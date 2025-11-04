Χαλκίδα: Δεν έχουν εντοπιστεί τα μαχαίρια της φονικής οπαδικής συμπλοκής, μόνο ένα στειλιάρι – Συνεργός εξαφάνισε ενοχοποιητικά στοιχεία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δολοφονία στη Χαλκίδα

Ο φανατισμός και το τυφλό οπαδικό μίσος οδήγησαν για άλλη μια φορά στη δολοφονία ενός 20χρονου παιδιού. Ο φίλαθλος έπεσε νεκρός έπειτα από συμπλοκή με οπαδούς αντίπαλης ομάδας το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα.

Οι δύο ομάδες των οπαδών, τέσσερις και τέσσερις, που επέβαιναν σε δυο οχήματα, φαίνεται πως ξεκίνησαν από την Αρτάκη. Κατέληξαν στη Χαλκίδα, όπου συνεπλάκησαν. Βγήκαν μαχαίρια. Ο 20χρονος τραυματίστηκε βαριά. Φίλοι τον μετάφεραν και τον εγκατέλειψαν έξω από το νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Περίπου μια ώρα μετά εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία άλλοι δυο τραυματίες από μαχαιριές, οπαδοί αντίπαλων ομάδων και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί μέσα σε λίγη ώρα προσήγαγαν και τα υπόλοιπα πέντε άτομα που πήραν μέρος στη φονική συμπλοκή. Μόνο ένας 19χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές για οπαδική βία το 2023.

Συγκεκριμένα, ενώ ήταν 17 ετών είχε πάρει μέρος στα επεισόδια έξω από το κλειστό στου Ρέντη, που είχαν κατάληξη στη δολοφονία από ναυτική φωτοβολίδα του αρχιφύλακα των ΜΑΤ, Γιώργου Λυγγερίδη.

Μετά τις επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών, ο ανήλικος είχε επιστρέψει μαζί με τους υπόλοιπους χούλιγκαν στο κλειστό γυμναστήριο, έβγαλε και πέταξε τα ρούχα που φορούσε, για να μην συλληφθεί. Είχε προσαχθεί μαζί με εκατοντάδες άλλους οπαδούς στη ΓΑΔΑ, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος.

Οι γονείς του Άλκη Καμπανού, του 19χρονου που το 2022 είχε πέσει θύμα τυφλής δολοφονικής επίθεσης από οπαδούς αντίπαλης ομάδας στη Θεσσαλονίκη, μίλησαν για τον κύκλο της βίας που δεν λέει να σταματήσει.

«Με συγκλόνισε, είχα πει ο Άλκης να είναι ο τελευταίος αλλά είχαμε… Σαν να μην έχουμε καταλάβει κάτι ακόμη, υπάρχει πολύ δρόμος», είπε ο πατέρας του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός.

Στη Χαλκίδα έσπευσε κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας, που ερευνά το ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στη συμπλοκή.

Δεν βρέθηκαν τα μαχαίρια και τα άλλα αιχμηρά αντικείμενα της συμπλοκής

Σε εξέλιξη βρίσκεται το στάδιο της προανάκρισης για τους 6 από τους 7 συλληφθέντες, καθώς ο έβδομος κρατείται στο νοσοκομείο φρουρούμενος. Την Τετάρτη αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το ERTnews, δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα τα μαχαίρια από την αιματηρή επίθεση, παρά μόνο ένα στειλιάρι. Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Συνεργός των εμπλεκομένων εξαφάνισε ενοχοποιητικά στοιχεία

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χαλκίδας αλλά και τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς χώρους που έσπευσαν στην Χαλκίδα, διαπίστωσαν ότι η στιγμή της φονικής συμπλοκής των ομάδων των αντίπαλων οπαδών έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Βλέποντας το βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες, είδαν ότι ένα άτομο που δεν είναι ανάμεσα στις δύο τετράδες που συνεπλάκησαν, έσπευσε στο σημείο – πιθανότατα, λένε οι αστυνομικοί, κάποιος τον ειδοποίησε – και εξαφάνισε ενοχοποιητικά στοιχεία.

Είναι άγνωστο αν αυτό το άτομο έχει κρύψει και τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν. Έχει συλληφθεί. Είναι οπαδός της ομάδας, όχι αυτής την οποία υποστήριζε ο 20χρονος που δολοφονήθηκε. Θα οδηγηθεί και αυτός την Τετάρτη στον εισαγγελέα.

Δύο από τους συλληφθέντες οπαδοί της ίδιας ομάδας με αυτή που υποστήριζε το 20χρονο θύμα που δέχτηκε τη φονική μαχαιριά στην καρδιά, παραδέχτηκαν ότι πήραν μέρος στην συμπλοκή, αλλά ως εκεί. Δεν αναφέρουν κάτι παραπάνω.

20:11 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

