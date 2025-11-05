ΗΠΑ: Νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, αναλαμβάνει ο μουσουλμάνος, Ζοχράν Μαμντάνι

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, 34 ετών, εξελέγη την Τρίτη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα που βασίστηκαν στα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα. Με τη νίκη του, ο αυτοαποκαλούμενος «δημοκρατικός σοσιαλιστής» και έντονος αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, γίνεται ο πρώτος Μουσουλμάνος που αναλαμβάνει τη δημαρχία της μεγαλύτερης πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στις εκλογές, ο Μαμντάνι επικράτησε του πρώην Δημοκρατικού κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, 67 ετών, ο οποίος είχε θέσει υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος μετά την ήττα του στις προκριματικές εκλογές, καθώς και του Ρεπουμπλικάνου Κέρτις Σίλουα.

Γιος μεταναστών από τη Νότια Ασία, ο νέος δήμαρχος θεωρείται ένας από τους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές των εργαζομένων. Στο πολιτικό του πρόγραμμα έχει συμπεριλάβει ριζοσπαστικές κοινωνικές προτάσεις, όπως η δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία, η καθολική παιδική φροντίδα και το πάγωμα των ενοικίων σε κατοικίες που υπάγονται σε ρυθμιστικό καθεστώς. Τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο, θα χρηματοδοτηθούν μέσω αύξησης της φορολογίας στα υψηλότερα εισοδήματα.

Πηγή: Reuters

