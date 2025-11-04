Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Έχασε τις ευκαιρίες του και το πλήρωσε στις καθυστερήσεις

Η τύχη γύρισε… προκλητικά την πλάτη στον Ολυμπιακό στο ματς με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι Ολλανδοί ισοφάρισαν 1-1 στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Πέπι στην μοναδική τους ευκαιρία σε ένα ματς στο οποίο η ελληνική ομάδα κυριάρχησε ολοκληρωτικά και κρατούσε το προβάδισμα που είχε αποκτήσει με τον Μαρτίνς στο 17΄.

Η πρόκριση πλέον δυσκολεύει αφάνταστα για τον Ολυμπιακό που έχει μόνο 2 βαθμούς στους πρώτους 4 αγώνες και ακολουθεί το ματς με τη Ρεάλ στο Φάληρο στις 26 Νοεμβρίου.

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε πανέτοιμος για το πιο κρίσιμο ευρωπαϊκό του ματς στην εφετινή σεζόν. Με γκολ του Μαρτίνς στο 17ο λεπτό, νίκησε 1-0 την Αϊντχόφεν στο «Γ.Καραϊσκάκης» και διατήρησε τις ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση . Οι πρωταθλητές Ελλάδας έφτασαν τους 5 βαθμούς και πλέον εστιάζουν την προσοχή τους στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, επίσης στο Φάληρο, στις 26 Νοεμβρίου.

Με τον Χρήστο Μουζακίτη να καλύπτει το κενό του τιμωρημένου Έσε και τον Ζέλσον Μαρτίνς να κερδίσει θέση βασικού, ξεκίνησε αυτό το “do or die” παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Αφού απορρόφησε την πίεση και ανταποκρίθηκε στις υψηλές εντάσεις των Ολλανδών, ο πρωταθλητής άρχισε να φέρνει το ματς στα μέτρα του. Σε αυτό βέβαια βοήθησε και το προβάδισμα που πήρε νωρίς, όταν στο 17 ο Μαρτίνς μπήκε στην περιοχή μετά από μεταβίβαση του Τσικίνιο και με ένα ασύλληπτο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Κοβάρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο, μπορούσαν μάλιστα να πετύχουν το 2-0 στο 31΄ αλλά ο Κοβάρ σταμάτησε τον Τσικίνιο και το πλάνο του Μεντιλίμπαρ λειτούργησε άψογα. Στο 61΄ ο Μαρτίνς έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία, με τη μπάλα να «ξύνει» το οριζόντιο δοκάρι και να καταλήγει άουτ σε ένα β΄ ημίχρονο όπου ο Ολυμπιακός παράμενε πιστός στο πλάνο του.

Ο Πέτερ Μπος προσπάθησε να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων με συνεχείς αλλαγές, καθώς η PSV, μια φύσει επιθετική ομάδα, αδυνατούσε να δημιουργήσει την παραμικρή ευκαιρία. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο «ολλανδικό» σουτ στην εστία έγινε στο 78΄ από τον Ντρίουετς, με τον Τζολάκη να εξουδετερώνει. Θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη πίεση από την PSV όσο το ματς πλησίαζε προς το τέλος. Αντίθετα, ήταν ο Ολυμπιακός αυτός που έδειχνε πιο απειλητικός με τις αλλαγές του Μεντιλίμπαρ να συνεισφέρουν τα μέγιστα στη διατήρηση των κεκτημένων.

Παρόλα αυτά σε μία και μοναδική στιγμή, ανατράπηκαν τα πάντα. Ο Φέερμαν εκτέλεσε φάουλ, ο Πέπι εκμεταλλεύτηκε την περίσταση και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπάν (Γαλλία)

Κίτρινες: Πέρισιτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία (63΄ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Τσικίνιο (73΄ Ταρέμι), Ποντένσε (83΄ Κοστίνια), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί (83΄ Κοστίνια).

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ (Πέτερ Μπος): Κοβάρ, Γκασιορόβσκι, Σούτεν, Σαλάχ-Εντίν (67΄ Βάνερ), Ντεστ, Ζούνιορ, Φέρμαν, Σαϊμπαρί (84΄ Μποαντού), Πέρισιτς (68΄ Μπαϊρακτάρεβιτς), Μαν (58΄ Ντρίουετς), Τιλ (58΄ Πέπι).