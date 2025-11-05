Νότια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα μπορούσε να προχωρήσει σύντομα σε πυρηνική δοκιμή

Enikos Newsroom

διεθνή

Νότια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα μπορούσε να προχωρήσει σύντομα σε πυρηνική δοκιμή

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, φαίνεται πως έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή στο κέντρο Πουνγκγιέ-ρι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον το αποφασίσει. Την εκτίμηση αυτή μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο News1, επικαλούμενο την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας, γεγονός που ενισχύει τις διεθνείς ανησυχίες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην κορεατική χερσόνησο, καθώς η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει τις στρατιωτικές δοκιμές και τις απειλές της, προκαλώντας προβληματισμό στη διεθνή κοινότητα.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο αν έχετε την όραση του Οράτιου Νέλσον θα εντοπίσετε τα 3 αστέρια ανάμεσα στις νιφάδες χιονιού σε 15 δευτερόλεπτα

Το φρούτο «μαύρος χρυσός» που μπορεί να ρίξει το σάκχαρο και την αρτηριακή πίεση

Μάριος Καλογεράς- Τέμπος: Ποιος είναι ο μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ

Γιάννης Στουρνάρας: Η μεταποίηση μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία

Windows 11: Η Microsoft δοκιμάζει κοινή μετάδοση ήχου σε δύο ακουστικά ταυτόχρονα – Πώς θα λειτουργεί

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
06:55 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Κατέρριψε 40 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν 40 ουκρανικά μη επανδρωμένα αερ...
06:31 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Αυστραλία: Απειλή για δολοφονίες αντιφρονούντων από ξένες χώρες σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Πληροφοριών της χώρας

Ο επικεφαλής της αυστραλιανής υπηρεσίας πληροφοριών ASIO, Mike Burgess, προειδοποίησε ότι τουλ...
05:15 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η δημοκρατική Μίκι Σέριλ εξελέγη δήμαρχος κυβερνήτρια του Νιου Τζέρσεϊ

Η δημοκρατική Μίκι Σέριλ εξελέγη χθες Τρίτη κυβερνήτρια στην πολιτεία Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με...
05:08 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: O Ζοχράν Μαμντάνι γίνεται ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, νεαρός εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας του δημοκρατικού κόμματος, αποφασι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς