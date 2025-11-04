Πειραιάς: 48χρονος έπεσε στη θάλασσα – Τον έσωσε λιμενικός

Πειραιάς: 48χρονος έπεσε στη θάλασσα – Τον έσωσε λιμενικός

Καλά στην υγεία του είναι ένας 48χρονος άνδρας που έπεσε το μεσημέρι της Τρίτης στο λιμάνι του Πειραιά, μπροστά από την πύλη Ε7.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από στέλεχος του Λιμενικού που εκτελούσε υπηρεσία τάξης στην περιοχή. Ο λιμενικός βούτηξε άμεσα στη θάλασσα και με τη συνδρομή ακόμη ενός ατόμου, προσέφερε στον άνδρα σωσίβιο, βοηθώντας τον να βγει με ασφάλεια στη στεριά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ ο 48χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ίδιος ανέφερε ότι περπατούσε και αισθάνθηκε ξαφνική ζάλη, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στη θάλασσα.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος.

