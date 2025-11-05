Νέο αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό – Δύο νεκροί, δείτε βίντεο

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από αμερικανικό πλήγμα εναντίον ύποπτου πλοίου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα του Ανατολικού Ειρηνικού, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, το σκάφος φέρεται να συμμετείχε σε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και να κινούνταν σε γνωστή διαδρομή ναρκο-διακίνησης, μεταφέροντας σημαντικές ποσότητες παράνομων ουσιών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι αποφασισμένη να εντοπίζει και να εξουδετερώνει κάθε πλοίο που επιχειρεί να μεταφέρει ναρκωτικά προς τη χώρα. Όπως υπογράμμισε, «η προστασία της πατρίδας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα». Παράλληλα, διευκρίνισε πως δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο διάρκειας 18 δευτερολέπτων, στο οποίο διακρίνεται ένα σκάφος να δέχεται επίθεση και να εκρήγνυται στη θάλασσα.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025

Από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν συχνές αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, στοχεύοντας ταχύπλοα που – σύμφωνα με την Ουάσινγκτον – ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών. Από τις επιδρομές αυτές έχουν σκοτωθεί σχεδόν 70 άνθρωποι, ενώ η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών αμφισβητείται.

Πηγή: Reuters