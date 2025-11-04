Μαρία Κωνσταντάκη: «Μπορεί να κάνω ένα πολύ χοντρό χιούμορ και να σε φέρω σε μία αμηχανία»

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», κάθισε την Τρίτη (4/11) η Μαρία Κωνσταντάκη. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η ηθοποιός περιέγραψε το πώς είναι ως γυναίκα, μίλησε για το πόσο σημαντικές είναι οι μικρές καλές πράξεις και η ευγένεια, ενώ παραδέχτηκε πως έχει κάνει ανθρώπους να αισθανθούν αμήχανα με το χιούμορ της.

Μεταξύ άλλων, η Μαρία Κωνσταντάκη ανέφερε ότι: «Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως μια γυναίκα που στόχο της ζωής μου έχω να προσπαθώ να αφήνω σε όλη μου την καθημερινότητα να κάνω το σωστό, όπως εγώ το έχω στο κεφάλι μου. Μεγαλώνοντας βλέπω πόσο μεγάλη διαφορά κάνει μία μικρή καλή πράξη. Που μπορεί να είναι όντως το να ταΐσεις μια γατούλα ή να πάει να σου χωθεί ο άλλος με το αυτοκίνητο και αντί να κάνεις το πρώτο που θα σου έρθει, να τον βρίσεις, να πεις “εντάξει, περάστε”. Πολύ μικρά πράγματα, τι αντίκτυπο έχουν στην καθημερινότητά μας, και νομίζω ότι κάνουν μεγάλη διαφορά. Θεωρώ ότι μεγαλώνοντας εξελισσόμαστε, είτε προς το καλό είτε προς το χειρότερο».

«Η ευγένεια γενικώς αφοπλίζει και η θετική διάθεση. Τον βλέπεις τον άλλον ότι σου έρχεται πολύ επιθετικά. Αν εσύ του το γειώσεις όλο αυτό και δεν μπεις στο τρυπάκι, που είναι πολύ εύκολο… Όλοι πάνω κάτω τα ίδια θέματα έχουμε. Αν δεις ότι ο άλλος πάει να σε προσεγγίσει με λίγο καλύτερη διάθεση και όχι με την επίθεση και με την βία, κατευθείαν και αυτός αλλάζει τον δρόμο του», συνέχισε.

«Ήθελα να “φάω” τα σίδερα και το κάλυπτα έτσι»

Σε άλλο σημείο, η Μαρία Κωνσταντάκη εξομολογήθηκε πως: «Έχω πολύ μεγάλο αυτοσαρκασμό, οπότε μπορεί να κάνω ένα πολύ χοντρό χιούμορ και να σε φέρω σε μία αμηχανία. Εγώ θα το δεχόμουν αυτό για τον εαυτό μου, γιατί έχω αυτοσαρκασμό, αλλά εσένα να σε φέρω σε αμηχανία. Έχω κάνει ανθρώπους να αισθανθούν αμήχανα γιατί κάνω χοντρό χιούμορ.

Πολλές φορές λέω αλήθειες, παλαιότερα έλεγα περισσότερο μισοαστεία – μισοσοβαρά, αλλά χτύπαγα στο σωστό σημείο. Είπα εγώ ότι δεν ήμουν τοξικούλα; Εγώ είπα ότι είμαι άνθρωπος. Φυσικά και είναι τοξικό και προφανώς ήταν και ένας τρόπος άμυνας, γιατί εκείνη την ώρα μάλλον δεν ήθελα να είμαι ευγενικούλα και να κάνω χιούμορ, αλλά ήθελα να “φάω” τα σίδερα και το κάλυπτα έτσι. Οπότε και αυτό ήταν κάπως σχετικά καλό, σε σχέση με την άλλη την αντίδραση».