Πάτρα: Έβαλαν εμπρηστικό μηχανισμό στο σπίτι του επειδή κατέθεσε ως μάρτυρας σε περιστατικό που εμπλέκονται

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Περιστατικό εμπρησμού στο σπίτι άνδρα, ο οποίος κατήγγειλε φθορές από έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού τα ξημερώματα της Τρίτης 4/11 στην Πάτρα. Οι Αρχές ταυτοποίησαν τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, που αναζητούνται, με την επίθεση να σχετίζεται με κατάθεση του θύματος σε άλλο περιστατικό, όπου εμπλέκονται οι κατηγορούμενοι.

Οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση τριών ατόμων, δύο ανδρών και μιας γυναίκας και αναζητούνται να συλληφθούν στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, παράνομη βία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

 

