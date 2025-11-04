Βόλος: 85χρονος απείλησε την 75χρονη σύζυγό του – Πίστευε ότι έχει εξωσυζυγική σχέση

Αθώο κήρυξε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έναν 85χρονο, που κατηγορήθηκε πως απείλησε την σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους τον Οκτώβριο του 2024.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να φώναξε στη σύζυγό του πως τον απατάει και να την απείλησε λέγοντας ότι «θα την πατήσει κάτω».

Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε πως ο ηλικιωμένος παραφέρθηκε ύστερα από έντονη λογομαχία, κατά τη διάρκεια της οποίας η σύζυγός του τον έφτυσε στο πρόσωπο, και ότι αμέσως μετά ζήτησε συγγνώμη.

Η 75χρονη, κατέθεσε πως το περιστατικό αποτέλεσε στιγμιαία παρεξήγηση, σύμφωνα με το gegonota.news.

Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη μετάνοια του κατηγορούμενου και τη δήλωση της παθούσας, κήρυξε τον 85χρονο αθώο.

