εξοικονομήσεις στους πελάτες.

ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΟΛΑ;

Ο Μαμντάνι λέει ότι θα αυξήσει τον συντελεστή εταιρικού φόρου ώστε να φτάσει στο 11,5% με αυτόν του Νιου Τζέρσεϊ, κάτι που, όπως λέει, θα αποφέρει 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Λέει ότι θα επιβάλει επίσης φόρο 2% στους πλουσιότερους Νεοϋορκέζους – σε εκείνους που κερδίζουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια ετησίως.

Ο Κουόμο απέρριψε τα σχέδια του Μαμντάνι ως φανταστικά, σημειώνοντας ότι η κυβερνήτης Κάθι Χότσουλ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αυξήσεων φόρων.