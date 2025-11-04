Σταύρος Αρναουτάκης: «Κοινή δράση για να μπει τέλος στον κύκλο βίας»

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, αφού εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των νεκρών της τραγωδίας στα Βορίζια, υπογράμμισε πως η Κρήτη προασπίζει τις αξίες της με ψυχραιμία, σεβασμό και ενότητα. Επεσήμανε πως είναι ώρα για κοινή δράση απέναντι στη βία και τόνισε την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση θεσμών και κοινωνίας.

«Όταν μια κοινωνία δοκιμάζεται και βυθίζεται στο πένθος, τον φόβο και τον σπαραγμό, τότε η ώρα για δράση και πρωτοβουλίες είναι αναγκαία. Η αποστροφή μας σε κάθε μορφής βίας είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη. Η παρέμβασή μας είναι περισσότερο αναγκαία στη ρίζα του “κακού”: στην πρόληψη, στον εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών, στην καταπολέμηση της οπλοκατοχής, στη συστράτευση για την εξάλειψη κάθε παραβατικής συμπεριφοράς» σημείωσε.

«Το κράτος, η Εκκλησία, οι εκπρόσωποι της Κρήτης στο Κοινοβούλιο, η Περιφέρεια και οι Δήμοι, οι φορείς κάθε περιοχής, ο καθένας και η καθεμιά που μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια για το οριστικό τέλος στον κύκλο αίματος και βίας, οφείλουμε να κινηθούμε γρήγορα και αποφασιστικά. Η ιστορία της Κρήτης είναι ταυτισμένη με την αξιοπρέπεια, την ανθρωπιά, το φιλότιμο και την αλληλεγγύη. Αυτές τις αξίες πρέπει να προασπίσουμε» είπε ο κ. Αρναούτογλου.

Με ψυχραιμία, σεβασμό και ενότητα, στεκόμαστε δίπλα σε μια κοινωνία που θρηνεί. Κάθε τοπική κοινωνία που βιώνει μια τραγωδία χρειάζεται τη στήριξη της οργανωμένης πολιτείας. Το οφείλουμε στον τόπο μας. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Είναι ώρα για κοινή δράση» κατέληξε.