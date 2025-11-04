Μπέκαμ: Ο βασιλιάς Κάρολος τον έχρισε ιππότη – «Όχι κι άσχημα για το αγόρι από το Ανατολικό Λονδίνο»

Είκοσι πέντε τρόπαια, 115 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, πέντε διεθνή τουρνουά και αμέτρητα πολύτιμα γκολ. Αλλά την Τρίτη ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έλαβε επιτέλους μία από τις λίγες τιμές που του είχαν διαφύγει κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής καριέρας του, που μετρά 21 χρόνια, και είναι γεμάτη τρόπαια, και όχι μόνο.

Ντυμένος με ένα κοστούμι που είχε φτιάξει ειδικά για την περίσταση η Βικτόρια Μπέκαμ, αντίστοιχο με ένα που είχε κάνει δώρο παλαιότερα στον Βρετανό Μονάρχη, ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος τον αναγόρευσε ιππότη στο κάστρο του Ουίνδσορ για τις υπηρεσίες του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία.

Η αφοσιωμένη σύζυγος του 50χρονου βετεράνου ποδοσφαιριστή και οι περήφανοι γονείς του, Τεντ και Σάντρα, χαμογελούσαν καθώς αυτός υποκλινόταν και γονάτιζε μπροστά στον μονάρχη, ο οποίος τον άγγιξε απαλά και στους δύο ώμους με το σπαθί του, ενώ ένα κουαρτέτο εγχόρδων έπαιζε το hit Golden από την ταινία KPop Demon Hunters.

Ο βασιλιάς και ο νέος ιππότης του, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτύξει μια συγκινητική φιλία χάρη στην κοινή τους αγάπη για την κηπουρική και τις μέλισσες, χαμογέλασαν, αντάλλαξαν χειραψία και συνομίλησαν για λίγο κατά τη διάρκεια της συγκινητικής τελετής αναγόρευσης.

Μετά την τελετή, ο Sir David παραδέχτηκε ότι συγκινήθηκε όταν έλαβε την υψηλότερη τιμητική διάκριση της ζωής του και αποκάλυψε ότι ο Κάρολος τον είχε συγχαρεί για το κοστούμι που η Βικτόρια πάντως είχε σχεδιάσει και φτιάξει για αυτόν ως δώρο.

«Είμαι προφανώς πολύ τυχερός στην καριέρα μου που έχω κερδίσει όσα έχω κερδίσει και έχω κάνει όσα έχω κάνει, αλλά το να λάβω μια τέτοια τιμή, αυτή του ιππότη, είναι κάτι που δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι θα μου συμβεί», είπε.

«Για να είμαι ειλικρινής, ένα μικρό αγόρι από το Ανατολικό Λονδίνο, γεννημένο στο Leytonstone, και τώρα εδώ στο Κάστρο του Windsor, να τιμάται από τον Μεγαλειότατο Βασιλιά – τον πιο σημαντικό και σεβαστό θεσμό στον κόσμο – είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Αυτή είναι χωρίς αμφιβολία η πιο περήφανη στιγμή της ζωής μου», είπε.

Η αναγόρευσή του σε ιππότη σηματοδοτεί μια κρίσιμη και προσωπικά σημαντική στιγμή για έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της Αγγλίας. Είναι επίσης ένα όνειρο που ο Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ πιθανώς δεν πίστευε ποτέ ότι θα πραγματοποιηθεί μετά από τόσο καιρό αναμονής.

Ο γιος του Σερ Ντέιβιντ, Ρομέο, δημοσίευσε αργότερα μια οικογενειακή φωτογραφία των Μπέκαμ με τους γονείς του και τα αδέλφια του Κρουζ και Χάρπερ. Ωστόσο, δεν υπήρχε κανένα ίχνος του μεγαλύτερου παιδιού, Μπρούκλιν, με τον οποίο υπάρχει μια πολύ γνωστή διαμάχη.

Όταν ρωτήθηκε αν κατάφερε να μιλήσει με τον Κάρολο κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Σερ Ντέιβιντ είπε: «Εντυπωσιάστηκε πολύ με το κοστούμι μου. Είναι ο πιο κομψά ντυμένος άντρας που γνωρίζω, οπότε με έχει εμπνεύσει αρκετά για το στυλ μου όλα αυτά τα χρόνια και σίγουρα με ενέπνευσε και για αυτό το στυλ.

Ήταν κάτι που μου έφτιαξε η γυναίκα μου. Κοίταξα παλιές φωτογραφίες του όταν ήταν αρκετά νέος με πρωινά κοστούμια και σκέφτηκα, εντάξει, αυτό θέλω να φορέσω, οπότε το έδωσα στη γυναίκα μου και το έφτιαξε».

Ο πατέρας τεσσάρων παιδιών ανακηρύχθηκε ιππότης μαζί με τον Sir Mel Stride, τον πρώην υπουργό Εργασίας και Συντάξεων, για την πολιτική και δημόσια υπηρεσία του.

Είναι σίγουρα ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τον Μπέκαμ.