Άγιος Έρωτας: Η Πετρούλα αποκαλύπτει στον ενωμοτάρχη τον βιασμό της κόρης της

Νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η Χριστίνα δεν ομολογεί το φόνο του Βλάση, η Πετρούλα αποκαλύπτει στον ενωμοτάρχη το βιασμό της κόρης της και η Πόπη δίνει την Ελευθερία στη Χλόη και τον Αργύρη, για να την σώσει από τον Γιάννο.

Τι θα δούμε απόψε:

Η Χριστίνα απορρίπτει την πρόταση γάμου και τον εκβιασμό του Παύλου, υπόσχεται όμως, για να σώσει τα παιδιά της, να στηρίξει το άλλοθι του.

Ενώ ο πατήρ Νικόλαος προσπαθεί να βρει θέση στην Πετρούλα στο σανατόριο της Λαμίας, εκείνη αποκαλύπτει στον Νικηφόρο τον βιασμό της Χαράς από τον Μαρκόπουλο. Στον σταθμό της χωροφυλακής, ο Κλεάνθης θέλοντας να επιτραπεί στην Αναστασία να δει τον Χάρη, αποκαλύπτει ότι περιμένει το παιδί του.

Η Σοφία το ακούει και η κατάσταση εκρήγνυται. Στο σπίτι των Μαρούδων, η Πόπη αποκαλύπτει στη Χλόη και τον Αργύρη την αλήθεια — ο Γιάννος είναι βίαιος και το τραυματισμένο χεράκι της μικρής δεν ήταν «πτώση από κρεβάτι».

Προκειμένου να τη σώσουν… η Πόπη τους προτείνει να πάρουν τη μικρή Ελευθερία μακριά από τη Βόνιτσα. Ο Νικηφόρος, σε κοινή ανάκριση Χριστίνας–Χάρη, πιέζει την Χριστίνα να αλλάξει στάση, να ομολογήσει τη δολοφονία του Βλάση και να ακυρώσει το άλλοθι στον Μαρκόπουλο.

Τέλος, στον σταθμό ΚΤΕΛ, Χλόη, Αργύρης και μικρή Ελευθερία τρέχουν να προλάβουν το λεωφορείο, όταν βλέπουν τον Γιάννο με δύο χωροφύλακες…

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα