Κρήτη: Εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των 3 αδελφών για το φονικό στα Βορίζια – Συγγενείς προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μακελειό, Κρήτη, Βορίζια

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όσων εμπλέκονται στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια Κρήτης.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ERTNews, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των τριών αδελφών για το φονικό και ταυτόχρονα σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία της οικογένειας προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν πριν από την Πέμπτη, οπότε και αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη η τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου αναμένεται να επισκεφθεί το ΠΑΝΓΗ στο οποίο νοσηλεύονται τα δύο άτομα της ίδιας οικογένειας, και τα οποία εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

Η αστυνομία «χτενίζει» τις περιοχές και τα πιθανά κρησφύγετα ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και στον διπλανό νομό του Ρεθύμνου.

Χθες, πάνοπλοι αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε τρία διαμερίσματα στο κέντρο του Ρεθύμνου. Πρόκειται για σπίτια συγγενών των τριών αδελφών που καταζητούνται. Υπήρχαν πληροφορίες ότι είχαν βρει εκεί καταφύγιο, σύμφωνα με το Star. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα όπλο και ένα μαχαίρι, ενώ συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του ενός, τα αδέλφια όμως δεν ήταν εκεί.

Ειδικές δυνάμεις σαρώνουν τα γύρω βουνά και χωριά και χρησιμοποιούν και drones.

Πρόκειται για τα τρία αδέλφια με τα αρχικά: Μ.Φ., 29 ετών, Γ.Φ., 27 ετών. Σε αυτόν ανήκει μάλιστα και το σπίτι στο οποίο τοποθετήθηκε και η βόμβα, καθώς και τον μικρότερο μόλις 19 ετών Κ.Φ. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται φρουρούμενοι, ο αδελφός τους Α.Φ., 25 ετών, και ένας ακόμη, ο Μ.Σ., 30 ετών. Αυτοί οι δύο θα απολογηθούν την Πέμπτη.

Περίπου 100 κάλυκες μάζεψαν οι αστυνομικοί από το σημείο που έπεσαν οι δύο νεκροί και οι τέσσερις τραυματίες. Όμως όταν έφτασαν οι αστυνομικοί δεν βρήκε κανένα όπλο στο σημείο. Θεωρούν ότι τα εξαφάνισαν όσοι συμμετείχαν στο μακελειό και βοήθησαν τους δράστες να διαφύγουν.

Ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αστυνομικές αρχές για διάφορα αδικήματα, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκβιασμό και ζωοκλοπές. Ερώτημα παραμένει ακόμα αν ο νεκρός είναι ο αυτουργός της βομβιστικής επίθεσης που πυροδότησε το μακελειό.

Τι ψάχνουν οι Αρχές

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ κάτοικοι εγκαταλείπουν προσωρινά τα σπίτια τους. Την ίδια ώρα, αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για το ποιος σκότωσε τον Φανούρη Καργάκη αλλά και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι αρχές «χτενίζουν» την περιοχή όχι μόνο για τον εντοπισμό των τριών φερόμενων δραστών, αλλά και για τυχόν όπλα και πυρομαχικά που εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν σε κρυψώνες, υπό τον φόβο να εντοπιστούν μέσα σε σπίτια του χωριού.

Ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί το άτομο που σκότωσε τον 39χρονο αλλά ούτε εκείνο που άνοιξε πυρ δύο φορές προς την πλευρά της 56χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της από τα πυρά. Θεωρείται μάλιστα ότι πρόκειται για πρόσωπο εκτός της δικογραφίας των 6 ταυτοποιημένων δραστών. Η ατμόσφαιρα στα Βορίζια παραμένει βαριά.

Μετά την κηδεία του 39χρονου, οι κάτοικοι περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις, ενώ πολλές οικογένειες έχουν επιλέξει να φύγουν προσωρινά από το χωριό, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, με τις αρχές να μην έχουν ακόμη ανακοινώσει πότε θα επαναλειτουργήσουν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Τέσσερα σκευάσματα ινσουλίνης αποσύρονται έως το τέλος του έτους

Σε ΚΕΠ της Υγείας μετασχηματίζονται τα Φαρμακεία

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα: Έως σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Όλες οι λεπτομέρειες

Σούπερ μάρκετ: Στο 1,08% ο πληθωρισμός – Σε ποια προϊόντα καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις και σε ποια μειώσεις, σύμφω...

Apple: Τα Messages μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αριθμομηχανή – Πώς να λύσετε σύνθετα μαθηματικά προβλήματα

Μία λάμψη, ένας κρότος και ένας νέος βιότοπος μικροβίων – Τι αποκάλυψε νέα έρευνα για μία πτώση αστεροειδούς στη Γη
περισσότερα
17:22 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Κατεβαίνουν στην Αθήνα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 11 Νοεμβρίου

Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, που ετοιμάζονται να κατέβ...
17:17 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρός 64χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Οκτωβρίου, στην Ροδόπη. Σύμφωνα με όσ...
16:58 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών: Επανεξετάζεται η υπόθεση του θανάτου βρέφους

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει ακόμη μία υπόθεση που αφορά στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατ...
16:48 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

ΕΛΤΑ: Μεταβατικός CEO ορίστηκε ο Μάριος Τέμπος

Τον Μάριο Τέμπο όρισε το Υπερταμείο ως μεταβατικό Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, μετά την παρα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς