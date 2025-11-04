ΠΑΣΟΚ: Αίτημα άμεσης επανασύγκλησης της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών για τα ΕΛΤΑ

Αίτημα άμεσης επανασύγκλησης της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Οικονομικών Υποθέσεων για τα ΕΛΤΑ κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Σημειώνεται ότι ανάλογο αίτημα είχε υποβληθεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Η Βουλή και ιδίως οι αρμόδιες επιτροπές οφείλουν να ασκήσουν τον θεσμικό τους ρόλο χωρίς να ευτελίζουν την κοινοβουλευτική διαδικασία, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενημέρωση των μελών τους για τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ, ιδίως σε μια περίοδο κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και των εργαζομένων της» τονίζει μεταξύ άλλων στο αίτημά του το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά το αίτημα

«Αίτημα άμεσης επανασύγκλησης της κοινής συνεδρίασης για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

Προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής

Οικονομικών Υποθέσεων κ. Αθανάσιο Καββαδά

Προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κ. Αναστάσιο Μπαρτζώκα

Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι,

Με το παρόν, αιτούμαστε την άμεση επανασύγκληση της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Οικονομικών Υποθέσεων, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα και αναβλήθηκε με πρόσχημα την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόρη Σκλήκα, λίγα μόλις λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Η αναβολή της συνεδρίασης, αν και ελήφθη υπό το φως των εξελίξεων στη διοίκηση του Οργανισμού, δεν δικαιολογείται, δεδομένου ότι το αντικείμενο της συζήτησης αφορά ζητήματα στρατηγικής, δημόσιου συμφέροντος και βιωσιμότητας των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία ξεπερνούν τα πρόσωπα και αφορούν τον συνολικό σχεδιασμό και τον ρόλο του κράτους στην παροχή καθολικών υπηρεσιών.

Η Βουλή και ιδίως οι αρμόδιες επιτροπές οφείλουν να ασκήσουν τον θεσμικό τους ρόλο χωρίς να ευτελίζουν την κοινοβουλευτική διαδικασία, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενημέρωση των μελών τους για τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ, ιδίως σε μια περίοδο κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και των εργαζομένων της.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε, όπως προγραμματιστεί άμεσα νέα ημερομηνία συνεδρίασης, με την παρουσία των αρμόδιων υπουργών, εκπροσώπων του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ, και των εμπλεκομένων φορέων, όπως ζητήσαμε με σχετικό αίτημα μας προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και συζήτηση επί των θεμάτων.

Οι αιτούντες Βουλευτές

Πάνας Απόστολος

Μπιάγκης Δημήτριος

Γερουλάνος Παύλος

Αποστολάκη Μιλένα

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

Δουδωνής Παναγιώτης

Κατρίνης Μιχάλης

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)»