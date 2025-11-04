Βέλγιο: Έκλεισε προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών, λόγω αγνώστου drone στην περιοχή

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έκλεισε τα βράδυ της Τρίτης  καθώς θεάθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πετά στην περιοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir.

Η υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Skeyes επιβεβαίωσε ότι «για λόγους ασφαλείας» διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Ζάβεντεμ. Πολλά αεροσκάφη που κατευθύνονταν στις Βρυξέλλες αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

Ταυτοχρόνως «σηκώθηκε ένα ελικόπτερο για να ερευνήσει τον εναέριο χώρο στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο.

