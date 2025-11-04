ΕΛΤΑ: Νέες αντιδράσεις μετά την παραίτηση Σκλήκα και την αναβολή της συνεδρίασης των Επιτροπών – «Πυρ ομαδόν» εναντίον της κυβέρνησης

Έντονες αντιδράσεις συνεχίζει να «πυροδοτεί» η υπόθεση των ΕΛΤΑ, ακόμη και μετά τη σημερινή εξέλιξη με την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου, Γρηγόρη Σκλήκα και την αντικατάστασή του προσωρινά από τον μέχρι πρότινος αναπληρωτή CEO, Μάριο Τέμπο.

Οι γκρίνιες και οι διαμαρτυρίες έγιναν ακόμη μεγαλύτερες μετά και την αναβολή της κοινής έκτακτης συνεδρίασης των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ως αποτέλεσμα της παραίτησης Σκλήκα.

Τα αντιπολιτευτικά «πυρά» εκτοξεύτηκαν εναντίον της κυβέρνησης με τους περισσότερους να μιλούν για «φιάσκο της ΝΔ» στην υπόθεση των ΕΛΤΑ και συνοψίζονταν στο ότι η αναβολή της κοινής έκτακτης συνεδρίασης στη Βουλή έγινε για να αποφύγουν οι αρμόδιοι να δώσουν εξηγήσεις και να αποφύγουν τις γκρίνιες και την οργή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ στο ζήτημα των ΕΛΤΑ» και ότι «ο πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία».

Η Μιλένα Αποστολάκη μίλησε στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα για «αδιαφανή κακοδιαχείριση στα ΕΛΤΑ» και υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η αναβολή της συζήτησης είναι απόδειξη της οξείας κυβερνητικής κρίσης και πρόσθεσε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Η συρρίκνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων ήταν κυβερνητική επιλογή, με γνώση και σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη, και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ είναι απλά το εξιλαστήριο θύμα».

Μάλιστα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ κατέθεσαν σήμερα νέο αίτημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής για εκ νέου προσδιορισμό – εντός της ημέρας – της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, με θέμα το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Όπως τονίζουν, η συζήτηση είναι κατεπείγουσα, καθώς η απόφαση αυτή οδηγεί σε περαιτέρω εγκατάλειψη της υπαίθρου και απαιτείται άμεση ενημέρωση της Βουλής από τους αρμόδιους υπουργούς και τον επικεφαλής του Υπερταμείου.

Ο Αλέξης Χαρίτσης έκανε λόγο για ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της δημοκρατικής λειτουργίας. «Ο πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται. Και πρέπει να σταματήσει να αναζητά εξιλαστήρια θύματα για τις δικές του πολιτικές αποτυχίες. Οφείλει να εμφανιστεί, οφείλει να δώσει εξηγήσεις, οφείλει να απολογηθεί», είπε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος στον Realfm τόνισε ότι «ακόμη μία φορά η κυβέρνηση όταν βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο, προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη απόλυτα πιστή στις μνημονιακές δεσμεύσεις της συνεχίζει ακάθεκτη την πολιτική της διάλυσης του κράτους και της ερημοποίησης της επαρχίας. Μετά την μεταβίβαση των ΕΛΤΑ στο ΤΑΙΠΕΔ και την απόφαση πώλησης των μετοχών τους, το κράτος φαίνεται ανίκανο να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών για παροχή φθηνών υπηρεσιών, δίνοντας χώρο για κερδοσκοπία σε ιδιωτικές εταιρείες» ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός.

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης μετά και την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα από την θέση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ και την αναβολή της συζήτησης στη Βουλή με θέμα το κλείσιμο των καταστημάτων.

Η κυβέρνηση αξιοποίησε την παραίτηση του κ. Σκλήκα για να αποφύγει την ευθύνη της ενημέρωσης και της απόφασης για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, δήλωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ανδρουλάκης: Η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ

Για «φιάσκο της ΝΔ» κάνει λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στην παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα.

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ. Ο Πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε δήλωσή του.

«Ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους», καταλήγει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Φάμελλος: Η αναβολή της συζήτησης για τα ΕΛΤΑ είναι απόδειξη της οξείας κυβερνητικής κρίσης

Πυρά κατά της κυβέρνησης ότι «υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια» εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος σε δήλωσή του μετά την αναβολή της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, που, όπως αναφέρει, είναι «απαράδεκτη κοινοβουλευτικά» και «απόδειξη μίας οξείας κυβερνητικής κρίσης».

«Η αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής της Βουλής που είχε καθοριστεί σήμερα μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι πρώτα απ’ όλα απαράδεκτη κοινοβουλευτικά, αλλά είναι και απόδειξη μίας οξείας κυβερνητικής κρίσης. Η συρρίκνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων ήταν κυβερνητική επιλογή, με γνώση και σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη, και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ είναι απλά το εξιλαστήριο θύμα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, «η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια. Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις, αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος. Αποδεικνύουν επίσης ότι η πίεση μας αλλά και η αντίδραση της κοινωνίας πιάνει τόπο. Η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου δεν είναι δικαιολογία. Η συζήτηση στη Βουλή πρέπει να γίνει άμεσα, και αν δεν προγραμματιστεί, θα αναλάβουμε κι άλλες πρωτοβουλίες».

«Δεν είναι εσωκομματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας το θέμα των ΕΛΤΑ, είναι ένα θέμα που αφορά τη Βουλή, τη Δημοκρατία και τους πολίτες. Πρέπει να ενημερωθούμε όλοι απευθείας από τους υπουργούς της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνοι και παράλληλα να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη χρεοκοπία και το κλείσιμο των ΕΛΤΑ προς όφελος ιδιωτικών εταιρειών», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Νέο αίτημα από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ κατέθεσαν σήμερα νέο αίτημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής για εκ νέου προσδιορισμό – εντός της ημέρας – της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, με θέμα το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Όπως τονίζουν, η συζήτηση είναι κατεπείγουσα, καθώς η απόφαση αυτή οδηγεί σε περαιτέρω εγκατάλειψη της υπαίθρου και απαιτείται άμεση ενημέρωση της Βουλής από τους αρμόδιους υπουργούς και τον επικεφαλής του Υπερταμείου.

Χαρίτσης: Ευτελισμός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της δημοκρατικής λειτουργίας

Πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης μετά την αναβολή της συνεδρίασης για την υπόθεση των ΕΛΤΑ, στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της δημοκρατικής λειτουργίας σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής.

«Πρόκειται για τον πλήρη ευτελισμό του κοινοβουλευτισμού και τον πλήρη ευτελισμό κάθε δημοκρατικής λειτουργίας. Δέκα μόλις λεπτά, πριν την έναρξη της κρίσιμης συνεδρίασης των επιτροπών της Βουλής, για το μέλλον των ΕΛΤΑ, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μαθαίνουμε ότι από το πρωί συνεδριάζει μυστικά στο Μέγαρο Μαξίμου, αποφάσισε να ματαιώσει τη συνεδρίαση, αφού καρατόμησε και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ. Ο πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται. Και πρέπει να σταματήσει να αναζητά εξιλαστήρια θύματα για τις δικές του πολιτικές αποτυχίες. Οφείλει να εμφανιστεί, οφείλει να δώσει εξηγήσεις, οφείλει να απολογηθεί», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Να έρθει λοιπόν στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης και να απολογηθεί και να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Και εμείς, η ΚΟ της Νέας Αριστεράς, θα προχωρήσουμε σε κάθε δυνατή ενέργεια έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να απολογηθεί ο πρωθυπουργός», κατέληξε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Νατσιός: Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συνεχίζει ακάθεκτη την πολιτική της διάλυσης του κράτους

Επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση των ΕΛΤΑ εξαπολύει ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, κατηγορώντας την ότι «συνεχίζει ακάθεκτη την πολιτική της διάλυσης του κράτους».

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη απόλυτα πιστή στις μνημονιακές δεσμεύσεις της συνεχίζει ακάθεκτη την πολιτική της διάλυσης του κράτους και της ερημοποίησης της επαρχίας. Μετά την μεταβίβαση των ΕΛΤΑ στο ΤΑΙΠΕΔ και την απόφαση πώλησης των μετοχών τους, το κράτος φαίνεται ανίκανο να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών για παροχή φθηνών υπηρεσιών, δίνοντας χώρο για κερδοσκοπία σε ιδιωτικές εταιρείες», αναφέρει ο κ. Νατσιός σε δήλωσή του και προσθέτει:

«Οι δήθεν αιφνιδιασμένοι και εξοργισμένοι βουλευτές της ΝΔ, που γίνονται αποδέκτες της αντίδρασης των ψηφοφόρων τους, έπρεπε να ήταν διαβασμένοι όταν υπέγραφαν τα εγκληματικά μνημόνια. Δεν νοείται να κάνουν αντιπολίτευση στην σαθρή κυβέρνηση που στηρίζουν. Η “Νίκη” πιστεύει ότι η πολιτική των μνημονίων οδηγεί την Ελλάδα σε καταστροφή. Αυτό με την βοήθεια του λαού πρέπει να σταματήσει».

Κατσώτης: Η κυβέρνηση ήθελε να αποφύγει την ευθύνη της ενημέρωσης για τα ΕΛΤΑ

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης μετά και την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα από την θέση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ και την αναβολή της συζήτησης στη Βουλή με θέμα το κλείσιμο των καταστημάτων.

Η κυβέρνηση αξιοποίησε την παραίτηση του κ. Σκλήκα για να αποφύγει την ευθύνη της ενημέρωσης και της απόφασης για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, δήλωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Και «γαλάζια» πυρά για τον χειρισμό του ζητήματος των ΕΛΤΑ

«Μια προφανώς ορθολογική όπως και αναπόφευκτη απόφαση αναδιάρθρωσης εφαρμόστηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι είναι παράνομο να υπάρχει κρατική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό, καθώς απαγορεύεται από τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα μπορούσε να έχει εκπονήσει πριν από πολλούς μήνες σχέδιο και να το έχει ανακοινώσει με σαφές χρονοδιάγραμμα ώστε να έχουν προετοιμαστεί οι τοπικές κοινωνίες και να το γνωρίζουν οι βουλευτές. Εγώ είμαι Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δεν το ήξερα, άρα δεν το ήξερε κανένας», ανέφερε στην ΕΡΤ ο κ. Γεωργιάδης.

Έπρεπε επίσης να υπάρχει πρόβλεψη για το σε ποιες περιοχές θα υπάρχουν διάδοχα πρακτορεία, «ώστε οι τοπικές κοινωνίες να μην ανησυχούν για το αν θα συνεχίσει να φέρνει τη σύνταξη ο ταχυδρόμος». «Υπήρχαν πάρα πολλοί ανθρώπινοι τρόποι αυτό να γίνει σωστά, ούτε να έρχονται προ τετελεσμένου και οι βουλευτές», τόνισε.

Σχετικά με τον αρμόδιο υπουργό, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι δεν έχει αρμοδιότητα καθώς τα ΕΛΤΑ αποτελούν εταιρεία που ανήκει στο Υπερταμείο. «Ο εποπτεύων Υπουργός έχει αρμοδιότητα μόνο για να ψηφίζει το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργούν οι υπηρεσίες, αλλά η διοίκηση των ΕΛΤΑ αναφέρεται στους επικεφαλής του Υπερταμείου. Ο κ. Τσίπρας επί κυβερνήσεως του μετέφερε τα ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο και η τότε απάντηση του αρμόδιου υπουργού κ. Παππά ήταν δεν έχω σχέση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Δεν μπορεί λοιπόν να ισχύει τώρα ότι έχει σχέση η κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Ναι, τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο Υπερταμείο. Ναι, η κυβέρνηση διοικεί τα ΕΛΤΑ. Ασφαλώς το Υπερταμείο δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς να ενημερώνει την κυβέρνηση. Και ασφαλώς δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην ξέρει τι γίνεται στη χώρα. Εδώ υπήρξε λάθος χειρισμός», είπε.

Κικίλιας: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη και όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος

«Δεν νομίζω ότι κάποιος που σκέφτεται λογικά, δεν θέλει τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των ΕΛΤΑ. Από εκεί και πέρα, έχουμε δύο διοικήσεις των ΕΛΤΑ στη θητεία μας από το 2019. Στην πρώτη διοίκηση δώσαμε 250 εκατομμύρια ευρώ για την εξυγίανση, την ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό του φορέα. Και στη δεύτερη διοίκηση το mandate μέσα από το Υπερταμείο, προκειμένου να μπορέσουν να “φύγουν μπροστά” τα ΕΛΤΑ με όρους της νέας εποχής. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει, διαχειριστικά, όλοι αυτοί οι οποίοι διοίκησαν να μας εξηγήσουν με ποιον τρόπο διοίκησαν και τι αποτελέσματα έχει επιφέρει αυτό. Άρα, ναι στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση, αλλά θέλουμε το κράτος να είναι κοντά στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει πού είναι το κράτος. Με αυτή τη λογική, θα πρέπει να εξηγηθεί ποια από αυτά τα υποκαταστήματα που κλείνουν είναι κερδοφόρα, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάποια από αυτά είναι κερδοφόρα. Επίσης, ποια από αυτά τα οποία κλείνουν ή προσπάθησαν οι κύριοι των ΕΛΤΑ να τα κλείσουν, είναι σε περιοχές ύψιστης στρατηγικής εθνικής σημασίας για τη χώρα, όπως στην περιφέρεια, στα ακριτικά νησιά μας. Εκεί που πρέπει να φτάνει το ελληνικό κράτος και να είναι εκεί, με εμφατική παρουσία».

Αναφορικά με τις ευθύνες για το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ, ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι «υπάρχει η υπηρεσιακή διοίκηση και όλοι αυτοί οι παράγοντες σε μια δημόσια διοίκηση και σε ένα κράτος, έτσι ώστε να μπορούν να λύνονται ζητήματα και να μην χρειάζεται να φτάνουν όλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και επίσης, θα ήθελα να πω ότι και ο χρόνος και ο τρόπος και ο τόπος που ανακοινώνεται στους συναδέλφους, στους κυρίους βουλευτές και στις τοπικές κοινωνίες μια οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, ένα πλάνο, πρέπει να είναι τέτοιος που να την υπηρετεί. Εμείς πάμε μαζί με τον κόσμο και την κοινωνία, μαζί με τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων. Να τους στηρίξουμε, να τους βοηθήσουμε. Το έχουμε κάνει σε πολλές κρίσεις που μας έχουν τύχει αυτά τα επτά χρόνια. Και αισθάνομαι ότι αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να κινηθούμε και σε αυτό το θέμα». Και πρόσθεσε: «Τι θέλει ο κόσμος και η κοινωνία; Ο ταχυδρόμος να είναι στην πόρτα του. Θα είναι. Τι θα θέλαμε, επίσης, να δούμε; Ναι, να εκμοντερνίζονται, να εκσυγχρονίζονται και να ψηφιοποιούνται τα ΕΛΤΑ για να αντέξουν τα δεδομένα και τον ανταγωνισμό της νέας εποχής. Κύριοι, με το πλάνο σας, το σχέδιό σας και τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, εξηγήστε μας τι κάνατε».

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Η παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα δεν είναι υπαναχώρηση – Οι συγκεκριμένες πολιτικές θα υλοποιηθούν

«Η παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν είναι υπαναχώρηση. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης επελέγη από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ ως αναγκαίο για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Όπως εξήγησε ο κ. Μαρινάκης, «υπάρχουν δύο σημαντικές ημερομηνίες. Το 2013 απελευθερώθηκε η συγκεκριμένη δραστηριότητα και πλέον το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη ελλειμματική πολιτική, αυτό πλέον δεν επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στο Υπερταμείο, όλα αυτά λοιπόν είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ. Απαντώ λοιπόν, ναι, οι συγκεκριμένες πολιτικές θα υλοποιηθούν».

«Πού έκανε λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ; Ότι έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο, ήτοι αποφασίστηκε το κλείσιμο 204 καταστημάτων χωρίς διάλογο με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί κατόπιν διαλόγου με τους πολίτες. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι κανείς πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και πρόσθεσε ότι «θα εξηγηθεί στους βουλευτές και τους πολίτες ότι τα ΕΛΤΑ πάνε στο σπίτι των πολιτών, αλλά και ότι εκεί, όπου υπάρχει ανάγκη πρέπει κατόπιν διαλόγου με την κοινωνία να βρεθούν τα σημεία εξυπηρέτησης. Η τάση γέρνει προς την κατ’ οίκον παράδοση και εκεί θα πρέπει να κατευθυνθούν οι πόροι των ΕΛΤΑ».

Επίσης, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «άλλο η παραίτηση και άλλο η μεταρρύθμιση, η τελευταία θα υλοποιηθεί». Το αντικείμενο της διαβούλευσης θα είναι τι μπορεί να γίνει τοπικά, όπου παρατηρηθεί κενό. «Στόχος είναι να μην ρίχνονται τα λεφτά των φορολογουμένων σε ένα βαρέλι δίχως πάτο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.

Νέος μεταβατικός CEO ο Μάριος Τέμπος

Το Υπερταμείο, μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα, όρισε μεταβατικό Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ τον Μάριο Τέμπο, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Προέρχεται από τον όμιλο Olympia, όπου κατείχε τη θέση Business Transformation Leader στην εταιρεία Public, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει επικεφαλής (Head of Sales Operations) στην ίδια εταιρεία.

Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων έργων και προγραμμάτων, στον λειτουργικό σχεδιασμό και στον μετασχηματισμό επιχειρήσεων.

Είναι κάτοχος Executive MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ έχει σπουδάσει Hotel & Restaurant Management στο Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου.