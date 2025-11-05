Νότια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα μπορούσε να προχωρήσει σύντομα σε πυρηνική δοκιμή

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, φαίνεται πως έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή στο κέντρο Πουνγκγιέ-ρι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον το αποφασίσει. Την εκτίμηση αυτή μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο News1, επικαλούμενο την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας, γεγονός που ενισχύει τις διεθνείς ανησυχίες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην κορεατική χερσόνησο, καθώς η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει τις στρατιωτικές δοκιμές και τις απειλές της, προκαλώντας προβληματισμό στη διεθνή κοινότητα.

Πηγή: Reuters