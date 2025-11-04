Καταγγελία – σοκ στο Ηράκλειο: Μαθητής Γυμνασίου απείλησε και παρενόχλησε σεξουαλικά συμμαθήτριά του

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε σχολείο του Ηρακλείου με πρωταγωνιστή έναν ανήλικο μαθητή.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έφερε στο φως το creta24.gr, ένας μαθητής γυμνασίου προχώρησε σε πράξη σεξουαλικού χαρακτήρα προς ανήλικη συμμαθήτριά του με απειλές βιασμού και θανάτου.

Στο σχολείο επικράτησε ένταση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικό πρόσωπο της μαθήτριας προσπάθησε να επιτεθεί στον ανήλικο που προέβη σε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Oι ψυχραιμότεροι ηρέμησαν τα πνεύματα και τα πράγματα δεν ξέφυγαν.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το περιστατικό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με γονείς μαθητών να έχουν εκφράσει πολλές φορές τα παράπονά τους προς διευθύντρια του σχολείου για την συμπεριφορά του συγκεκριμένου μαθητή. Ο μαθητής φέρεται να έχει επιτεθεί και άλλες φορές λεκτικά και σωματικά σε συμμαθητές του.