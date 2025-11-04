Σε βαρύ κλίμα και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας κηδεύτηκε η 56χρονη που έχασε τη ζωή της στα Βορίζια – «Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει»

Σε βαρύ κλίμα συγκίνησης και με αυστηρά μέτρα ασφαλείας κηδεύτηκε στον Αλικιανό Χανίων η 56χρονη που έχασε τη ζωή της στα Βορίζια Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μεταξύ των δύο οικογενειών που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν μεταξύ τους προβλήματα και διαφορές.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός της άτυχης γυναίκας, η οποία ήταν χήρα και μητέρα δύο ενήλικων αγοριών, οδηγήθηκε στο ναό λίγο μετά τις δώδεκα το μεσημέρι. Ο πόνος ήταν βουβός και το κλίμα βαρύ στον Αλικιανό, όπου η άτυχη γυναίκα ήταν αγαπητή.

Ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία είχε ισχυρή αστυνομική παρουσία με ενόπλους αστυνομικούς των ειδικών μονάδων της ΕΛ.ΑΣ. ενώ νωρίτερα σκύλος της αρμόδιας υπηρεσίας έλεγξε τους χώρους πέριξ του ναού για τυχόν επικίνδυνα ευρήματα.

Σιωπηλός και προβληματισμένος ο κόσμος, κυρίως συγγενείς από την οικογένειά της, συνόδευσαν την 56χρονη στην τελευταία της κατοικία, η οποία πριν μερικά χρόνια είχε χάσει και τον σύζυγό της.

Για μία ήσυχη και καλοσυνάτη γυναίκα μίλησαν άνθρωποι που τη γνώριζαν τόσο από το χωριό όσο και από το νοσοκομείο Χανίων, όπου υπηρετούσε ως νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κλονισμένη η κοινωνία και από το γεγονός ότι η 56χρονη βρέθηκε στο χωριό της τα Βορίζια, από όπου έφυγε σε ηλικία 20 ετών, για να παραστεί σε μνημόσυνο του πατέρα της. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, «πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη και κλόνισε την Κρήτη και τη χώρα… Μόνο καλά λόγια για την αδικοχαμένη γυναίκα από όλους… Πρέπει να καταθέσουμε την αντίθεση μας σε κάθε μορφή βίας, οπλοφορίας και οφείλουμε, ως τοπικές κοινωνίες και αυτοδιοίκηση να πράξουμε κάθε δυνατό για την εξάλειψη του φαινομένου».

«Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει»

Να σταματήσουν τα επεισόδια βίας κάλεσε τους πιστούς ο ιερέας που τέλεσε την εξόδιο ακολουθία, στέλνοντας ένα πολύ δυνατό μήνυμα ενότητας και αφύπνισης της κοινωνίας της Κρήτης, σύμφωνα με το Cretalive.

«Να σταματήσει αυτός ο ανόητος κύκλος και η θυσία. Καρδιά ειρηνική, γεμάτη αγάπη για όλους να δώσει ο Θεός, να σταματήσει ο κύκλος αίματος, να πάψουμε να θρηνούμε θύματα. Ας το καταλάβουμε όλοι, όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά ο τόπος μας μαυρίζει. Μόνο όταν αφήσουμε τον Χριστό να μπει στην καρδιά μας θα πάψει ο τόπος μας να θρηνεί νεκρούς», τόνισε ο ιερέας.

