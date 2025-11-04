Βορίζια: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα σχολεία αυτή την εβδομάδα – Τη Δευτέρα στην περιοχή ομάδα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μακελειό, Κρήτη, Βορίζια

Επαναλειτουργούν κανονικά από αύριο, Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Ζαρού, ενώ με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο Βοριζίων.

Οι μαθητές στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο Βοριζίων, θα επανέλθουν στις τάξεις τους, την προσεχή Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Εξάλλου, τη Δευτέρα, όπως είχε ανακοινωθεί επισήμως από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, θα βρίσκεται στα σχολεία Βοριζιών και Ζαρού, η ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.

Την ομάδα θα απαρτίζουν 4 ειδικοί παιδοψυχολόγοι από την Αθήνα και 4 Κοινωνικοί Λειτουργοί του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  Κρήτης, όπως αυτοί ορίστηκαν από την πρόεδρο του τμήματος, αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Παπαδάκη  σε συνεργασία με τον Πρύτανη, καθηγητή Νικόλαο Κατσαράκη.

Οι ειδικοί επιστήμονες θα παρέχουν ψυχολογική πρώτη βοήθεια (Psychological First Aid), ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Οι αποφάσεις για την επαναλειτουργία των σχολείων στις δυο περιοχές, ελήφθησαν σε συνεννόηση με τα στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Δήμαρχο Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη. 

Νωρίτερα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη συμμετοχή όλων των στελεχών των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Α΄θμιας, Β΄θμιας, ΠΥΣΠΕ, ΚΕΔΑΣΥ).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Τέσσερα σκευάσματα ινσουλίνης αποσύρονται έως το τέλος του έτους

Σε ΚΕΠ της Υγείας μετασχηματίζονται τα Φαρμακεία

Επίδομα παιδιού 2025: Οι ημερομηνίες – κλειδιά για τις πληρωμές

Ανασφάλιστοι: Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος για την ιατρική περίθαλψη

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορεί να βρείτε τον αριθμό σε 20 δευτερόλεπτα;

Τα 4 ζώδια που θα δουν τα πιο τολμηρά όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα τον Νοέμβριο
περισσότερα
18:51 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

«Έντονα θα είναι τα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο» στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την ανατο...
18:16 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στην Κρήτη: Συνελήφθησαν οι 3 καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της βεντέτας στην Κρήτη, αφού λίγο μετά τις 6 το...
17:58 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στην Κρήτη: Παραδίδονται οι 3 καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια – Ραγδαίες εξελίξεις

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση που συγκλόνισε την Κρήτη και το πανελλήνιο με την φονική συ...
17:35 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Ο 39χρονος συναντήθηκε με συγγενείς του στις φυλακές μια ημέρα πριν από το μακελειό – Οι νέες πληροφορίες για τα όπλα και τις έρευνες των Αρχών 

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις έρευνες των Αρχών που βρίσκονται σε ε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς