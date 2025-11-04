Φάρμα: Οι farmers πρέπει να τρυγήσουν και να πατήσουν σταφύλια με τον παραδοσιακό τρόπο

Νάντια Ρηγάτου

Media

Φάρμα: Οι farmers πρέπει να τρυγήσουν και να πατήσουν σταφύλια με τον παραδοσιακό τρόπο

Στο χθεσινό επεισόδιο της Φάρμας, μετά τη νίκη τους στην «Τρίλιζα της Φωτιάς», η Ζωή Τράπαλη και ο Βασίλης Πούλος είχαν το πλεονέκτημα να γίνουν και οι δύο αρχηγοί, αλλά αποφάσισαν να παραμείνουν στην ίδια ομάδα και ο Βασίλης να γίνει αρχηγός της.

Αντίπαλο αρχηγό όρισαν τη Βαλεντίνα Σπέντζα, γεγονός που ξάφνιασε τους υπόλοιπους παίκτες.

Οι ομάδες διαμορφώθηκαν εκ νέου και η γαλάζια ομάδα κατάφερε να κερδίσει το Παιχνίδι Προμηθειών, αλλά στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας υπερίσχυσε η πράσινη ομάδα και εξασφάλισε το έπαθλο της διαμονής στο σπίτι.

Πρώτος μονομάχος από τη γαλάζια ομάδα των σκηνών ορίστηκε ο Βάγγος Μανουηλίδης.

Απόψε, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχεται τους farmers σε ένα αμπέλι, όπου θα πρέπει να τρυγήσουν και να πατήσουν σταφύλια με τον παραδοσιακό τρόπο.

Ποια ομάδα θα αποδώσει καλύτερα και θα κερδίσει για έπαθλο μία αγελάδα και το πολύτιμό της γάλα;

Πολλά είναι τα σενάρια για τον πρώτο μονομάχο, αφού δεν τήρησαν όλοι τη συμφωνία της γαλάζιας ομάδας να μην αποκαλυφθεί το όνομά του στους αντιπάλους. Οι νέες ομάδες φέρνουν και νέες ισορροπίες, με αποτέλεσμα κάποιες σχέσεις να δοκιμάζονται.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους παίκτες των δύο ομάδων στη 2η Δοκιμασία Ασυλίας.

Η ένταση κορυφώνεται με τη Στέλλα Παλούκη και τον Βασίλη Πούλο να έρχονται σε ρήξη.

Μία ομάδα θα καταφέρει να παραμείνει ασφαλής, ενώ για την άλλη ακολουθεί Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας. Από ποια ομάδα θα προκύψει ο δεύτερος μονομάχος;

Δείτε εδώ το trailer του 20ου επεισοδίου – Τρίτη 4.11.2025:  

19:38 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

17:28 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

16:31 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

14:41 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

