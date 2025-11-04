Σπάνια δημόσια εμφάνιση για την Χλόη Λιάσκου: «Είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη…»

Χλόη Λιάσκου

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Finos Film, βράβευσε 37 αγαπημένους ηθοποιούς, που πρωταγωνίστησαν σε επιτυχημένες ταινίες του ’60, για τη συνολική τους προσφορά τους. Η κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά βρέθηκε στην εκδήλωση και μεταξύ των καλλιτεχνών που έκαναν δηλώσεις ήταν και η Χλόη Λιάσκου. 

Υπενθυμίζεται ότι η Χλόη Λιάσκου έγινε ευρέως γνωστή το 1962 μέσα από τον ρόλο της «Ντόλυ» στην ταινία «Νόμος 4000».

Μιλώντας για την βράβευση, η αγαπημένη ηθοποιός είπε ότι: «Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ συγκινημένη για πολλά πράγματα. Για τον καιρό που πέρασε, για τις δουλειές μας που έχουν μείνει μέχρι και σήμερα και τις αγαπάει ο κόσμος».

Όταν ρωτήθηκε για το τι θα έλεγε στον Κώστα Βουτσά και την Μάρθα Καραγιάννη, αν είχε την ευκαιρία να τους έχει για ένα λεπτό μπροστά της, η Χλόη Λιάσκου συγκινημένη ανέφερε: «Τους αγαπώ και τους αφιερώνω την σημερινή βραδιά».

