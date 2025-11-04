Ρούλα Πισπιρίγκου: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από επιδείνωση της υγείας της

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Ρούλα Πισπιρίγκου έπειτα από επιδείνωση της υγείας της. Η Ρούλα Πισπιρίκου πάσχει από ερυθηματώδη λύκο, μία ασθένεια που προκαλεί έντονους πόνους στις αρθρώσεις και τα οστά.

Η καταδικασμένη μητέρα από την Πάτρα, μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο, έπειτα από επιδείνωση της υγείας της τα ξημερώματα, σύμφωνα με το pelop.gr.

Για πρώτη φορά, στα τέλη Οκτωβρίου, επετράπη στην Ρούλα Πισπιρίγκου να επικοινωνήσει μέσω βιντεοκλήσης (Teams) με την οικογένειά της. Η διαδικασία αυτή, όπως προβλέπει ο σωφρονιστικός κώδικας, εφαρμόζεται σε κρατούμενους των οποίων οι συγγενείς ζουν μακριά ή δεν έχουν τη δυνατότητα φυσικής επίσκεψης. Η επόμενη επικοινωνία της με την οικογένειά της αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.

Όπως έγινε γνωστό, το Εφετείο για τις υποθέσεις της Μαλένας και της Ίριδας έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο, με την υπεράσπιση να εξετάζει το ενδεχόμενο συνεκδίκασης των υποθέσεων.