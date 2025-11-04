Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια Ηρακλείου, καθώς τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν, παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στις Αρχές, ενώ νέες πληροφορίες σε σχέση με το τι τους οδήγησε στην απόφαση αυτή, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Πρόκειται για τους τρεις μέχρι χθες, καταζητούμενους -τον 27χρονο, τον 29χρονο και τον 19χρονο – που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο, με θύματα τον 39χρονο και την 56χρονη, η οποία κηδεύτηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας την Τρίτη.

Σε ένα πρατήριο καυσίμων, στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Μοιρών και Ηρακλείου εμφανίστηκαν γύρω στις 6 το απόγευμα οι 3 αδελφοί, μαζί με τη δικηγόρο τους, η οποία επικοινώνησε με τις αστυνομικές Αρχές και τους υπέδειξε σε ποιο σημείο είναι. Τότε, πήγε η ΕΚΑΜ, τους πέρασε χειροπέδες και οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προς εκτέλεση των ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους.

Γιατί παραδόθηκαν

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, τα 3 αδέλφια αισθάνθηκαν πάρα πολύ έντονη πίεση από τις έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί. Μόνο την Τρίτη, έκαναν περισσότερες από 15 έρευνες σε σπίτια, ακόμη και σε εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία και σε ποιμνιοστάσια.

Έφτασαν, μάλιστα, και σε ένα ξενοδοχείο στο Τυμπάκι, όπου είναι δεδομένο ότι κοιμήθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο 19χρονος, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τον «πρόδωσε» το κινητό του τηλέφωνο.

«Μου έκλεψαν το μηχανάκι»

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 19χρονος υπηρετεί τη θητεία του στον ελληνικό στρατό. Αμέσως μετά τη συμπλοκή στο χωριό ο 19χρονος κάλεσε τον διοικητή του στο τηλέφωνο και τού είπε μια δικαιολογία. «Δεν μπορώ να επιστρέψω στο στρατόπεδο, γιατί μου έκλεψαν το μηχανάκι», φέρεται να είπε συγκεκριμένα. Τον πήρε και δεύτερη φορά τηλέφωνο και στο διάστημα αυτό, ο διοικητής είχε δει την είδηση της συμπλοκής στα Βορίζια και κάλεσε εκείνος τους αστυνομικούς, λέγοντάς τους όσα προηγήθηκαν. Τότε, οι αστυνομικοί άρχισαν να παρακολουθούν το εν λόγω τηλέφωνο.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 19χρονος δεν το ενεργοποιούσε συχνά. Το έκανε ωστόσο 3 φορές για να επικοινωνήσει με την σύντροφό του και έτσι κατάφεραν να φτάσουν στο ξενοδοχείο οι αστυνομικοί. Μάλιστα, έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη και του γιου του, ο οποίος είναι φίλος του 19χρονου και αναμένεται να κατηγορηθούν για υπόθαλψη εγκληματία.

Ανησυχία για το τι θα γίνει στα Βορίζια

Αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ την αστυνομία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι τι θα γίνει στο χωρίο των Βοριζίων. Γιατί, αν και τα σπίτια των οικογενειών είναι σε δύο διαφορετικές περιοχές, τα πατρογονικά τους είναι δίπλα – δίπλα, τους χωρίζει μόνο ένα μικρό κτίσμα. Για τον λόγο αυτό οι Ειδικές Δυνάμεις θα παραμείνουν εκεί για πάρα πολύ καιρό ακόμα.

Μάλιστα, ορισμένα από τα παιδιά των διαφορετικών οικογενειών πάνε στα ίδια σχολεία. Οι αστυνομικοί εκφράζουν φόβο για τη στιγμή, που θα χρειαστεί να φύγουν.

Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου τους

Ότι πρώτο μέλημα των δικηγόρων των τριών κατηγορουμένων για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια, ήταν η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας, ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο λίγο μετά την παράδοση τους, ο δικηγόρος Λευτέρης Κάρτσωνας ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισής τους.

«Η ευθύνη όλων είναι μεγάλη και θα πρέπει όλοι με κοινωνική ενσυναίσθηση να επιτελέσουμε το έργο μας και να φωτίσουμε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης» είπε ο κ. Κάρτσωνας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συμπληρώνοντας ότι «είναι σίγουρο πως βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδρομής» και πως πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τους πάντες «όπως και τους κατηγορουμένους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή ψυχολογική κατάσταση».

Όπως μάλιστα τόνισε, επιθυμία των τριών κατηγορουμένων ήταν «να προσέλθουν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους». Όπως σημειώθηκε, η παράδοση έγινε κατόπιν συνεννόησης με τις αστυνομικές Αρχές, ενώ ορίστηκε και σημείο συνάντησης, «ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παράδοση, κάτι που επετεύχθη». Χωρίς, όπως τόνισε, να θέλει να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισης εξήγησε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις αρχές.

«Τα αποδεικτικά μέσα που αναμένεται να προσκομιστούν προφανώς θα προσκομιστούν τη στιγμή που πρέπει και την ώρα που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά , ενώ επισήμανε ότι πρέπει με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στο να υπάρξει αίσθημα ασφαλείας στην κοινωνία.

Βίντεο από τη στιγμή που τα τρία αδέλφια φτάνουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα σχολεία αυτή την εβδομάδα

Επαναλειτουργούν κανονικά από την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Ζαρού, ενώ με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο Βοριζίων.

Οι μαθητές στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο Βοριζίων, θα επανέλθουν στις τάξεις τους, την προσεχή Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Εξάλλου, τη Δευτέρα, όπως είχε ανακοινωθεί επισήμως από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, θα βρίσκεται στα σχολεία Βοριζιών και Ζαρού, η ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.

H συγκλονιστική περιγραφή της συζύγου του 39χρονου

Η σύζυγος του 39χρονου μίλησε στο Mega για τον σύζυγό της που σκοτώθηκε, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Ένα παλικάρι δύο μέτρα μου πήραν. Ένα παλικάρι δύο μέτρα. Και δεν σηκώθηκε κανείς από τους δικούς μας, επειδή καταλάβαμε. Λέγαμε: «Εντάξει, τους έχουν διαλύσει το σπίτι. Εντάξει. Άσε τους να ηρεμήσουν και βλέπουμε». Και αντί να ηρεμήσουν οι … στάθηκαν στους δρόμους και «παίζανε» στους ξένους ανθρώπους. Αυτοί σκοτώνονταν μεταξύ τους. Αλλά έτυχε και περνούσε ο άντρας μου να πάει στα ζώα. Τα ζώα μας είναι από την Λοχριά και ευτυχώς δεν είχα τα κοπέλια μου μέσα. Γιατί τα παίρνει κάθε Σαββατοκύριακο. Τα παίρνει μαζί και τον βοηθούν. Και ευτυχώς είχε πυρετό ο μεγάλος μου γιος. Αλλιώς θα μου είχαν σκοτώσει και τους γιους μου.

Ήθελαν να μας σκοτώσουν και τους δυο. Και τους δυο ήθελαν να μας σκοτώσουν και να αφήσουν τα κοπέλια μας στους δρόμους. Και ήταν 50 άτομα και ο άντρας μου σκοτωμένος μέσα στο αμάξι. Και δεν έφτανε που ήταν σκοτωμένος, μου τον «παίζανε» γύρω γύρω από το αμάξι και τον χλευάζανε. Το κατάλαβες;».

Για το εάν η ίδια εντόπισε τον Φανούρη στην θέση του οδηγού, η γυναίκα είπε: «Ο Φανούρης δεν κατέβηκε ποτέ από το αμάξι. Την ώρα που έφτανε εκεί τον εκτέλεσαν. Μου είπε ο ιατροδικαστής πως τον χτύπησαν και με καλάσνικοφ και με πιστόλι. Πάρε στο Ηράκλειο, στο ΠΑΓΝΗ να στα πουν. Του διέλυσαν το σώμα. Τον διέλυσαν. Δεν πρόλαβε να κάνει… Ούτε το χέρι του να κουνήσει, ούτε το κεφάλι του. Αφού το αμάξι ήταν στο πλάι, γιατί σκοτώθηκε και του έφυγε το αμάξι στο πλάι. Μακάρι να είχε προλάβει ο κακομοίρης μου, να είχε φύγει από εκεί. Να είχε φύγει, να είχε γλιτώσει. Μου τον σκότωσαν. Ούτε ένα λεπτό δεν έζησε, μου είπε ο ιατροδικαστής. Ούτε ένα λεπτό. Το καταλαβαίνεις;».

Ο 39χρονος συναντήθηκε με συγγενείς του στις φυλακές μια ημέρα πριν από το μακελειό

Σύμφωνα με το Cretalive, νεκροί, τραυματίες αλλά και όλοι όσοι ήταν παρόντες στο σκηνικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια, έχουν εξεταστεί για υπολείμματα πυρίτιδας στα χέρια και στα ρούχα τους, προκειμένου να εξακριβωθεί εργαστηριακά, ποιοι τελικά ήταν εκείνοι που έκαναν χρήση όπλων, ενώ έχουν ληφθεί και δείγματα DNA.

Όπως έγινε γνωστό, το πρωί της Τρίτης (4/11) πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι στα κελιά τριών συγγενών του 35χρονου νεκρού. Τα τηλέφωνα εστάλησαν για εργαστηριακό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τρεις συγγενείς του 39χρονου (αδερφός, γαμπρός και ανιψιός), που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών, βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, καθώς έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα.

Όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο 39χρονος είχε επισκεφθεί τους συγγενείς του στις φυλακές μία ημέρα πριν από το μακελειό, με τις αστυνομικές αρχές να εκτιμούν πως ίσως σε αυτή τη συνάντηση να υπάρχει κάτι που να συνδέεται τουλάχιστον με την έκρηξη στο επίμαχο σπίτι και να μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα.

Σε ότι έχει να κάνει τις έρευνες που έλαβαν χώρα στις φυλακές, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι υπήρξε η ανάγκη, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί του Ηρακλείου, να πραγματοποιηθούν έρευνες και εκεί, καθώς θα μπορούσε να βρεθεί οποιοδήποτε στοιχείο που θα προχωρούσε την υπόθεση, σημειώνοντας ότι «έχει βρεθεί ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα δείξει εάν θα μας αποδώσει τα στοιχεία που επιθυμούμε ώστε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να ξεκαθαρίσουμε και πόσοι ακόμα μπορεί να είναι εμπλεκόμενοι σε αυτό το περιστατικό, κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει».

Οι ταυτόχρονες έρευνες και τα όπλα που δεν βρέθηκαν

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ σημείωσε ακόμη ότι γίνεται ταυτόχρονη έρευνα που αφορά στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, στο πλαίσιο της οποίας αναμένονται αποτελέσματα από την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, όπως και του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών, για να διαπιστωθεί και ποια ήταν η εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιήθηκε, καθώς ο μηχανισμός καταστράφηκε ολοσχερώς. Συμπλήρωσε δε, ότι εξετάζονται και κάποια δεδομένα ώστε να βρεθεί τουλάχιστον αρχικά αυτός που τοποθέτησε τον μηχανισμό και αν υπήρχαν και άλλοι εμπλεκόμενοι σε αυτό.

Για τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό, η κ. Δημογλίδου, ανέφερε ότι «Έχουμε τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τύπους που έχουν χρησιμοποιηθεί. Δεν αφορούν μόνο τα τραύματα που έχουν οι δύο νεκροί, αλλά και διάφορα σημάδια που υπάρχουν στο σημείο όπου έγινε η συμπλοκή και σε οχήματα και σε οικίες, ακόμη και στο οδόστρωμα». Σημείωσε δε, ότι οι αρχές δεν γνωρίζουν τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν και ότι αυτά δεν έχουν βρεθεί.