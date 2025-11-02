ΕΛΑΣ: 14 νεκροί και 554 τραυματίες σε 486 τροχαία τον Οκτώβριο στην Αττική

Δεκατέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 554 τραυματίστηκαν, εν των οποίων 11 σοβαρά σε 486 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, τα κυριότερα αίτια αυτών των τροχαίων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 33.875 παραβάσεις από τις οποίες 273 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά, βεβαιώθηκαν 880 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 53 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος, 2.482 παραβάσεις ορίου ταχύτητας, 331 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 461 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου, 1.420 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 1.865 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 100 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε Ασπρόπυργο και Ίλιον – Βεβαιώθηκαν 49 παραβάσεις, ακινητοποιήθηκαν 16 οχήματα

Εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πρωινές και βραδινές ώρες της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου 2025 για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων στις περιοχές του Ασπροπύργου και του Ιλίου.

Στους ελέγχους συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής καθώς και Ομάδας ΔΙ.ΑΣ..

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν -185- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -49- παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, μη χρήση κράνους και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, έλλειψη ΚΤΕΟ, έλλειψη καθρεφτών κ.α.

Ακόμα αφαιρέθηκαν -15- άδειες κυκλοφορίας, -15- άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν -16- οχήματα.

Επιπρόσθετα, συνελήφθησαν -11- άτομα για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και για καταδικαστικές αποφάσεις ενώ αποξηλώθηκαν καλώδια συνολικού μήκους -400- μέτρων που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη ηλεκτροδότηση οικιών.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.