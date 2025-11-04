Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών: Επανεξετάζεται η υπόθεση του θανάτου βρέφους

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει ακόμη μία υπόθεση που αφορά στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, σχετικά με τον θάνατο ενός μωρού 19 μηνών το 2022. Ο φάκελος επανεξετάζεται μετά από νομικές ενέργειες της οικογένειας, καθώς η αρχική ιατροδικαστική εξέταση απέδιδε τον θάνατο σε επιπλοκές COVID-19, αλλά μεταγενέστερη πραγματογνωμοσύνη χαρακτήρισε τα συμπεράσματα ασαφή.

Η ιατροδικαστική εξέταση που είχε γίνει από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας κατέληγε στο ότι ο θάνατος του παιδιού οφειλόταν σε επιπλοκές από τον COVID-19. Η πραγματογνωμοσύνη που ακολούθησε χαρακτήρισε ως ασαφή τα συμπεράσματα. Έμπειροι αστυνομικοί έχουν ήδη συνομιλήσει με γιατρούς που γνωρίζουν την υπόθεση, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες οι γιατροί θα κληθούν να καταθέσουν όσα γνωρίζουν και σε δικαστικό λειτουργό.

Από εκεί και πέρα, η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία έρχεται να προστεθεί σε εκείνες που διερευνώνται από την Εισαγγελία Πατρών σχετικά με ελλιπείς ή λανθασμένες ιατροδικαστικές πράξεις, αναφέρουν πληροφορίες του Pelop.

Το χρονικό για τον θάνατο του βρέφους

Το παιδάκι, τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ είχε νοσήσει από COVID-19, παρουσίασε μελάνιασμα, με αποτέλεσμα οι γονείς να θορυβηθούν και να το μεταφέρουν εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν ήταν σε καλή κατάσταση και παρουσίαζε μυδρίαση.

Να σημειωθεί ότι οι γονείς έχουν καταγγείλει σε τηλεοπτικές εκπομπές πως υπήρξε καθυστέρηση στη διασωλήνωση του παιδιού, καθώς δεν υπήρχε αναισθησιολόγος. Μετά τη διασωλήνωση, το παιδί έπεσε σε προκωματώδη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι, δυστυχώς, ο εγκέφαλος του παιδιού είχε νεκρωθεί και μερικές ημέρες αργότερα κατέληξε.

Η ιατροδικαστική εξέταση ανέφερε θάνατο από επιπλοκές του COVID-19, ενώ οι γονείς ζητούν περαιτέρω διαλεύκανση, καθώς θεωρούν ότι υπήρξε καθυστέρηση στη διασωλήνωση και ελλιπής ιατροδικαστική διερεύνηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Τέσσερα σκευάσματα ινσουλίνης αποσύρονται έως το τέλος του έτους

Σε ΚΕΠ της Υγείας μετασχηματίζονται τα Φαρμακεία

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα: Έως σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Όλες οι λεπτομέρειες

Σούπερ μάρκετ: Στο 1,08% ο πληθωρισμός – Σε ποια προϊόντα καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις και σε ποια μειώσεις, σύμφω...

Apple: Τα Messages μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αριθμομηχανή – Πώς να λύσετε σύνθετα μαθηματικά προβλήματα

Μία λάμψη, ένας κρότος και ένας νέος βιότοπος μικροβίων – Τι αποκάλυψε νέα έρευνα για μία πτώση αστεροειδούς στη Γη
περισσότερα
17:22 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Κατεβαίνουν στην Αθήνα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 11 Νοεμβρίου

Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, που ετοιμάζονται να κατέβ...
17:17 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρός 64χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Οκτωβρίου, στην Ροδόπη. Σύμφωνα με όσ...
16:48 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

ΕΛΤΑ: Μεταβατικός CEO ορίστηκε ο Μάριος Τέμπος

Τον Μάριο Τέμπο όρισε το Υπερταμείο ως μεταβατικό Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, μετά την παρα...
16:20 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη του 55χρονου που πυροβόλησε και τραυμάτισε 15χρονο γιατί έκανε φασαρία με την παρέα του

Αναβλήθηκε για τις 11 Νοεμβρίου η δίκη του 55χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με κ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς