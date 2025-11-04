Ιωάννα Τούνη: «Δεν είμαι και πάρα πολύ καλά, νιώθω πιεσμένη αυτό το διάστημα»

Η Ιωάννα Τούνη είναι ίσως η πιο επιτυχημένη Ελληνίδα influencer. Στο Instagram προφίλ της την ακολουθούν πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, που περιμένουν από εκείνη να μοιραστεί μαζί τους τόσο τις λαμπερές, όσο και τις λιγότερο καλές μέρες της ζωής της. Την Τρίτη (4/11), η επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου στα social media, δημοσίευσε ένα βίντεο όπου εξομολογήθηκε πως δεν είναι τόσο καλά και αυτό το διάστημα νιώθει πιεσμένη, παρ’ ότι συμβαίνουν όμορφα πράγματα, όπως ο γάμος της κολλητής της φίλης, Στέλλας Πάσσαρη.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο η Ιωάννα Τούνη ανέφερε: «Γειά σου συμπεθέρα μου. Λοιπόν, σήμερα ούτε ένα story, εδώ είμαι. Είμαι καλά. Δεν είμαι και πάρα πολύ καλά βασικά, είναι μία από αυτές τις κακόκεφες μέρες.

Γενικά νιώθω πιεσμένη αυτό το διάστημα και ενώ έχουμε μερικά πράγματα που είναι φουλ χαρά, γάμος… Κάπως μέσα μου πάλι έχω ένα βάρος και δεν ξέρω. Τώρα έκατσα λιγάκι να χαλαρώσω, τελείωσα και τις δουλειές μου».

Επίσης, στην ανάρτησή της έγραψε: «Σας έλειψα; Τις ημέρες που είμαι πιεσμένη και νιώθω να πνίγομαι, με βοηθάει να αποστασιοποιούμαι για λίγο από τα social… Να κάθομαι μόνη ή να “πίνω έναν ήρεμο καφέ” (τσάι εννοώ) με φίλη μου! Και φυσικά να ανάβω κεράκια σπίτι, να βάζω χαλαρωτική μουσική και να περιποιούμαι λίγο παραπάνω τον εαυτό μου».