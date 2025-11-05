Στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Οι προτεραιότητες και η ατζέντα

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου περνάει σήμερα η 25η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις προτεραιότητες της είναι το ενεργειακό και οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα στις 18:00 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκμαν και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα για την 6η Σύμπραξη για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο.

Ταυτόχρονα η συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας κυριάρχησε στις χθεσινές συναντήσεις που είχε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, όπου το κλίμα ήταν θερμό και φιλικό.

Στο Προεδρικό Μέγαρο η συνάντηση πήγε εξαιρετικά καλά, καθώς η νέα πρέσβης «έσπασε» το πρωτόκολλο και αντί να παραμείνει για τα προκαθορισμένα 20 λεπτά συνομίλησε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα για περίπου μία ώρα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετέφερε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τους χαιρετισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ανέφερε ότι η ίδια είχε μεγάλη αγάπη για τη χώρα μας.

Από τη συζήτηση δεν έμειναν εκτός τα ενεργειακά θέματα καθώς ο κ. Τασούλας είπε ότι τα ενεργειακά προτερήματα και οι δυνατότητες της Ελλάδας λόγω και της γεωγραφικής θέσης της δεν μπορούν να υπονομεύονται και να παρουσιάζονται ως μέρη δήθεν ελληνοτουρκικών διαφορών. Από την πλευρά της η Κίμπερλι Γκιλφόλ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν την μεγάλη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας.

Η ατζέντα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Μετά το Προεδρικό Μέγαρο η πρέσβης των ΗΠΑ μετέβη στο υπουργείο Εξωτερικών και συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στην συνάντηση έγινε μία πρώτη συζήτηση για την προετοιμασία του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα προς το τέλος του μήνα ή στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στο επίκεντρο της ατζέντας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων ενώ χθες επαναβεβαιώθηκε και η κοινή βούληση η Ελλάδα να εδραιωθεί ως ενεργειακός κόσμος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα ενεργειακά θέματα και οι γεωπολιτικές ισορροπίες φαίνεται ότι αποτελούν τους άξονες της αμερικανικής πολιτικής η οποία αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα εν μέσω προκλήσεων και αναταράξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μία πρώτη εικόνα των σχεδιασμών των Αμερικανών αναμένεται να δοθεί στις ομιλίες της Γκιλφόιλ αλλά και των υπουργών Νταγκ Μπέργκμαν και Κρις Ράιτ στην διήμερη διάσκεψη για την διατλαντική ενεργειακή συνεργασία. Μάλιστα η ομιλία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς θα δώσει και το στίγμα της ατζέντας που θα ακολουθήσει.

Ο αμερικανικός παράγοντας φαίνεται ότι προωθεί την αύξηση διάθεσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης μέσω της εξασφάλισης εναλλακτικών πηγών ενεργειακής τροφοδοσίας.

Μάλιστα η κυρία Γκιλφόιλ είχε αναφερθεί και στην θέση της Ελλάδας σε αυτόν τον σχεδιασμό κατά τη διάρκεια της ακρόασής της στη Γερουσία των ΗΠΑ για να εγκριθεί ο διορισμός της. Η Αμερικανίδα πρέσβης είχε αναφερθεί στη στρατηγική σημασία της Ρεβυθούσας και της μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Είχε μιλήσει για την αξία του «Κάθετου Διαδρόμου» που συνδέει την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Κεντρική Ευρώπη.

Παράλληλα η επίλυση των γεωπολιτικών ζητημάτων και η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να προχωρήσουν οι έρευνες για κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην Ανατολή Μεσόγειο, στις οποίες συμμετέχουν αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρωτοβουλία που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός για κοινές συνομιλίες με τα κράτη της Μεσογείου.

Ο διάλογος με τον Τασούλα και το δώρο στον Γεραπετρίτη

Στο μοντέλο διακυβέρνησης Τραμπ κομβικό ρόλο παίζουν τα άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης του Αμερικανού προέδρου. Ένα τέτοιο πρόσωπο είναι και η Κίμπερλι Γκιλφόικ, στην οποία η Αθήνα επενδύει για την αναβάθμιση του διαύλου επικοινωνίας με τον Λευκό Οίκο.

Μάλιστα ο Κωνσταντίνος Τασούλας στην συνάντηση που είχαν έκανε λόγο για τρομερή προσμονή ως προς την άφιξή της στη χώρα μας. Η νέα πρέσβης αποκάλυψε ότι έχει επισκεφθεί την χώρα μας δύο φορές στο παρελθόν, το 2004 ως δημοσιογράφος για να καλύψει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και στην διάρκεια του μήνα του μέλιτος με τον πρώην σύζυγό της. «Ο μήνας του γάμου μέλιτος ήταν φανταστικός, ο γάμος όχι», σχολίασε με χιούμορ ο Κωνσταντίνος Τασούλας. «Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο» απάντησε γελώντας η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Αμέσως μετά στην συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη η πρέσβης των ΗΠΑ του έδωσε ένα δώρο με άκρως συμβολικό χαρακτήρα. Η κυρία Γκιλφόιλ κατά την είσοδο της στο υπουργείο Εξωτερικών κρατούσε μία κόκκινη τσάντα που περιείχε ένα γυάλινο επιτραπέζιο ρολόι με το έμβλημα των ΗΠΑ, το οποίο δώρισε στον υπουργό Εξωτερικών.