Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών: Επανεξετάζεται η υπόθεση του θανάτου βρέφους

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει ακόμη μία υπόθεση που αφορά στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, σχετικά με τον θάνατο ενός μωρού 19 μηνών το 2022. Ο φάκελος επανεξετάζεται μετά από νομικές ενέργειες της οικογένειας, καθώς η αρχική ιατροδικαστική εξέταση απέδιδε τον θάνατο σε επιπλοκές COVID-19, αλλά μεταγενέστερη πραγματογνωμοσύνη χαρακτήρισε τα συμπεράσματα ασαφή.
Η ιατροδικαστική εξέταση που είχε γίνει από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας κατέληγε στο ότι ο θάνατος του παιδιού οφειλόταν σε επιπλοκές από τον COVID-19. Η πραγματογνωμοσύνη που ακολούθησε χαρακτήρισε ως ασαφή τα συμπεράσματα. Έμπειροι αστυνομικοί έχουν ήδη συνομιλήσει με γιατρούς που γνωρίζουν την υπόθεση, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες οι γιατροί θα κληθούν να καταθέσουν όσα γνωρίζουν και σε δικαστικό λειτουργό.
Από εκεί και πέρα, η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία έρχεται να προστεθεί σε εκείνες που διερευνώνται από την Εισαγγελία Πατρών σχετικά με ελλιπείς ή λανθασμένες ιατροδικαστικές πράξεις, αναφέρουν πληροφορίες του Pelop.
Το χρονικό για τον θάνατο του βρέφους
Το παιδάκι, τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ είχε νοσήσει από COVID-19, παρουσίασε μελάνιασμα, με αποτέλεσμα οι γονείς να θορυβηθούν και να το μεταφέρουν εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν ήταν σε καλή κατάσταση και παρουσίαζε μυδρίαση.
Να σημειωθεί ότι οι γονείς έχουν καταγγείλει σε τηλεοπτικές εκπομπές πως υπήρξε καθυστέρηση στη διασωλήνωση του παιδιού, καθώς δεν υπήρχε αναισθησιολόγος. Μετά τη διασωλήνωση, το παιδί έπεσε σε προκωματώδη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι, δυστυχώς, ο εγκέφαλος του παιδιού είχε νεκρωθεί και μερικές ημέρες αργότερα κατέληξε.
Η ιατροδικαστική εξέταση ανέφερε θάνατο από επιπλοκές του COVID-19, ενώ οι γονείς ζητούν περαιτέρω διαλεύκανση, καθώς θεωρούν ότι υπήρξε καθυστέρηση στη διασωλήνωση και ελλιπής ιατροδικαστική διερεύνηση.