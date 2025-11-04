Μπέκαμ: Ο βασιλιάς Κάρολος τον έχρισε ιππότη – «Όχι κι άσχημα για το αγόρι από το Ανατολικό Λονδίνο»

Enikos Newsroom

διεθνή

Μπέκαμ: Ο βασιλιάς Κάρολος τον έχρισε ιππότη – «Όχι κι άσχημα για το αγόρι από το Ανατολικό Λονδίνο»

Είκοσι πέντε τρόπαια, 115 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, πέντε διεθνή τουρνουά και αμέτρητα πολύτιμα γκολ. Αλλά την Τρίτη ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έλαβε επιτέλους μία από τις λίγες τιμές που του είχαν διαφύγει κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής καριέρας του, που μετρά 21 χρόνια, και είναι γεμάτη τρόπαια, και όχι μόνο.

Ντυμένος με ένα κοστούμι που είχε φτιάξει ειδικά για την περίσταση η Βικτόρια Μπέκαμ, αντίστοιχο με ένα που είχε κάνει δώρο παλαιότερα στον Βρετανό Μονάρχη, ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος τον αναγόρευσε ιππότη στο κάστρο του Ουίνδσορ για τις υπηρεσίες του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία.

Η αφοσιωμένη σύζυγος του 50χρονου βετεράνου ποδοσφαιριστή και οι περήφανοι γονείς του, Τεντ και Σάντρα, χαμογελούσαν καθώς αυτός υποκλινόταν και γονάτιζε μπροστά στον μονάρχη, ο οποίος τον άγγιξε απαλά και στους δύο ώμους με το σπαθί του, ενώ ένα κουαρτέτο εγχόρδων έπαιζε το hit Golden από την ταινία KPop Demon Hunters.

Ο βασιλιάς και ο νέος ιππότης του, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτύξει μια συγκινητική φιλία χάρη στην κοινή τους αγάπη για την κηπουρική και τις μέλισσες, χαμογέλασαν, αντάλλαξαν χειραψία και συνομίλησαν για λίγο κατά τη διάρκεια της συγκινητικής τελετής αναγόρευσης.

Μετά την τελετή, ο Sir David παραδέχτηκε ότι συγκινήθηκε όταν έλαβε την υψηλότερη τιμητική διάκριση της ζωής του και αποκάλυψε ότι ο Κάρολος τον είχε συγχαρεί για το κοστούμι που η Βικτόρια πάντως είχε σχεδιάσει και φτιάξει για αυτόν ως δώρο.

«Είμαι προφανώς πολύ τυχερός στην καριέρα μου που έχω κερδίσει όσα έχω κερδίσει και έχω κάνει όσα έχω κάνει, αλλά το να λάβω μια τέτοια τιμή, αυτή του ιππότη, είναι κάτι που δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι θα μου συμβεί», είπε.

«Για να είμαι ειλικρινής, ένα μικρό αγόρι από το Ανατολικό Λονδίνο, γεννημένο στο Leytonstone, και τώρα εδώ στο Κάστρο του Windsor, να τιμάται από τον Μεγαλειότατο Βασιλιά – τον πιο σημαντικό και σεβαστό θεσμό στον κόσμο – είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Αυτή είναι χωρίς αμφιβολία η πιο περήφανη στιγμή της ζωής μου», είπε.

Η αναγόρευσή του σε ιππότη σηματοδοτεί μια κρίσιμη και προσωπικά σημαντική στιγμή για έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της Αγγλίας. Είναι επίσης ένα όνειρο που ο Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ πιθανώς δεν πίστευε ποτέ ότι θα πραγματοποιηθεί μετά από τόσο καιρό αναμονής.

Ο γιος του Σερ Ντέιβιντ, Ρομέο, δημοσίευσε αργότερα μια οικογενειακή φωτογραφία των Μπέκαμ με τους γονείς του και τα αδέλφια του Κρουζ και Χάρπερ. Ωστόσο, δεν υπήρχε κανένα ίχνος του μεγαλύτερου παιδιού, Μπρούκλιν, με τον οποίο υπάρχει μια πολύ γνωστή διαμάχη.

Όταν ρωτήθηκε αν κατάφερε να μιλήσει με τον Κάρολο κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Σερ Ντέιβιντ είπε: «Εντυπωσιάστηκε πολύ με το κοστούμι μου. Είναι ο πιο κομψά ντυμένος άντρας που γνωρίζω, οπότε με έχει εμπνεύσει αρκετά για το στυλ μου όλα αυτά τα χρόνια και σίγουρα με ενέπνευσε και για αυτό το στυλ.

Ήταν κάτι που μου έφτιαξε η γυναίκα μου. Κοίταξα παλιές φωτογραφίες του όταν ήταν αρκετά νέος με πρωινά κοστούμια και σκέφτηκα, εντάξει, αυτό θέλω να φορέσω, οπότε το έδωσα στη γυναίκα μου και το έφτιαξε».

Ο πατέρας τεσσάρων παιδιών ανακηρύχθηκε ιππότης μαζί με τον Sir Mel Stride, τον πρώην υπουργό Εργασίας και Συντάξεων, για την πολιτική και δημόσια υπηρεσία του.

Είναι σίγουρα ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τον Μπέκαμ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 χαρακτηριστικά που έχουν όσοι τρώνε μετά τις 9 το βράδυ

ΕΟΦ: Τέσσερα σκευάσματα ινσουλίνης αποσύρονται έως το τέλος του έτους

Τσιάρας για αγρότες: Μέχρι τέλη Νοεμβρίου οι πληρωμές βασικής ενίσχυσης και Μέτρου 23

Ακίνητα: Αποκαλυπτική έρευνα για τις τιμές – Πόσοι μισθοί χρειάζονται για να αγοράσετε σπίτι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Φρίκη: Γυναίκες πουλούσαν ανθρώπινα οστά στο Marketplace του Facebook
περισσότερα
21:54 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Βέλγιο: Έκλεισε προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών, λόγω αγνώστου drone στην περιοχή

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έκλεισε τα βράδυ της Τρίτης  καθώς θεάθηκε ένα μη επανδρωμένο αερο...
21:38 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Η κυβέρνηση δεν θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς την επισιτιστική βοήθεια που δικαιούνται – «Φταίνε οι Δημοκρατικοί»

Η επισιτιστική βοήθεια που δικαιούνται εκατομμύρια φτωχοί Αμερικανοί μέσω του προγράμματος SNA...
20:18 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον – Εκκενώθηκε αεροσκάφος λόγω απειλής

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) διέκοψε την Τρίτη την κυκλοφορία στο Εθνικό Αεροδρόμι...
19:43 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Σάνα Μαρίν: «Απείλησαν να με βιάσουν τόσες φορές που έχασα τον λογαριασμό»

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν καταγγέλλει, στα απομνημονεύματά της που δημοσι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς