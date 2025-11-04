Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του – «Έλεγε ότι θα μας σκοτώσει και θα αυτοκτονήσει»

Τον δρόμο για την φυλακή έδειξε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν 30χρονο, ο οποίος απείλησε να σκοτώσει τους γονείς του με ψαροντούφεκο μέσα στο σπίτι τους.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 30χρονο για ενδοοικογενειακή απειλή, κατά συρροή, ενώ του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 27 μηνών. Το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει έξι μήνες, ενώ το υπόλοιπο της ποινής ανεστάλη.

Τι κατέθεσαν οι γονείς του 30χρονου

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 30χρονος ζήτησε χρήματα από τον πατέρα του και εκείνος αρνήθηκε να του δώσει, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν οι γονείς του. «Άρχισε να σπάει πράγματα στο σπίτι και δεν ήταν η πρώτη φορά που το κάνει. Η μητέρα του κάλεσε την αστυνομία κι όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βγήκε στο μπαλκόνι, κρατώντας μια καρέκλα για να την ρίξει κάτω. Μετά πήρε το ψαροντούφεκο, πλησίασε εμένα και τη γυναίκα μου, και μας είπε ότι δεν θα γλιτώσει κανείς. Φοβηθήκαμε, ανοίξαμε την πόρτα και τρέξαμε να φύγουμε», κατέθεσε ο πατέρας.

«Όταν δεν του δίνουμε χρήματα, γίνεται επιθετικός. Φοβηθήκαμε πολύ. Όταν ήρθε η αστυνομία, έλεγε ότι θα μας σκοτώσει όλους και θα αυτοκτονήσει», κατέθεσε η μητέρα του.

Κατά την απολογία του, ο 30χρονος αρνήθηκε όσα κατήγγειλαν οι γονείς του, υποστηρίζοντας ότι είναι ψέματα. «Ντρέπομαι που τους ζητάω χρήματα. Πρέπει να βρω μία δουλειά» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο ίδιος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.