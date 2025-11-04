Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών: Επανεξετάζεται η υπόθεση του θανάτου βρέφους

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει ακόμη μία υπόθεση που αφορά στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, σχετικά με τον θάνατο ενός μωρού 19 μηνών το 2022. Ο φάκελος επανεξετάζεται μετά από νομικές ενέργειες της οικογένειας, καθώς η αρχική ιατροδικαστική εξέταση απέδιδε τον θάνατο σε επιπλοκές COVID-19, αλλά μεταγενέστερη πραγματογνωμοσύνη χαρακτήρισε τα συμπεράσματα ασαφή.

Η ιατροδικαστική εξέταση που είχε γίνει από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας κατέληγε στο ότι ο θάνατος του παιδιού οφειλόταν σε επιπλοκές από τον COVID-19. Η πραγματογνωμοσύνη που ακολούθησε χαρακτήρισε ως ασαφή τα συμπεράσματα. Έμπειροι αστυνομικοί έχουν ήδη συνομιλήσει με γιατρούς που γνωρίζουν την υπόθεση, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες οι γιατροί θα κληθούν να καταθέσουν όσα γνωρίζουν και σε δικαστικό λειτουργό.

Από εκεί και πέρα, η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία έρχεται να προστεθεί σε εκείνες που διερευνώνται από την Εισαγγελία Πατρών σχετικά με ελλιπείς ή λανθασμένες ιατροδικαστικές πράξεις, αναφέρουν πληροφορίες του Pelop.