Γιώργος Τσούλης: «Άφηνα τη δουλειά να με επηρεάζει, μπαινόβγαινα από το άγχος μου στα νοσοκομεία»

Ο Γιώργος Τσούλης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε στην οικογένεια που έχει δημιουργήσει, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του με το γεγονός πως λόγω του φόρτου εργασίας του, δεν βλέπει πολύ τον γιο του. Ακόμα, μίλησε για το πόσο καλό του έκανε ο ερχομός του παιδιού του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως τον «έσωσε».

Σε ερώτηση για το αν προλαβαίνει να περνάει χρόνο με τον γιο του μέσα στην ημέρα, ο Γιώργος Τσούλης απάντησε: «Δυστυχώς τον βλέπω το απόγευμα της Δευτέρας, για να είμαι ειλικρινής. Δεν προλαβαίνω να τον βλέπω πολύ και όταν ξυπνάει το πρωί στις επτά, ξυπνάω κι εγώ για να τον βλέπω δέκα λεπτά. Αυτό είναι που με έχει πειράξει σε όλη αυτή την κατάσταση και την φάση της ζωής μου επαγγελματικά, που βρίσκομαι τώρα. Έχω στήριξη πάρα πολύ από την γυναίκα μου, την Μαριαλένα!».

«Είναι έγκυος και το περνάει τώρα μόνη της. Προσπαθώ να την βοηθήσω τουλάχιστον τις ώρες που είμαι στο σπίτι, να είμαι δίπλα της. Είναι σημαντικό για μένα να μπορέσω να βοηθήσω και ψυχικά, αλλά και με τις δουλειές του σπιτιού, την Μαριαλένα», συνέχισε.

Επιπλέον, ο σεφ εξομολογήθηκε πως: «Πριν από τον Ανδρέα ήμουν καταρχάς πάρα πολύ εργασιομανής, αλλά με την κακή έννοια. Άφηνα τη δουλειά να με επηρεάζει. Πριν την εγκυμοσύνη μπαινόβγαινα από το άγχος μου στα νοσοκομεία, είχα φτάσει σε τέτοιες καταστάσεις. Ο ερχομός του παιδιού με έσωσε».