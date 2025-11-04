Κατεβαίνουν στην Αθήνα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 11 Νοεμβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες

Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, που ετοιμάζονται να κατέβουν με τρακτέρ στην Αθήνα την Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

Το συλλαλητήριο, που οργανώνει η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), θα ξεκινήσει στις 12.00 το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν συνεταιρισμοί, αγροτικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες, παραγωγοί και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα.

Μετά την συγκέντρωση διαμαρτυρίας, οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανακοίνωση

Σήμερα, Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη – συντονιστική συνάντηση εκπροσώπων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, με στόχο τη συζήτηση των λεπτομερειών για το πανελλαδικό συλλαλητήριο που αποφασίστηκε κατά την ανοιχτή σύσκεψη της ΕΘΕΑΣ την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, σχετικά με τα συνεχιζόμενα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

Η διαμαρτυρία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, παραγωγών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών.

Οι άξονες της διαμαρτυρίας είναι οι εξής δύο, με όσα συνεπάγονται:

  • οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων
  • η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς

Με τη δράση αυτή, ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος επιδιώκει να αναδείξει τα δίκαια αιτήματά του και να απαιτήσει ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα.

 

 

