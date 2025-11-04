Σάρα Γανωτή για Νίκο Σεργιανόπουλο: «Ήταν ένας άνθρωπος βαθιά ευγενής, που άκουγε πάρα πολύ»

Ήταν Ιούνιος του 2008 όταν η είδηση της δολοφονίας του Νίκου Σεργιανόπουλου, συγκλόνισε το πανελλήνιο. Φέτος, συμπληρώθηκαν 17 χρόνια από την ημέρα που ο επιτυχημένος ηθοποιός πέθανε. Ο καλλιτέχνης είχε πρωταγωνιστήσει σε πετυχημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, μεταξύ αυτών και «Οι στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη». Η  Σάρα Γανωτή συμμετείχε στο ίδιο σίριαλ και σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, μίλησε για τον αείμνηστο συνάδελφό της.

Μιλώντας για τους «Στάβλους», η Σάρα Γανωτή είπε ότι: «Την αγαπώ την “Σκαρμούτσου”, σαν να είναι δικός μου άνθρωπος. Ήταν οικογένεια “Οι στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη”, δεν ήταν απλώς γύρισμα, δεν ήταν απλώς μία σειρά, ήταν σχέσεις».

Αναφερόμενη στον Νίκο Σεργιανόπουλο, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος ήταν ένας άνθρωπος βαθιά ευγενής, κάτι που σπανίζει. Ήταν ένας άνθρωπος που άκουγε πάρα πολύ.

Και αναρωτιόμουν κι έλεγα “κοίταξε τώρα αυτός ο άνθρωπος, μιλάμε εμείς γύρω γύρω στην παρέα και αυτός ακούει και δεν μιλάει”. Και μου έκανε εντύπωση κι έλεγα “ο Νίκος Σεργιανόπουλος κάθεται και μας ακούει και δεν μιλάει;”.

Μαζί με εμάς, που ήμασταν οι νεότεροι τότε, γινόταν πάλι κι αυτός έφηβος! Ήταν λίγο παιδική χαρά “Οι στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη”, οι πρόβες, το διάλλειμα, μας μάζευαν».

