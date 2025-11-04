Σταύρος Αρναουτάκης: «Κοινή δράση για να μπει τέλος στον κύκλο βίας»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σταύρος Αρναουτάκης

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, αφού εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των νεκρών της τραγωδίας στα Βορίζια, υπογράμμισε πως η Κρήτη προασπίζει τις αξίες της με ψυχραιμία, σεβασμό και ενότητα. Επεσήμανε πως είναι ώρα για κοινή δράση απέναντι στη βία και τόνισε την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση θεσμών και κοινωνίας.

«Όταν μια κοινωνία δοκιμάζεται και βυθίζεται στο πένθος, τον φόβο και τον σπαραγμό, τότε η ώρα για δράση και πρωτοβουλίες είναι αναγκαία. Η αποστροφή μας σε κάθε μορφής βίας είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη. Η παρέμβασή μας είναι περισσότερο αναγκαία στη ρίζα του “κακού”: στην πρόληψη, στον εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών, στην καταπολέμηση της οπλοκατοχής, στη συστράτευση για την εξάλειψη κάθε παραβατικής συμπεριφοράς» σημείωσε.

«Το κράτος, η Εκκλησία, οι εκπρόσωποι της Κρήτης στο Κοινοβούλιο, η Περιφέρεια και οι Δήμοι, οι φορείς κάθε περιοχής, ο καθένας και η καθεμιά που μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια για το οριστικό τέλος στον κύκλο αίματος και βίας, οφείλουμε να κινηθούμε γρήγορα και αποφασιστικά. Η ιστορία της Κρήτης είναι ταυτισμένη με την αξιοπρέπεια, την ανθρωπιά, το φιλότιμο και την αλληλεγγύη. Αυτές τις αξίες πρέπει να προασπίσουμε» είπε ο κ. Αρναούτογλου.

Με ψυχραιμία, σεβασμό και ενότητα, στεκόμαστε δίπλα σε μια κοινωνία που θρηνεί. Κάθε τοπική κοινωνία που βιώνει μια τραγωδία χρειάζεται τη στήριξη της οργανωμένης πολιτείας. Το οφείλουμε στον τόπο μας. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Είναι ώρα για κοινή δράση» κατέληξε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: 6 τροφές που τρώνε όσοι έχουν ξεπεράσει τα 100, σύμφωνα με μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης: Το νομοσχέδιο για την Υγεία είχε διακομματική στήριξη

Η Ελλάδα κατέθεσε στην Κομισιόν την πρόταση αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0» – Τα βασικά σημεία

Νέο έκτακτο «Χριστουγεννιάτικο επίδομα»: Τι εξετάζεται

Η Meta έχει πρόβλημα με τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης – Η ανησυχία των επενδυτών και η πτώση της μετοχής

Τεστ προσωπικότητας: Η αράχνη που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε αυθόρμητος, στοχαστικός ή προετοιμασμένος
περισσότερα
15:48 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Κρήτη: Εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των 3 αδελφών για το φονικό στα Βορίζια – Συγγενείς προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όσων εμπλέκονται στο αιματοκ...
15:43 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Πώς θα εξελιχθεί η διήμερη κακοκαιρία με τοπικές βροχές και καταιγίδες – Δείτε τους χάρτες

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές βροχές και τις καταιγίδες,...
15:32 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του – «Έλεγε ότι θα μας σκοτώσει και θα αυτοκτονήσει»

Τον δρόμο για την φυλακή έδειξε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν 30χρονο, ο ...
15:27 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Ελαφρυντικά ζητεί ο δράστης – «Δεν έχει πει ούτε μία συγγνώμη» λέει η μητέρα της

Πέντε χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου στη Φολέγανδρο (Ιούλιος 2021), ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς