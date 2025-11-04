ΕΛΤΑ: Μεταβατικός CEO ορίστηκε ο Μάριος Τέμπος

Τον Μάριο Τέμπο όρισε το Υπερταμείο ως μεταβατικό Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα.

Ο Μάριος Τέμπος είναι στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και μέχρι πρότινος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

Νωρίτερα σήμερα γνωστοποιήθηκε ότι έγινε δεκτή από το Υπερταμείο η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, έπειτα από τις σφοδρές αντιδράσεις για το σχέδιο αναδιάρθωσης του οργανισμού και την αιφνιδιαστική απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα.