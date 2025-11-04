Ανδρουλάκης: Η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ

Για «φιάσκο της ΝΔ» κάνει λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στην παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα.

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ. Ο Πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε δήλωσή του.

«Ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους», καταλήγει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

