Γιώργος Τσούλης: «Άφηνα τη δουλειά να με επηρεάζει, μπαινόβγαινα από το άγχος μου στα νοσοκομεία»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Τσούλης
Φωτογραφία: Instagram/giorgos_tsoulis

Ο Γιώργος Τσούλης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε στην οικογένεια που έχει δημιουργήσει, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του με το γεγονός πως λόγω του φόρτου εργασίας του, δεν βλέπει πολύ τον γιο του. Ακόμα, μίλησε για το πόσο καλό του έκανε ο ερχομός του παιδιού του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως τον «έσωσε».

Σε ερώτηση για το αν προλαβαίνει να περνάει χρόνο με τον γιο του μέσα στην ημέρα, ο Γιώργος Τσούλης απάντησε: «Δυστυχώς τον βλέπω το απόγευμα της Δευτέρας, για να είμαι ειλικρινής. Δεν προλαβαίνω να τον βλέπω πολύ και όταν ξυπνάει το πρωί στις επτά, ξυπνάω κι εγώ για να τον βλέπω δέκα λεπτά. Αυτό είναι που με έχει πειράξει σε όλη αυτή την κατάσταση και την φάση της ζωής μου επαγγελματικά, που βρίσκομαι τώρα. Έχω στήριξη πάρα πολύ από την γυναίκα μου, την Μαριαλένα!».

«Είναι έγκυος και το περνάει τώρα μόνη της. Προσπαθώ να την βοηθήσω τουλάχιστον τις ώρες που είμαι στο σπίτι, να είμαι δίπλα της. Είναι σημαντικό για μένα να μπορέσω να βοηθήσω και ψυχικά, αλλά και με τις δουλειές του σπιτιού, την Μαριαλένα», συνέχισε.

Επιπλέον, ο σεφ εξομολογήθηκε πως: «Πριν από τον Ανδρέα ήμουν καταρχάς πάρα πολύ εργασιομανής, αλλά με την κακή έννοια. Άφηνα τη δουλειά να με επηρεάζει. Πριν την εγκυμοσύνη μπαινόβγαινα από το άγχος μου στα νοσοκομεία, είχα φτάσει σε τέτοιες καταστάσεις. Ο ερχομός του παιδιού με έσωσε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Τέσσερα σκευάσματα ινσουλίνης αποσύρονται έως το τέλος του έτους

Σε ΚΕΠ της Υγείας μετασχηματίζονται τα Φαρμακεία

Επίδομα παιδιού 2025: Οι ημερομηνίες – κλειδιά για τις πληρωμές

Ανασφάλιστοι: Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος για την ιατρική περίθαλψη

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορεί να βρείτε τον αριθμό σε 20 δευτερόλεπτα;

Τα 4 ζώδια που θα δουν τα πιο τολμηρά όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα τον Νοέμβριο
περισσότερα
18:23 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για την Χλόη Λιάσκου: «Είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη…»

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Finos...
17:06 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Σάρα Γανωτή για Νίκο Σεργιανόπουλο: «Ήταν ένας άνθρωπος βαθιά ευγενής, που άκουγε πάρα πολύ»

Ήταν Ιούνιος του 2008 όταν η είδηση της δολοφονίας του Νίκου Σεργιανόπουλου, συγκλόνισε το παν...
16:26 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Νότης Σφακιανάκης: «Θα σκεφτόμαστε πάντα την Κίλι ως το αστέρι του», λέει φίλη της οικογένειας

Βαρύ είναι το πένθος στην οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του...
15:53 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Άννα Μπεζάν: «Αφαίρεσα μια κύστη 22 εκατοστών, οριακά πήγα να χάσω τη δεξιά μου ωοθήκη»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή έδωσε η Άννα Μπεζάν, η οποία προβλήθηκε το πρ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς