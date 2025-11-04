Άννα Μπεζάν: «Αφαίρεσα μια κύστη 22 εκατοστών, οριακά πήγα να χάσω τη δεξιά μου ωοθήκη»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άννα Μπεζάν
Πηγή: Instagram/mpezan

Συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή έδωσε η Άννα Μπεζάν, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (4/11). Η ηθοποιός και μοντέλο, η οποία είναι μητέρα ενός μικρού κοριτσιού, αναφέρθηκε στην πρόσφατη περιπέτεια που έζησε με την υγεία της, καθώς υποβλήθηκε σε μία επέμβαση για να αφαιρέσει μία κύστη 22 εκατοστών. Η ίδια πέρασε ένα σημαντικό μήνυμα για την πρόληψη, τονίζοντας το πόσο σημαντικό είναι να μην αμελούν οι γυναίκες την επίσκεψη σε γυναικολόγο.

Η Άννα Μπεζάν στη διάρκεια της συνέντευξης, εξομολογήθηκε πως: «Έκανα μία επέμβαση πριν από λίγο καιρό. Αφαίρεσα μια κύστη 22 εκατοστών, ήταν πολύ μεγάλη. Πονούσα πολύ καιρό και δεν καταλάβαινα τον λόγο που συνέβαινε αυτό. Νόμιζα ότι είναι θέμα περιόδου, νόμιζα ότι είναι θέμα ωορρηξίας.

Μέχρι που πήγα να συζητήσω το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού και να δούμε τι πρέπει να γίνει και μου έκανε την εξέταση ο γυναικολόγος και μου βρήκε μία κύστη 22 εκατοστά. Έκανα την επέμβαση και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα πολύ καλά. Πονούσα χωρίς να ξέρω γιατί πονάω και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, εντάξει, αμέλεια δική μου. Έπρεπε να πάω στον γυναικολόγο!».

«Οπότε νομίζω ότι αν κάτι έχω να πω, είναι να μην αμελείτε τον γυναικολόγο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οριακά πήγα να χάσω τη δεξιά μου ωοθήκη», σημείωσε η ηθοποιός και μοντέλο.

