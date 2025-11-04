Συνεχίζονται οι διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων: Νέα ειδοποιητήρια για ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας – Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Στο πλαίσιο των συνεχόμενων διασταυρωτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων, ολοκληρώθηκε νέος κύκλος αποστολής ειδοποιητηρίων σε ιδιοκτήτες οχημάτων που είναι ανασφάλιστα ή/ και δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας.

Συνολικά απεστάλησαν 187.301 ειδοποιητήρια και συγκεκριμένα:

  • 498 ειδοποιητήρια που αφορούν σε μη καταβολή τελών κυκλοφορίας του 2025 σε 80.758 φυσικά πρόσωπα και 4.452 νομικά πρόσωπα και
  • 803 ειδοποιητήρια για μη συμμόρφωση ασφάλισης σε 71.663 φυσικά πρόσωπα και 4.139 νομικά πρόσωπα.

Εξ αυτών, 87.026 οχήματα εντοπίστηκαν χωρίς συμμόρφωση και ως προς την ασφάλιση και ως προς τα τέλη κυκλοφορίας.

Όπως και στην πρώτη αποστολή ειδοποιητηρίων, σκοπός είναι οι πολίτες να ενημερωθούν για τις παραλείψεις συμμόρφωσης που έχουν εντοπιστεί ώστε να συμμορφωθούν, εντός 15 ημερών. Με την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος και την ολοκλήρωση εκ νέου διασταυρωτικών ελέγχων, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα, που δεν συμμορφώθηκαν, θα λάβουν τις ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα.

Οι πολίτες και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούνται στα μητρώα του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) τα στοιχεία επικοινωνίας τους, θα λάβουν sms και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι θα ειδοποιηθούν με email από την ΑΑΔΕ. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με κάποιον από τους προαναφερόμενους τρόπους, θα αποστέλλονται  ειδοποιήσεις μέσω ταχυδρομείου.

Οι πολίτες, για να δουν τα ειδοποιητήρια που αφορούν στα οχήματά τους, θα πρέπει να επισκεφθούν την εφαρμογή oximata.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Μέσω της εφαρμογής, μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την κατάσταση μη συμμόρφωσης κάθε οχήματος και να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες.

Οι έλεγχοι υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και την ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Στη διαδικασία αξιοποιούνται δεδομένα από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ).

