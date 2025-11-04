Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού

Τη διάθεσή της να είναι «ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού» υπογράμμισε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μετά τις συναντήσεις που είχε την Τρίτη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα επέδωσε σήμερα (04/11) τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, δηλώνοντας ότι είναι «βαθιά τιμή» να υπηρετεί ως η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη χώρα.

Όπως υπογράμμισε, σύμφωνα με το ERTNews, ανυπομονεί να συνεργαστεί με τους Έλληνες συμμάχους για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, εκπροσωπώντας υπερήφανα τον Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ήταν μεγάλη τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα. Είναι βαθιά τιμή για μένα να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία και να είμαι η πρώτη γυναίκα Πρέσβης της χώρας μου στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού», ανέφερε η κα Γκίλοφοϊλ, μετά τα διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

