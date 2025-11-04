Βορίζια: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα σχολεία αυτή την εβδομάδα – Τη Δευτέρα στην περιοχή ομάδα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

Επαναλειτουργούν κανονικά από αύριο, Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Ζαρού, ενώ με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο Βοριζίων.

Οι μαθητές στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο Βοριζίων, θα επανέλθουν στις τάξεις τους, την προσεχή Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Εξάλλου, τη Δευτέρα, όπως είχε ανακοινωθεί επισήμως από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, θα βρίσκεται στα σχολεία Βοριζιών και Ζαρού, η ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.

Την ομάδα θα απαρτίζουν 4 ειδικοί παιδοψυχολόγοι από την Αθήνα και 4 Κοινωνικοί Λειτουργοί του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτοί ορίστηκαν από την πρόεδρο του τμήματος, αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Παπαδάκη σε συνεργασία με τον Πρύτανη, καθηγητή Νικόλαο Κατσαράκη.

Οι ειδικοί επιστήμονες θα παρέχουν ψυχολογική πρώτη βοήθεια (Psychological First Aid), ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Οι αποφάσεις για την επαναλειτουργία των σχολείων στις δυο περιοχές, ελήφθησαν σε συνεννόηση με τα στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Δήμαρχο Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη.

Νωρίτερα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη συμμετοχή όλων των στελεχών των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Α΄θμιας, Β΄θμιας, ΠΥΣΠΕ, ΚΕΔΑΣΥ).