Σαν σήμερα 5 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Άγχος

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Τσουνάμι

Παγκόσμια Ημέρα της Γλώσσας των Ρομά (Ρομάνι)

Γεγονότα

1605: Η Συνωμοσία της Πυρίτιδας. Οι καθολικοί προσπαθούν να ανατινάξουν το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Το σχέδιο αποκαλύπτεται και ο αρχηγός τους, Γκάι Φοκς, απαγχονίζεται.

Η Αγγλία και η Ρωσία υπογράφουν στο Παρίσι ειδική συνθήκη, σύμφωνα με την οποία τα Επτάνησα τίθενται υπό την προστασία της Αγγλίας με την ονομασία Ηνωμέναι Πολιτείαι των Ιονίων Νήσων. 1828: Οι ελληνικές δυνάμεις του Δημήτριου Υψηλάντη απελευθερώνουν τη Λιβαδειά, μετά από συνθηκολόγηση.

2008: Ψηφίζεται στη Βουλή από την κυβερνητική πλειοψηφία (ΝΔ) το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το σύμφωνο συμβίωσης. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ καταψήφισαν, ενώ «παρών» ψήφισε το ΚΚΕ. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθούν και τα ομόφυλα ζευγάρια στο σύμφωνο ΝΔ, ΚΚΕ και ΛΑΟΣ αντιτάχθηκαν.

Γεννήσεις

1936: Μιχάλης Δερτούζος, Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (Θαν. 27/8/2001)

1978: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Κύπριος τραγουδιστής

Θάνατοι