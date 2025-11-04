Βεντέτα στην Κρήτη: Συνελήφθησαν οι 3 καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της βεντέτας στην Κρήτη, αφού λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης συνελήφθησαν οι τρεις καταζητούμενοι για την φονική συμπλοκή που έγινε το πρωί του Σαββάτου (1/11), στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί φέρεται να είχαν εντοπίσει ένα ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς, στο οποίο κρυβόταν τουλάχιστον ένας εκ των τριών συλληφθέντων. Από τις αρχές προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου – πατέρας και γιος – προκειμένου να εξεταστούν για όσα γνωρίζουν σχετικά με την υπόθεση, ενώ στη συνέχεια υπήρξε επικοινωνία με την δικηγόρο που εκπροσωπεί τα τρία αδέλφια και ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για να παραδοθούν.

Από εκείνη την στιγμή, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό τους και η σύλληψή τους ήταν θέμα χρόνου. Αφού έγιναν οι απαραίτητες συνεννοήσεις, παραδόθηκαν έξω από ένα βενζινάδικο κοντά στις Μοίρες και μεταφέρονται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Πρόκειται για τους τρεις καταζητούμενους -τον 27χρονο, τον 29χρονο και τον 19χρονο αδελφό του- που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο, με θύματα τον 39χρονο και την 56χρονη, η οποία κηδεύτηκε σήμερα.

Ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος της οικογένειας με διαμπερές τραύμα στο πόδι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.gr.

Σημειώνεται ότι το χωριό των 500 κατοίκων παραμένει φρουρούμενο από περίπου 400 πάνοπλους αστυνομικούς, με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου.

Έξι συνολικά άτομα φέρεται να εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή, η οποία προήλθε από μια μακροχρόνια οικογενειακή διαμάχη. Ανάμεσά τους τέσσερα αδέλφια, ένας ξάδελφος και ο 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών που έχασε τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητό του. Θύμα και η 56χρονη νοσηλεύτρια, που είχε επιστρέψει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα.

Ο 39χρονος συναντήθηκε με συγγενείς του στις φυλακές μια ημέρα πριν από το μακελειό

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις έρευνες των Αρχών που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με το αιματοκύλισμα στα Βορίζια της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Cretalive, νεκροί, τραυματίες αλλά και όλοι όσοι ήταν παρόντες στο σκηνικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια, έχουν εξεταστεί για υπολείμματα πυρίτιδας στα χέρια και στα ρούχα τους, προκειμένου να εξακριβωθεί εργαστηριακά, ποιοι τελικά ήταν εκείνοι που έκαναν χρήση όπλων, ενώ έχουν ληφθεί και δείγματα DNA.

Όπως έγινε γνωστό, το πρωί της Τρίτης (4/11) πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι στα κελιά τριών συγγενών του 35χρονου νεκρού. Τα τηλέφωνα εστάλησαν για εργαστηριακό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τρεις συγγενείς του 39χρονου (αδερφός, γαμπρός και ανιψιός), που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών, βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, καθώς έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα.

Όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο 39χρονος είχε επισκεφθεί τους συγγενείς του στις φυλακές μία ημέρα πριν από το μακελειό, με τις αστυνομικές αρχές να εκτιμούν πως ίσως σε αυτή τη συνάντηση να υπάρχει κάτι που να συνδέεται τουλάχιστον με την έκρηξη στο επίμαχο σπίτι και να μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα.

Σε ότι έχει να κάνει τις έρευνες που έλαβαν χώρα στις φυλακές, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι υπήρξε η ανάγκη, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί του Ηρακλείου, να πραγματοποιηθούν έρευνες και εκεί, καθώς θα μπορούσε να βρεθεί οποιοδήποτε στοιχείο που θα προχωρούσε την υπόθεση, σημειώνοντας ότι «έχει βρεθεί ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα δείξει εάν θα μας αποδώσει τα στοιχεία που επιθυμούμε ώστε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να ξεκαθαρίσουμε και πόσοι ακόμα μπορεί να είναι εμπλεκόμενοι σε αυτό το περιστατικό, κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει».

Οι ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποιούνται

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ σημείωσε ότι γίνεται ταυτόχρονη έρευνα που αφορά στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, στο πλαίσιο της οποίας αναμένονται αποτελέσματα από την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, όπως και του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών, για να διαπιστωθεί και ποια ήταν η εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιήθηκε, καθώς ο μηχανισμός καταστράφηκε ολοσχερώς. Συμπλήρωσε δε, ότι εξετάζονται και κάποια δεδομένα ώστε να βρεθεί τουλάχιστον αρχικά αυτός που τοποθέτησε τον μηχανισμό και αν υπήρχαν και άλλοι εμπλεκόμενοι σε αυτό.

«Η αστυνομία θα παραμείνει όσο χρειαστεί»

Αναφορικά με το πόσο καιρό μπορεί να μείνει η Ελληνική Αστυνομία στην Κρήτη και με εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο αφοπλισμού, η κα Δημογλίδου απάντησε ότι η νομοθεσία περί όπλων ισχύει για όλους, οπουδήποτε και αν κατοικούν σε αυτή τη χώρα, αναφέροντας ότι όποιος διαπιστώνεται ότι κατέχει παράνομα οπλισμό ή τον χρησιμοποιεί θα συλλαμβάνεται. Ενώ σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια των κατ οίκον ερευνών προέκυψαν τέτοια περιστατικά, παράνομης οπλοκατοχής και οι δράστες συνελήφθησαν με ξεχωριστή δικογραφία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

«Η αστυνομία φυσικά και θα παραμείνει, όταν μιλάμε για την ασφάλεια των πολιτών όσο χρειαστεί. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρονικό διάστημα μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής θα είναι ασφαλείς και θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στην περιοχή» τόνισε.

Ως προς το εάν προέκυψε από τις έρευνες κάποιο στοιχείο που δείχνει το ενδεχόμενο αυτή η ιστορία να ξεκίνησε από επιθυμία ή με τη συναίνεση έγκλειστου μέσα στις φυλακές, η κα Δημογλίδου απάντησε «Είναι ένα δεδομένο που μπορούμε να εξετάσουμε, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιο στοιχείο για αυτό, αλλά είναι ένα δεδομένο που μπορεί να εξεταστεί από τη στιγμή που βρίσκουμε ένα κινητό τηλέφωνο και μάλιστα σε κοινόχρηστο χώρο, κάτι που σημαίνει ότι περισσότεροι από ένας κρατούμενοι μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, ίσως μας δώσει κάποια δεδομένα που να βοηθήσουν σε αυτή την έρευνα, ίσως όμως να μην υπάρχει και τίποτα πάνω σε αυτό. Αυτό θα το εξετάσουν οι υπηρεσίες».

Αναφορικά με το εάν ο 36χρόνος ήταν μόνος του στο αυτοκίνητο την ώρα των πυροβολισμών, η κα Δημογλίδου ανέφερε ότι δεν έχει διαπιστωθεί από τα στοιχεία της προανάκρισης να υπήρχε δεύτερο άτομο, καθώς δεν υπήρχε και βιντεοληπτικό υλικό. Ωστόσο ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι συμμετείχαν και άλλα άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό, ακόμα και με πυροβολισμούς ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα.

Οι Αρχές δεν γνωρίζουν τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν

Για τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό, η κ. Δημογλίδου, ανέφερε ότι «Έχουμε τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τύπους που έχουν χρησιμοποιηθεί. Δεν αφορούν μόνο τα τραύματα που έχουν οι δύο νεκροί, αλλά και διάφορα σημάδια που υπάρχουν στο σημείο όπου έγινε η συμπλοκή και σε οχήματα και σε οικίες, ακόμη και στο οδόστρωμα». Σημείωσε δε, ότι οι αρχές δεν γνωρίζουν τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν και ότι αυτά δεν έχουν βρεθεί.