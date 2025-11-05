Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η σορός που παρέδωσε η Χαμάς – Ανήκει στον όμηρο Ιτάι Χεν, 19 ετών

Η σορός που επεστράφη το βράδυ της Τρίτης από τη Λωρίδα της Γάζας ταυτοποιήθηκε ως εκείνη του λοχία Ιτάι Χεν, 19 ετών, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο νεαρός στρατιώτης είχε σκοτωθεί και απαχθεί από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της πολύνεκρης επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

IDF representatives informed the family of fallen hostage Armored Corps Staff-Sgt. Itay Chen, of blessed memory, that their loved one has been returned to Israel and that his identification has been completed. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 4, 2025

Ο Ιτάι Χεν ήταν ο τελευταίος όμηρος με αμερικανική υπηκοότητα που παρέμενε στη Γάζα, γεγονός που καθιστά την επιστροφή της σορού του ιδιαίτερα συμβολική τόσο για το Ισραήλ όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υπόθεση του νεαρού στρατιώτη είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη και είχε προκαλέσει διπλωματικές παρεμβάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, στη Γάζα παραμένουν ακόμη οι σοροί επτά νεκρών αιχμαλώτων, ανάμεσά τους και τα λείψανα ενός στρατιώτη που είχε σκοτωθεί κατά τον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς του 2014.