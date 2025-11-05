Περιστέρι: Είχε δολοφονηθεί 37χρονος έξω από το νυχτερινό κέντρο που έγινε η έκρηξη τα ξημερώματα

Ένας 37χρονος είχε πέσει νεκρός από μαχαιριά ενός 24χρονου, στο σημείο που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (5/11) τα ξημερώματα, έκρηξη μικρής ισχύος, σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι.

Το περιστατικό αποδόθηκε σε έριδα και μέχρι στιγμής δεν προκύπτει σύνδεση με το νέο συμβάν, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο κατηγορούμενος που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με το θύμα και διαπληκτίστηκαν έντονα, ενώ απολογήθηκε, λέγοντας ότι ήταν «κακιά στιγμή».

Όσον αφορά τον εκρηκτικό μηχανισμό στο νυχτερινό κέντρο, προκάλεσε φθορές σε πλαϊνή πόρτα αλλά και σε υαλοπίνακα επιχείρησης στον απέναντι δρόμο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αφού η επιχείρηση ήταν κλειστή.

Πυροτεχνουργοί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρήκαν υπολείμματα, συγκεκριμένα βραδύκαυστα φυτίλια και η υπόθεση διερευνάται πλέον από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εκβιασμών.