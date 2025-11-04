ΠΑΣΟΚ: Αίτημα άμεσης επανασύγκλησης της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών για τα ΕΛΤΑ

Αίτημα άμεσης επανασύγκλησης της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Οικονομικών Υποθέσεων για τα ΕΛΤΑ κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Σημειώνεται ότι ανάλογο αίτημα είχε υποβληθεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Η Βουλή και ιδίως οι αρμόδιες επιτροπές οφείλουν να ασκήσουν τον θεσμικό τους ρόλο χωρίς να ευτελίζουν την κοινοβουλευτική διαδικασία, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενημέρωση των μελών τους για τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ, ιδίως σε μια περίοδο κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και των εργαζομένων της» τονίζει μεταξύ άλλων στο αίτημά του το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά το αίτημα

«Αίτημα άμεσης επανασύγκλησης της κοινής συνεδρίασης για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

Προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής

Οικονομικών Υποθέσεων κ. Αθανάσιο Καββαδά

Προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κ. Αναστάσιο Μπαρτζώκα

Κοινοποιούμενη προς

Κ.Ο.:

– Νέα Δημοκρατία

– ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

– Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος

– Ελληνική Λύση

– Νέα Αριστερά

– Νίκη

– Πλεύση Ελευθερίας

«Θέμα: Αίτημα άμεσης επανασύγκλησης της κοινής συνεδρίασης για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)»

Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι,

Με το παρόν, αιτούμαστε την άμεση επανασύγκληση της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Οικονομικών Υποθέσεων, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα και αναβλήθηκε με πρόσχημα την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόρη Σκλήκα, λίγα μόλις λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Η αναβολή της συνεδρίασης, αν και ελήφθη υπό το φως των εξελίξεων στη διοίκηση του Οργανισμού, δεν δικαιολογείται, δεδομένου ότι το αντικείμενο της συζήτησης αφορά ζητήματα στρατηγικής, δημόσιου συμφέροντος και βιωσιμότητας των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία ξεπερνούν τα πρόσωπα και αφορούν τον συνολικό σχεδιασμό και τον ρόλο του κράτους στην παροχή καθολικών υπηρεσιών.

Η Βουλή και ιδίως οι αρμόδιες επιτροπές οφείλουν να ασκήσουν τον θεσμικό τους ρόλο χωρίς να ευτελίζουν την κοινοβουλευτική διαδικασία, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενημέρωση των μελών τους για τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ, ιδίως σε μια περίοδο κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και των εργαζομένων της.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε, όπως προγραμματιστεί άμεσα νέα ημερομηνία συνεδρίασης, με την παρουσία των αρμόδιων υπουργών, εκπροσώπων του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ, και των εμπλεκομένων φορέων, όπως ζητήσαμε με σχετικό αίτημα μας προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και συζήτηση επί των θεμάτων.

Οι αιτούντες Βουλευτές

Πάνας Απόστολος

Μπιάγκης Δημήτριος

Γερουλάνος Παύλος

Αποστολάκη Μιλένα

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

Δουδωνής Παναγιώτης

Κατρίνης Μιχάλης

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)»

18:08 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Μενδώνη: «Καλώ όλα τα κράτη-μέλη της UNESCO να στηρίξουν το εθνικό αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα»

Δηλώνοντας, για μια ακόμη φορά, την αταλάντευτη θέση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για...
17:41 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

ΕΛΤΑ: Νέες αντιδράσεις μετά την παραίτηση Σκλήκα και την αναβολή της συνεδρίασης των Επιτροπών – «Πυρ ομαδόν» εναντίον της κυβέρνησης

Έντονες αντιδράσεις συνεχίζει να «πυροδοτεί» η υπόθεση των ΕΛΤΑ, ακόμη και μετά τη σημερινή εξ...
17:11 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Βουλή – Κυρανάκης: Νέα προμήθεια 125 ηλεκτρικών λεωφορείων – Υλοποιείται το στρατηγικό σχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες

«Περισσότερα οχήματα, περισσότεροι οδηγοί, πύκνωση δρομολογίων, αυστηρότερη ηλεκτρική επιτήρησ...
16:36 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Χρυσοχοΐδης: «Θα ανοίξουν όλα τα ζητήματα στην Κρήτη» – Αυστηροποίηση του πλαισίου για τα όπλα και αλλαγές στον τρόπο αστυνόμευσης

«Παραλογισμό σε όλο του το μεγαλείο» χαρακτήρισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το αιματοκύλισμα στα Βο...
