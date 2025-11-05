Έκθεση των Γάλλων πλέκει το εγκώμιο στην τουρκική αμυντική βιομηχανία

Έκθεση του γαλλικού υπουργείου Άμυνας πλέκει το εγκώμιο στην τουρκική αμυντική βιομηχανία και τις επιδόσεις της βάσει των εξαγωγικών συμβολαίων που έχει συνάψει αλλά και τη δυναμική που αναπτύσσει. Εξελίσσεται σε «εξέχοντα παγκόσμιο ηγέτη» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το γαλλικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η Τουρκία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις εξαγωγές αμυντικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια. Η έκθεση τόνισε ότι η Τουρκία έχει πρόσφατα αναδειχθεί σε εξέχοντα παγκόσμιο ηγέτη της αμυντικής βιομηχανίας.

Η έκθεση του γαλλικού Υπουργείου Άμυνας για τις εξαγωγές όπλων για το 2025, η οποία παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο, ανέφερε ότι το ανταγωνιστικό τοπίο στην παγκόσμια αγορά όπλων έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η έκθεση σημείωσε ότι, εκτός από τους κορυφαίους εξαγωγείς όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Γερμανία, νέοι παίκτες όπως η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Τουρκία, οι οποίοι αναπτύσσουν ταχέως αμυντικά προϊόντα, αυξάνουν επίσης το μερίδιό τους στην αγορά.

Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι η τουρκική αμυντική βιομηχανία «έχει σημειώσει από τις πιο εντυπωσιακές προόδους μεταξύ των δέκα κορυφαίων παγκόσμιων εξαγωγέων την τελευταία δεκαετία». Σημείωσε ότι η Άγκυρα «συνεχίζει να επενδύει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της βιομηχανίας όπλων της». Η έκθεση του γαλλικού υπουργείου Άμυνας ανέφερε : «(Η τουρκική βιομηχανία όπλων) έσπασε νέο ρεκόρ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 80% στις εξαγωγές σε σύγκριση με το 2023, ειδικά με τις πολυάριθμες συμβάσεις για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)».

Η έκθεση αξιολόγησε επίσης ότι η άνοδος της Τουρκίας συνδέεται με τη διαφοροποίηση των εξαγωγών της αμυντικής βιομηχανίας και την πρόσβαση σε νέες αγορές.

Όπως αναλύαμε σε πρόσφατο αφιέρωμα στο enikos.gr σχετικά με τα ρεκόρ εξαγωγών της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, οι εξαγωγές της αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 39% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, φτάνοντας τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αμυντικές εξαγωγές της Τουρκίας ανήλθαν συνολικά σε 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, μια σημαντική αύξηση από 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο 9μηνο του 2025 έχουν φτάσει τα 6 δις, ξεπερνώντας σε πωλήσεις το 2023 και υπολείπεται ένα δις για να ξεπεράσουν τις εξαγωγές και του 2024, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι θα αγγίξουν τα 8 δις. Δηλαδή, όσα θα δαπανήσει για το εξοπλιστικό πρόγραμμά της η Ελλάδα για τα επόμενα 5 χρόνια!