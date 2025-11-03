Καθαρισμός: Ειδικοί προειδοποιούν για 8 κοινά λάθη που κάνουν το σπίτι σας πιο βρώμικο και πρέπει να σταματήσετε άμεσα

Νομίζετε ότι καθαρίζετε σωστά το σπίτι σας; Οι ειδικοί λένε πως ορισμένες καθημερινές συνήθειες, όσο αθώες κι αν φαίνονται, κάνουν το σπίτι σας πιο βρώμικο. Από την υπερβολική χρήση καθαριστικών μέχρι την παράλειψη της αλλαγής του φίλτρου στη σκούπα, οι επαγγελματίες αποκαλύπτουν ποιες κακές συνήθειες πρέπει να κόψετε και τι να κάνετε για ένα πιο καθαρό σπίτι.

Τα 8 λάθη στον καθαρισμό του σπιτιού που πρέπει να σταματήσετε, σύμφωνα με ειδικούς

Ακόμα και οι πιο επιμελείς στις δουλειές του σπιτιού μπορεί να έχουν κάποιες κακές συνήθειες καθαριότητας χωρίς να το καταλάβουν. Οι επαγγελματίες στον καθαρισμό αποκαλύπτουν ποιες συνήθειες πρέπει να σταματήσετε άμεσα — από το να υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων μέχρι το να αναμειγνύετε διαφορετικά καθαριστικά προϊόντα.

Αν και κάποιες «σωστές» συνήθειες μπορεί να φαίνονται κουραστικές — όπως το να διαβάζετε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν ή να σκουπίζετε πριν σφουγγαρίσετε — στην πραγματικότητα εξοικονομούν χρόνο και χρήματα μακροπρόθεσμα. Υιοθετώντας ορισμένες σωστές συνήθειες, δεν θα χρειάζεται να καθαρίζετε ξανά τα ίδια σημεία ή να αντικαθιστάτε συσκευές πιο γρήγορα απ’ όσο υπολογίζατε.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, 8 λάθη στον καθαρισμό του σπιτιού που πρέπει να σταματήσετε είναι τα εξής:

Δεν διαβάζετε τις οδηγίες των προϊόντων

Χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα καθαριστικού

Αναμειγνύετε διαφορετικά καθαριστικά προϊόντα

Υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων

Σκουπίζετε χωρίς να αλλάζετε το φίλτρο στη σκούπα

Αφήνετε βρεγμένες πετσέτες ή ρούχα σε σωρό

Σφουγγαρίζετε χωρίς να σκουπίσετε πρώτα

Δεν καθαρίζετε τα εργαλεία καθαρισμού

Δεν διαβάζετε τις οδηγίες των προϊόντων

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από πολυκαθαριστικά στην αγορά, αλλά πρέπει πάντα να ελέγχετε τις οδηγίες στη συσκευασία.

Αν χρησιμοποιείτε DIY καθαριστικά, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποια συστατικά είναι συμβατά με τις επιφάνειες του σπιτιού σας. Για παράδειγμα, το υγρό πιάτων ή το ξύδι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε φυσική πέτρα, όπως τονίζει ο Chris Willat, ιδρυτής της Alpine Maids στο Ντένβερ.

Χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα καθαριστικού

Μεγαλύτερη ποσότητα δεν σημαίνει καλύτερο αποτέλεσμα, λέει ο Ryan Knoll, ιδιοκτήτης της εταιρείας καθαρισμού Tidy Casa στην Αριζόνα. «Η υπερβολική χρήση προϊόντων, ειδικά στα πατώματα, αφήνει κολλώδη υπολείμματα που προσελκύουν τη σκόνη», εξηγεί. Μια μικρή ποσότητα καθαριστικού αρκεί και βοηθά τις επιφάνειες να μένουν καθαρές για περισσότερο.

Αναμειγνύετε διαφορετικά καθαριστικά

Ο συνδυασμός χλωρίνης και αμμωνίας μπορεί να ακούγεται ισχυρός, αλλά δημιουργεί επικίνδυνα αέρια. «Αφήστε τα χημικά πειράματα στους ειδικούς», προειδοποιεί ο Knoll.

Υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων

Πολλοί νομίζουν ότι εξοικονομούν χρόνο και νερό βάζοντας τα πάντα μέσα στο πλυντήριο, αλλά στην πραγματικότητα τα πιάτα δεν καθαρίζονται σωστά αν δεν υπάρχει χώρος να κυκλοφορήσει το νερό. «Αν το νερό δεν μπορεί να φτάσει στην επιφάνεια, δεν θα καθαριστούν τα σκεύη», επισημαίνει η Carolyn Forté, Διευθύντρια του Good Housekeeping Institute Cleaning Lab.

Σκουπίζετε χωρίς να αλλάζετε το φίλτρο στη σκούπα

«Πολλοί ξεχνούν να καθαρίσουν ή να αλλάξουν το φίλτρο της σκούπας, όμως ένα φραγμένο φίλτρο στέλνει τη σκόνη πίσω στο σπίτι», λέει ο Knoll. Αυτό μειώνει την απορροφητική ισχύ, αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή. «Ο καθαρισμός ή η αντικατάσταση του φίλτρου παίρνει λίγα λεπτά και κάνει τη σκούπα να λειτουργεί σαν καινούρια».

Αφήνετε βρεγμένες πετσέτες ή ρούχα σε σωρό

Οι βρεγμένες πετσέτες είναι ιδανικό περιβάλλον για μούχλα και βακτήρια, ειδικά σε περιοχές με υγρασία. Κρεμάστε τις αμέσως για να στεγνώσουν, ώστε να αποφύγετε τη δυσάρεστη μυρωδιά και την ανάπτυξη μικροβίων.

Σφουγγαρίζετε χωρίς να σκουπίσετε πρώτα

Ακόμα κι αν δεν βλέπετε σκόνη, πρέπει να σκουπίζετε ή να περνάτε τα πατώματα με τη σκούπα πριν το σφουγγάρισμα. «Το τακτικό σκούπισμα προλαμβάνει τις γρατζουνιές στο πάτωμα», σημειώνει ο Knoll.

Δεν καθαρίζετε τα εργαλεία καθαρισμού

«Όλα τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση», λέει ο Joseph Passalacqua, CEO της Maid Sailors Cleaning Service στη Νέα Υόρκη. Τα πανιά πρέπει να πλένονται, τα μπουκάλια να σκουπίζονται (ειδικά αν περιέχουν χλωρίνη) και οι σκούπες να καθαρίζονται. Αυτό όχι μόνο διατηρεί τα εργαλεία σε καλή κατάσταση, αλλά παρατείνει και τη διάρκεια ζωής τους.

Αν θέλετε ένα σπίτι πραγματικά καθαρό, σταματήστε αυτές τις κακές συνήθειες καθαριότητας. Οι επαγγελματίες συμφωνούν: μικρές αλλαγές στην καθημερινή ρουτίνα μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην υγιεινή και τη διάρκεια ζωής των συσκευών σας.