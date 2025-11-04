Τραμπ: Η κυβέρνηση δεν θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς την επισιτιστική βοήθεια που δικαιούνται – «Φταίνε οι Δημοκρατικοί»

Η επισιτιστική βοήθεια που δικαιούνται εκατομμύρια φτωχοί Αμερικανοί μέσω του προγράμματος SNAP του υπουργείου Γεωργίας «δεν θα δοθεί» παρά μόνο «εάν οι Δημοκρατικοί της ριζοσπαστικής αριστεράς» βάλουν τέλος στην παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους, προειδοποίησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρά τη δικαστική απόφαση που διατάζει την κυβέρνησή του να καταβάλει τα χρήματα μέχρι αύριο Τετάρτη.

Τα επιδόματα «θα δοθούν μόνο όταν οι Δημοκρατικοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ανοίξουν την κυβέρνηση, κάτι που μπορούν εύκολα να κάνουν, και όχι πριν από αυτό» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος στο πρόγραμμα Supplemental Nutrition Assistance (πρώην “κουπόνια τροφίμων”).

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν πόροι για να καλυφθεί το πρόγραμμα, λόγω του shutdown, της δημοσιονομικής παράλυσης που συνεχίζεται για 35η ημέρα, επειδή Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν επί του προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ρόουντ Άιλαντ διέταξε το Σάββατο την κυβέρνηση του Τραμπ να καταβάλει πλήρως τα επιδόματα μέχρι τη Δευτέρα ή να κάνει μερικές πληρωμές μέχρι την Τετάρτη, αναγνωρίζοντας ότι «θα πληγούν ανεπανόρθωτα» οι δικαιούχοι εάν δεν τα λάβουν εγκαίρως.

Τη Δευτέρα η κυβέρνηση απάντησε με ένα δικαστικό έγγραφο ότι θα διαθέσει 450 εκατομμύρια από τα έσοδα των δασμών για ένα άλλο πρόγραμμα, που αφορά επισιτιστική βοήθεια σε μικρά παιδιά, όμως δεν θα δώσει τα 4 δισεκ. δολάρια που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος SNAP.

