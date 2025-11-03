Πάτρα: 15 άτομα χτύπησαν και τραυμάτισαν με κλειδιά δύο 16χρονους στην πλατεία Γεωργίου

Ακόμη ένα περιστατικό βίας με θύματα δύο ανήλικα αγόρια προκαλεί οργή και προβληματισμό στην Πάτρα. Αυτή τη φορά 15 άτομα χωρίς αφορμή, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν δύο ανήλικους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όλα άρχισαν το απόγευμα του Σαββάτου (01.11.25) όταν τους δύο 16χρονους προσέγγισαν ξαφνικά δύο άγνωστα άτομα τα οποία τους απείλησαν και τους εξύβρισαν.

Εν συνεχεία κι ενώ οι δύο ανήλικοι κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Γεωργίου, οι δράστες μαζί με άλλα 13 άτομα τους επιτέθηκαν απρόκλητα, με γροθιές και μπουνιές, ενώ τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο με κλειδιά.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, από τους γονείς των δύο 16χρονων, ενώ παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση για τους παθόντες. Η Ασφάλεια αναζητά τους δράστες της επίθεσης.