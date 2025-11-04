Τραμπ: «Όποιος Εβραίος ψηφίσει τον Ζοχράν Μαμντάνι είναι ηλίθιος» – Η νέα παρέμβαση στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μην ψηφίσουν υπέρ του Ζοχράν Μαμντάνι, του υποψηφίου του Δημοκρατικού κόμματος για τη δημαρχία της πόλης.

«Όποιος Εβραίος ψηφίσει τον Ζοχράν Μαμντάνι (…) είναι ηλίθιος!!!» έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κρίνοντας ότι το μεγάλο φαβορί αυτών των δημοτικών εκλογών «μισεί τους Εβραίους».

Ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι ένθερμος υποστηρικτής του αγώνα των Παλαιστινίων και οι θέσεις που έχει εκφράσει για το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν την έχθρα ενός μέρους της εβραϊκής κοινότητας της αμερικανικής μεγαλούπολης. Προκειμένου να την καθησυχάσει, τους τελευταίους μήνες δεν παύει να τηρεί σκληρή στάση απέναντι στον αντισημιτισμό.