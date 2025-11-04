Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του – «Έλεγε ότι θα μας σκοτώσει και θα αυτοκτονήσει»

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Τον δρόμο για την φυλακή έδειξε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν 30χρονο, ο οποίος απείλησε να σκοτώσει τους γονείς του με ψαροντούφεκο μέσα στο σπίτι τους.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 30χρονο για ενδοοικογενειακή απειλή, κατά συρροή, ενώ του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 27 μηνών. Το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει έξι μήνες, ενώ το υπόλοιπο της ποινής ανεστάλη.

Τι κατέθεσαν οι γονείς του 30χρονου

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 30χρονος ζήτησε χρήματα από τον πατέρα του και εκείνος αρνήθηκε να του δώσει, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν οι γονείς του. «Άρχισε να σπάει πράγματα στο σπίτι και δεν ήταν η πρώτη φορά που το κάνει. Η μητέρα του κάλεσε την αστυνομία κι όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βγήκε στο μπαλκόνι, κρατώντας μια καρέκλα για να την ρίξει κάτω. Μετά πήρε το ψαροντούφεκο, πλησίασε εμένα και τη γυναίκα μου, και μας είπε ότι δεν θα γλιτώσει κανείς. Φοβηθήκαμε, ανοίξαμε την πόρτα και τρέξαμε να φύγουμε», κατέθεσε ο πατέρας.

«Όταν δεν του δίνουμε χρήματα, γίνεται επιθετικός. Φοβηθήκαμε πολύ. Όταν ήρθε η αστυνομία, έλεγε ότι θα μας σκοτώσει όλους και θα αυτοκτονήσει», κατέθεσε η μητέρα του.

Κατά την απολογία του, ο 30χρονος αρνήθηκε όσα κατήγγειλαν οι γονείς του, υποστηρίζοντας ότι είναι ψέματα. «Ντρέπομαι που τους ζητάω χρήματα. Πρέπει να βρω μία δουλειά» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο ίδιος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: 6 τροφές που τρώνε όσοι έχουν ξεπεράσει τα 100, σύμφωνα με μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης: Το νομοσχέδιο για την Υγεία είχε διακομματική στήριξη

Η Ελλάδα κατέθεσε στην Κομισιόν την πρόταση αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0» – Τα βασικά σημεία

Νέο έκτακτο «Χριστουγεννιάτικο επίδομα»: Τι εξετάζεται

Η Meta έχει πρόβλημα με τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης – Η ανησυχία των επενδυτών και η πτώση της μετοχής

Τεστ προσωπικότητας: Η αράχνη που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε αυθόρμητος, στοχαστικός ή προετοιμασμένος
περισσότερα
15:48 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Κρήτη: Εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των 3 αδελφών για το φονικό στα Βορίζια – Συγγενείς προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όσων εμπλέκονται στο αιματοκ...
15:43 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Πώς θα εξελιχθεί η διήμερη κακοκαιρία με τοπικές βροχές και καταιγίδες – Δείτε τους χάρτες

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές βροχές και τις καταιγίδες,...
15:27 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Ελαφρυντικά ζητεί ο δράστης – «Δεν έχει πει ούτε μία συγγνώμη» λέει η μητέρα της

Πέντε χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου στη Φολέγανδρο (Ιούλιος 2021), ...
14:30 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Χανιά: Επεισόδια και χημικά κατά την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς τουρίστες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων προκλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (4/11) στη...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς