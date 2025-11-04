Βουλή – Κυρανάκης: Νέα προμήθεια 125 ηλεκτρικών λεωφορείων – Υλοποιείται το στρατηγικό σχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες

«Περισσότερα οχήματα, περισσότεροι οδηγοί, πύκνωση δρομολογίων, αυστηρότερη ηλεκτρική επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων και νέα τηλεματική υπηρεσία για την εξυπηρέτηση του κοινού» περιλαμβάνει ο στρατηγικός στόχος, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενημερώνοντας την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου «για την προς υπογραφή σύμβαση για την προμήθεια 125 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων και παρελκομένων τους σύμφωνα με τον διενεργηθέντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό (υπ’ αριθμ. 21540/06.02.2025 Διακήρυξη)».

Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, η προμήθεια αυτή των 125 οχημάτων εντάσσεται στην μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το 2019 για την ανανέωση του στόλου.

Εκείνη την εποχή εκτός κάποιων λίγων λεωφορείων που ήταν κατασκευής 2011, η πλειοψηφία του στόλου ήταν κατασκευής της δεκαετίας του 1990, μια εικόνα πλήρους απαξιωτική για τον στόλο των αστικών λεωφορείων που κυκλοφορούσαν.

Ανανέωση του στόλου

Επί κυβέρνησης ΝΔ, σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός ακολουθείται και δεν έχει αλλάξει μια ενιαία στρατηγική για την ανανέωση του στόλου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Αυτή την στιγμή στην Αττική, είπε ο αναπληρωτής υπουργός έχουμε στα δρομολόγια των γραμμών, 100 νέα λεωφορεία φυσικού αερίου Iveco 18 μέτρων, 200 νέα λεωφορεία φυσικού αερίου Μenarini, 140 ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθήνα, 100 ηλεκτρικά λεωφορεία Midi, 100 ηλεκτρικά λεωφορεία 18 μέτρων και 100 λεωφορεία 12 μέτρων και άλλα 110 λεωφορεία στην Θεσσαλονίκη Euro6. Και σ’ αυτό τον νέο στόλο έρχονται να προστεθούν από αυτό τον διαγωνισμό 125 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων, συν 200 καινούρια λεωφορεία της Κοινοπραξίας. Συνολικά, επισήμανε ο κ. Κυρανάκης αυτά μας αθροίζουν ένα στόλο 1.050 καινούριων λεωφορείων στην Αττική, αριθμός ίσος με τον αριθμό που καθημερινά κυκλοφορούν στις ώρες αιχμής , σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΑΣΑ. Στην δε Θεσσαλονίκη το 2019 κυκλοφορούσαν συνολικά 240 οχήματα. Σήμερα κυκλοφορούν 500, δηλαδή περισσότερα από τα διπλάσια εκ των οποίων άνω του 50% είναι καινούρια και η ανανέωση του στόλου θα συνεχιστεί.

Ο αναπληρωτής υπουργός, δεσμεύτηκε ότι από την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής ανανέωσης του στόλου «το ερχόμενο καλοκαίρι, θα είναι το πρώτο που κανένα λεωφορείο στην Αθήνα δεν θα κυκλοφορεί χωρίς air condition». Ο κ. Κυρανάκης ανάφερε ότι ο στόχος μας είναι να το 2027 να φτάσουμε να έχουμε περίπου 1.500 νέας τεχνολογίας λεωφορεία στην Αθήνα και να φτάσουμε στους 3.200 οδηγούς, από τους 2.500 ενεργούς οδηγούς που έχουμε σήμερα στην ΟΣΥ (εκτός Κοινοπραξίας).

Αναφορικά με τον διαγωνισμό αυτών των 125 νέων λεωφορείων, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει, εάν η σύμβαση αυτή υπογραφεί έως το τέλος Νοεμβρίου και προλάβουμε τις παραγγελίες, η εκτέλεση της σύμβασης αυτή θα έρθει νωρίτερα των 55 ημέρων, και θα τα έχουμε το αργότερα έως το Πάσχα. Σε δε, οποιαδήποτε καθυστέρηση, θα ενεργοποιηθούν οι ποινικές ρήτρες που υπάρχουν, όπως έχει ήδη γίνει σε ανάλογη περίπτωση που σημειώθηκε καθυστέρηση.

Προκήρυξη για πρόσληψη οδηγών

Ο αναπληρωτής υπουργός, σημείωσε ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2025 το ενεργό δυναμικό στην ΟΣΥ ήταν περίπου 3.100 οδηγοί εκ των οποίων 700 είχαν δηλώσει πρόβλημα υγείας που δεν μπορούσαν να οδηγούν. Από τις Επιτροπές Ιατρών που λειτούργησαν αυτός ο αριθμός των 700 κωλυόμενων για λόγους υγείας οδηγών έχει μειωθεί στους 390. Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης υπενθύμισε ότι σύμφωνα με το Νόμο του Σεπτεμβρίου, όποιος δηλώνει ότι δεν μπορεί για λόγους υγείας πλέον να είναι ενεργός οδηγός, να του στερείται το δίπλωμα οδήγησης γιατί δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση σε θέματα επικινδυνότητα ικανότητας οδήγησης.

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι «αυτή ή την επόμενη εβδομάδα, θα βγει η προκήρυξη για νέο διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ πρόσληψης 300 νέων οδηγών» σημειώνοντας ότι όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον, έχουν τις προδιαγραφές και μετά από εκπαίδευση θα προσληφθούν όλοι γιατί έχουμε απόλυτη ανάγκη από οδηγούς. Επίσης, για το 2026 έχει ζητηθεί η πρόσληψη επιπλέον 418 οδηγών. Με αυτές τις δύο προσλήψεις είπε ο αναπληρωτής υπουργός «θα συμπληρωθεί ο αριθμός των περίπου 3.200 οδηγών που έχει ανάγκη ο οργανισμός για να μειωθούν οι χρονο-αποστάσεις των δρομολογίων έως και 40%».

Για την αντιμετώπιση των ελλείψεων οδηγών που υπάρχει διεθνώς, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι η ΟΣΥ θα αναλάβει το σύνολο της δαπάνης εκπαίδευσης ενός νέου οδηγού με δική της Σχολή, με την ρήτρα ότι ο εκπαιδευόμενος θα παραμένει για 5 χρόνια στο τιμόνι ενεργός και εάν θελήσει να αποχωρήσεις από την ΟΣΥ θα πρέπει να πληρώνει τα έξοδα εκπαίδευσής του. Πρόκειται, είπε ο αναπληρωτής υπουργός, για ένα πρωτοποριακό σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί, καθώς η ΟΣΥ έχει αυτή την επιχειρησιακή δυνατότητα.

Ο αναπληρωτής υπουργός, επίσης ανέφερε ότι «είμαστε σε συνεννοήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών για να μπορέσουμε να υπάρξει κάποια αύξηση στους μισθούς προκειμένου έτσι να αυξηθούν και τα κίνητρα προσέλκυσης οδηγών στον Οργανισμό».

Υποδομή για τα ηλεκτρικά λεωφορεία

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με την υποδομή των ηλεκτρικών φορτιστών για τα λεωφορεία, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι έχουμε 70 +50 φορτιστές και επιπροσθέτως θα έχουμε άλλους 50 από αυτή την προμήθεια. Η ΟΣΥ έχει σύμβαση με τον ΔΕΔΔΗΕ και την ΔΕΗ ως πάροχο άρα πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των σταθμών φόρτισης που απαιτεί ο Νόμος. Η τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού για τις τεχνικές προδιαγραφές των φορτιστών έχει προηγηθεί και μαζί με αυτούς που θα παραλάβουμε θα έχουμε 5 αμαξοστάσια με ηλεκτρικούς σταθμούς φόρτισης. Επίσης υπάρχει σήμερα εκπαιδευμένο προσωπικό στην ΟΣΥ για τις επισκευές και την καθημερινή συντήρηση των ηλεκτρικών λεωφορείων καθώς και σήμερα συντηρούν τα ήδη 140 ηλεκτρικά οχήματα της ίδιας εταιρείας που έχει η ΟΣΥ που είναι ήδη στην κίνηση. Για τις μπαταρίες των οχημάτων, σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφεται, προβλέπει εγγύηση αντικατάστασης για 99 μήνες, δηλαδή κοντά για 9,5χρόνια. Ερωτηθείς σχετικά με την υπάρχουσα μίσθωση λεωφορείων μέσω leasing ανάφερε ότι αυτή οδεύει έτσι και αλλιώς προς την ολοκλήρωσή της, υπήρξε όμως χρήσιμο το πρόγραμμα αυτό γιατί διευκόλυνε σε χρόνο και κόστος στις καθημερινές συντηρήσεις των οχημάτων. Σήμερα μάλιστα μετά από αίτημα και των εργαζομένων στην ΟΣΥ η συντήρηση του στόλου αυτών των οχημάτων γίνεται εντός των αμαξοστασίων από το τεχνικό προσωπικό της ΟΣΥ και η εταιρεία του leasing καταβάλει στο δημόσιο το αντίστοιχο ποσό.

Τι είπε για τα τρόλεϊ

Σχετικά με το σχέδιο για την κατάργηση των τρόλεϊ από την Αθήνα, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι υπάρχει ένα εγκεκριμένο κονδύλι του ΕΣΠΑ, ύψους 100 εκατ. ευρώ. Υπάρχει επιστημονική μελέτη του ΟΑΣΑ με στοιχεία η οποία αναφέρει ότι το κόστος των τρόλεϊ είναι 5,5 ευρώ ανά οχηματοχιλιόμετρο και 2,5 ευρώ ανά οχηματοχιλιόμετρο ηλεκτρικού λεωφορείου. Δηλαδή το 1 εκατομμύρια οχηματοχιλιόμετρα των τρόλεϊ μας κοστίζουν 5,5 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο έργο με ηλεκτρικά λεωφορεία 2,5 εκατ. ευρώ και αυτό το επιπλέον κόστος λειτουργίας το πληρώνει ο φορολογούμενος. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σχέση κόστους αγοράς νέων τρόλεϊ – ηλεκτρικών λεωφορείων είναι δύο προς τρία αντίστοιχα, άρα με τα ίδια χρήματα μπορούμε να προμηθευτούμε περισσότερα ηλεκτρικά λεωφορεία και να πυκνώσουμε τις γραμμές που εξυπηρετούν σήμερα τα τρόλεϊ. Επίσης, ο κ. Κυρανάκης παρατήρησε ότι το δίκτυο καλωδίων στην Αττική απαιτεί συντήρηση πολλών εκατομμύριών ευρώ ετησίως. Ένα δε μεγάλο μέρος αυτού του δικτύου έχει φτάσεις τα όριά του και χρειάζεται αντικατάσταση που εκτιμάται σε 20 εκατ. ευρώ. Η κάλυψη των ίδιων οχηματοχιλιομέτρων με δίκτυο φορτιστών για τα ηλεκτρικά λεωφορεία απαιτείται πολύ μικρότερο κόστος. Ο διαγωνισμός που έχει βγει, είπε ο αναπληρωτής υπουργός αφορά την αποξήλωση κάποιων καλωδίων του δικτύου των τρόλεϊ και την συντήρηση όσων θα παραμείνουν καθώς όπως έχουμε εξηγήσει θα αφαιρεθεί το εναέριο δίκτυο καλωδίων στο κέντρο Αθήνας και Πειραιά όπως και σε ορισμένες διασταυρώσεις με πολυπλοκότητα καλωδίων και θα παραμείνουν κάποιες ευθείες όπως είναι οι λεωφόροι Συγγρού, Κηφισίας και Πατησίων που έχουν νεότερο δίκτυο καλωδίων και δεν χρειάζεται αντικατάσταση. Και με κάποια οχήματα νέας τεχνολογίας που υπάρχουν μπορούμε να κρατήσουμε τα ίδια δρομολόγια που θα μπορούν να φορτίζουν για λίγο από τις εναέριες γραμμές και να βγαίνουν από το δίκτυο και να ξανά εισέρχονται σε αυτό. Από τον υφιστάμενο στόλο των 198 τρόλεϊ, είπε ο αναπληρωτής υπουργός τα παλαιά που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους καταργούνται τα υπόλοιπα που έχουν χρόνο λειτουργίας ακόμη πυκνώνουν τα δρομολόγια και για τις υπόλοιπες γραμμές αντικαθιστούμε τα οχήματα με ηλεκτρικά λεωφορεία. Δεν θα υπάρξει καμία μείωση στα δρομολόγια, αντίθετα θα έχουμε περισσότερα και με μικρότερο κόστος.

Λεωφορειολωρίδες

Για την επιτήρησης της αποκλειστικής χρήσης των λεωφορειολωρίδων από τα ΜΜΜ, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι έχουν εγκατασταθεί οι πρώτες 10 κάμερες και έχουν αρχίσει να βεβαιώνονται ηλεκτρονικά οι παραβάσεις. Παράλληλα έχει βγει διαγωνισμός για προμήθεια 600 κάμερών για τα λεωφορεία που εκτελούν διαδρομές εντός λεωφορειολωρίδων.

Προανάγγειλε, επίσης, ότι θα υπάρξει μια ανανεωμένη εφαρμογή για την Τηλεματική, ώστε οι επιβάτες να έχουν ορθή ενημέρωση για τις αφίξεις των λεωφορείων στις στάσεις και τα δρομολόγια, ώστε να μην περιμένουν άσκοπα στις στάσεις και να ταλαιπωρούνται.

Ο αναπληρωτής υπουργός σχετικά με την μείωση των δρομολογίων ανέφερε ότι αυτό έχει αρχίσει να αντιστρέφεται και η τάση γίνεται αυξητική.

Ένταση με βουλευτές της αντιπολίτευσης

Κατά την συνεδρίαση πάντως, υπήρξε ένταση με τους βουλευτές της Αντιπολίτευσης σχετικά με το εξώδικο που έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός σε συνδικαλιστή του ΟΣΕ σχετικά με το κεντρικό κτήριο του Οργανισμού στην οδό Καρόλου, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο κ. Κυρανάκης υπεραμύνθηκε της ενέργειάς του να υπερασπίζεται και με νομικά μέσα όταν θίγεται η ηθική του ακεραιότητα με ψευδείς κατηγορίες. Για το κτήριο της Καρόλου, είπε ότι υπήρχαν πολλά παράπονα από εργαζόμενους για τις συνθήκες ασφάλειας πρόσβασής τους σε αυτό από εξαρτημένα άτομα που διαβιούν στους γύρω δρόμους. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε ένα ερωτηματολόγιο στους εργαζόμενους εάν επιθυμούν την μετακίνηση των γραφείων σε άλλη περιοχή. Περίπου το 65% των εργαζομένων απάντησε αρνητικά άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα και ο ΟΣΕ δεν μετακινείται από την Καρόλου. Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα που έθεσε το θέμα του εξωδίκου, ανέφερε ότι πολιτικά ο υπουργός δεν μπορεί να στρέφεται με εξώδικα και αγωγές σε συνδικαλιστές. Έχει όλα τα μέσα να αντικρούσει ότι θεωρεί ψευδές εναντίον του δημόσια μέσα από μια ανακοίνωση ή δήλωση. Σχετικά με την κίνηση για το κτήριο της Καρόλου του ΟΣΕ αντέτεινε ότι αλλοίμονο εάν το Κράτος δεν μπορεί να εποπτεύσει την ασφάλεια και την τάξη σε ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας, να απομακρύνει τα επικίνδυνα άτομα και φτάνει να σκέφτεται να μετακινήσει τις δημόσιες υπηρεσίες του. Η κυρία Πέρκα μάλιστα είπε ότι αυτά όλα δεν μας πείθουν ότι υπάρχει σχέδιο απομάκρυνσης του ΟΣΕ από το κτήριο της Καρόλου για να δοθεί σε ιδιώτες για αξιοποίηση.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Αναστάσιος Νικαλαΐδης από την πλευρά του ανέφερε ότι «η υποβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών είναι δεδομένη και η καθημερινότητα των συμπολιτών μας γίνεται αφόρητη με βασικότερο τα χαμένα δρομολόγια, τα οποία αυξάνονται». Απαιτείται, είπε ο βουλευτής, η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού με παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να ξεπερνούν ακόμα και τον κυβερνητικό κύκλο. Για την παρούσα Σύμβαση, ανέφερε ότι προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα, για το κόστος εγκατάστασης των φορτιστών. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την εκπαίδευση του Τεχνικού Προσωπικού του φορέα. Υποστήριξε ότι δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των συνεργείων των συγκοινωνιακών φορέων. Επίσης, ο κ. Νικολαΐδης ρώτησε εάν τα αμαξοστάσια της ΟΣΥ, έχουν άδεια λειτουργίας ηλεκτρικών λεωφορείων.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, αναφερόμενος στον διαγωνισμό έθεσε κατά πόσο έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες υποδομής φόρτισης των ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς, όπως είπε, σήμερα στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού δεν λειτουργεί ούτε ένας σταθμός φόρτισης και μεταφέρονται τα λεωφορεία για φόρτιση στο αμαξοστάσιο του Πειραιά. Η Ευρωπαϊκή οδηγία, είπε ο κ. Μεϊκόπουλος πρώτα ορίζει να υπάρχει η τεχνολογία υποδομής και μετά ο στόλος. Έθεσε το θέμα εάν στην προκήρυξη έχουν προβλεφθεί τεχνικές προδιαγραφές προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα του ελληνικού οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες της κλιματικής αλλαγής. Εάν υπάρχει πρόβλεψη για εν κινήσει φόρτιση των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης επισήμανε ότι η πραγματικότητα που καταγράφεται στις αστικές συγκοινωνίες είναι ότι ενώ οι επιβάτες αυξάνονται, τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς συνεχώς μειώνονται. Στα λεωφορεία, στο μετρό, στα τρένα, οι επιβάτες στριμώχνονται σαν σαρδέλες, ενώ οι οδηγοί δουλεύουν πάνω από 16 ώρες χωρίς ξεκούραση, με αποτέλεσμα να έχουμε τροχαία ατυχήματα. Οι οδηγοί δουλεύουν με εξοντωτικές βάρδιες για πολλές μέρες το μήνα με τεράστια καταπόνηση σωματική και ψυχική. Η λειτουργία της αστικής συγκοινωνίας γίνεται με γνώμονα το χαμηλό κόστος και όχι την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μετακίνησης του λαού με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι παραιτήσεις των οδηγών είναι διαρκείς μέχρι τώρα έχουμε 89 παραιτήσεις στο σύνολο από την ΟΣΥ λόγω υπερασγασίες και πολύ μικρών μισθών. Ο κ. Κατσώτη υποστήριξε ότι οι προμήθειες αυτές δεν είναι προσθήκη, αλλά αποτελούν μια απλή αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος γερασμένο στόλου και δεν στοχεύει στην απαραίτητη αύξηση του αριθμού των οχημάτων που πρέπει, να δρομολογούνται για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του λαού της Αττικής.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα ζήτησε από τον αναπληρωτή υπουργό να αναφέρει ποια είναι η ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών που έχει γίνει, καθώς επικρατεί «ένα χάος, κάθε Υπουργός ανακοινώνει τα δικά του και είναι ευκαιρία ίσως σήμερα αυτό να ξεκαθαριστεί» και «δεν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν εξετάζονται οι ανάγκες του ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ, αλλά κάθε πολιτική ηγεσία χαράσσει τη δική της πολιτική» Χαρακτήρισε «μαθηματικές αλχημείες» ότι τα τρόλεϊ έχουν διπλάσιο λειτουργικό κόστος από τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Τα νέα ηλεκτρικά οχήματα είπε σε οκτώ χρόνια θα χρειαστούν αλλαγή μπαταρίας. Η βουλευτής υποστήριξε ότι ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός του ΟΑΣΑ και της ΟΣΥ για τα τρόλεϊ ήταν στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στην ανάταξη και ενίσχυση του στόλου των τρόλεϊ και με σημαντικές επενδύσεις και ρώτησε ποια είναι τα επιστημονικά τεχνικά κριτήρια τα οποία οδήγησαν στην απόφαση της σταδιακής κατάργησης των τρόλεϊ και της αποξήλωσης εναέριων καλωδίων. Και πώς συνδυάζεται η πολιτική της κατάργησης των τρόλεϊ με την πρόσφατη προκήρυξη διαγωνισμού της ΟΣΥ για τη συντήρηση του δικτύου με προϋπολογισμό 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Τι μέλλει γενέσθαι για τον διαγωνισμό που προγραμματίζει ο ΟΑΣΑ σε ό,τι αφορά την προμήθεια περίπου 100 τρόλεϊ τελευταίας τεχνολογίας, In Motion Charging, τα οποία έχουν αυξημένες δυνατότητες αυτονομίας, ώστε να κρίνονται σε δρόμους χωρίς εναέρια καλώδια; Επιβεβαιώνετε ή διαψεύδετε τα δημοσιεύματα για προμήθεια νέων τρόλεϊ το 2025 και 2026; Αν ναι, ποιος ο αριθμός των οχημάτων, ποιες οι τεχνικές προδιαγραφές, ποιος ο προϋπολογισμός, ποιο το χρονοδιάγραμμα. Για την προμήθεια των 125 ηλεκτρικών λεωφορείων, η κυρία Πέρκα είπε πως «δυστυχώς αυτό κάνει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γενικότερα στις μεταφορές, ασκεί πολιτική με προχειρότητα, αποσπασματικότητα, χωρίς επιστημονική και ηθική βάση, χωρίς διαβούλευση, με την επιστημονική κοινότητα και τους εμπλεκόμενους φορείς»

Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου για την προμήθεια των 125 ηλεκτρικών λεωφορείων είπε ότι κρίνεται χρήσιμη, αρκεί η Κυβέρνηση, να δείξει την πρέπουσα σοβαρότητα στη συντήρησή τους, αλλά και να λάβει την πρέπουσα ευθύνη για τη στελέχωση του κλάδου και τη στήριξη των δρομολογίων με επισκευασμένα λεωφορεία, αλλά και με καινούργια τα οποία θα μπορούν να κινούνται ανεμπόδιστα σε λωρίδες περιορισμένες για αυτά, χωρίς περιττά εμπόδια και αχρείαστες συστάσεις. Παράλληλα, ζήτησε να δημιουργηθούν κίνητρα με σκοπό την προσέλκυση ενδιαφέροντος σε οδηγούς, ώστε τα δρομολόγια ώστε να είναι επαρκώς επανδρωμένα και να δύναται να επιτελέσουν το έργο τους.

Ο βουλευτής της Νίκης Σπύρος Τσιρώνης χαρακτήρισε «φτωχή» την ενημέρωση του αναπληρωτή υπουργού σχετικά με την προμήθεια αυτών των ηλεκτρικών λεωφορείων και θα πρέπει να δούμε πως εξελίσσονται όλες οι συμβάσεις που ακούμε κατά καιρούς και ποιο είναι το γενικότερο όραμα για τις συγκοινωνίες. Στα ερωτήματα που έθεσε ο βουλευτής, μεταξύ άλλων ήταν το κατά πόσο η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές τιμές για τα ηλεκτρικά λεωφορεία; Υπάρχουν ρήτρες προστασίας του δημοσίου από τυχόν καθυστερήσεις ή υπερβάσεις κόστους; Οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν συνταχθεί με τρόπο αντικειμενικό ή υπονοούν προτίμηση; Προβλέπεται σε όλο αυτό η εκπαίδευση του προσωπικού για αυτά τα λεωφορεία; Έχετε υπολογίσει στις προδιαγραφές τις συνθήκες κλίματος της χώρας και εάν θα μπορούν να δουλεύουν με τον κλιματισμό και για πόσες ώρες πριν τεθούν εκτός λειτουργίας και θέλουν επαναφόρτιση; Προστατεύεται ο διαγωνισμός από αυθαίρετες τροποποιήσεις ή λύση της συμφωνίας από την Αναθέτουσα Αρχή;

Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά έθεσε το ερώτημα εάν έχει γίνει η έγκριση της Σύμβασης προμήθειας από το Ελεγκτικό Συμβούλιο ή είναι καθοδόν. Υπάρχει περίπτωση να χάσουμε τις προθεσμίες παράδοσής τους; Η βουλευτής εστίασε στην μίσθωση μεσω leasing 240 ηλεκτρικών λεωφορείων και 100 μικρότερων για 10 έτη για το κατά πόσο έχει εξεταστεί προσεκτικά εάν ήταν μια συμφωνία συμφέρουσα οικονομικά και εντός των ορίων που έχει θέσει η Ε.Ε. Η κυρία Κεφαλά ζήτησε περισσότερες πληροφορίες και για το στρατηγικό σχέδιο για τα τρόλεϊ καθώς από τη μια υπάρχει πρόγραμμα ίψους 30.000 ευρώ για το ξήλωμα στύλων και δικτύου και από την άλλη παραγγέλνουμε καινούργια τρόλεϊ τύπου IMC.

