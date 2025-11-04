Γιώργος Μουκίδης για Κίλι Σφακιανάκη: «Από ένα σημείο και μετά επικοινωνούσαμε μόνο με μηνύματα, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει»

Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 62 ετών, στις 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του Νότη Σφακιανάκη, με τον οποίο πορεύτηκαν μαζί για 41 χρόνια. Ο Γιώργος Μουκίδης μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για την αείμνηστη σύζυγο του λαοφιλή ερμηνευτή, χαρακτηρίζοντάς την ως «λίθο» για την οικογένειά της.

Ακόμα, αναφέρθηκε στη νόσο με την οποία πάλευε η Κίλι Σφακιανάκη, ενώ στις δηλώσεις του τόνισε ότι: «Μακάρι να είχαμε όλη μία Κίλι στη ζωή μας».

«Με πήρε μία κοινή μας φίλη το βράδυ, λίγο μετά που κατέληξε και μου το είπε. Ήταν, απ’ ό,τι ξέρω, πολύ επιθετική μορφή του αυτοάνοσου που είχε και γενικά ήταν μη αναστρέψιμο», εξήγησε στην αρχή ο Γιώργος Μουκίδης.

Συνεχίζοντας, ο συνθέτης είπε ότι: «Μιλούσαμε αρκετά συχνά. Από ένα σημείο και μετά επικοινωνούσαμε μόνο με μηνύματα, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει. Ήταν πολύ καλή και πολύ ήρεμη. Ήταν η ιδανική σύντροφος. Ένα άτομο με τρομερό επίπεδο, καλλιεργημένη κι ευγενική. Όσες φορές συναναστράφηκα μαζί της, μόνο θετικά έχω να πω.

Ξέρω από πρώτο χέρι ότι ήταν λίθος η Κίλι για την οικογένεια, τους έδενε όλους, ήταν πολύ καλή. Μακάρι να είχαμε όλη μία Κίλι στη ζωή μας. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μιλάς, αν θέλει κάτι ο άλλος σε παίρνει, τον αφήνεις στην ησυχία του».