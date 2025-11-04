Βορίζια: H συγκλονιστική περιγραφή της συζύγου του 39χρονου για τα όσα συνέβησαν πριν και μετά το μακελειό – «Του διέλυσαν το σώμα, εγώ τον βρήκα νεκρό στο αμάξι»

«Σπάει» τη σιωπή της η σύζυγος του 39χρονου που έχασε τη ζωή του στο αιματηρό επεισόδιο των Βοριζίων και μιλά για τα όσα εκτυλίχθηκαν πριν αλλά και μετά το μακελειό.

Την ίδια στιγμή, σε σοκ παραμένει η ελληνική κοινωνία από το μακελειό το περασμένο Σάββατο που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων. Του 39χρονου άνδρα και μιας 56χρονης γυναίκας, η κηδεία της οποίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, 4 Οκτωβρίου.

Η σύζυγος του 39χρονου μίλησε στο Mega για τον σύζυγό της που σκοτώθηκε, τονίζοντας: «Ένα παλικάρι δύο μέτρα μου πήραν. Ένα παλικάρι δύο μέτρα. Και δεν σηκώθηκε κανείς από τους δικούς μας, επειδή καταλάβαμε. Λέγαμε: «Εντάξει, τους έχουν διαλύσει το σπίτι. Εντάξει. Άσε τους να ηρεμήσουν και βλέπουμε». Και αντί να ηρεμήσουν οι … στάθηκαν στους δρόμους και «παίζανε» στους ξένους ανθρώπους. Αυτοί σκοτώνονταν μεταξύ τους. Αλλά έτυχε και περνούσε ο άντρας μου να πάει στα ζώα. Τα ζώα μας είναι από την Λοχριά και ευτυχώς δεν είχα τα κοπέλια μου μέσα. Γιατί τα παίρνει κάθε Σαββατοκύριακο. Τα παίρνει μαζί και τον βοηθούν. Και ευτυχώς είχε πυρετό ο μεγάλος μου γιος. Αλλιώς θα μου είχαν σκοτώσει και τους γιους μου.

Και άκουγα τις μπαλωθιές. Γιατί ήταν 5 λεπτά και ήμουν έξω και άπλωνα ρούχα. Βγήκα και ακούω μπαλωθιές και λέω: «Παναγία μου». Και έπαιρνα τηλέφωνα. Και λέω: «Πάρ’ τε τον Φανούρη μου». Μην τον βλάψει άνθρωπος. Και έφτασα εκεί πέρα με τα πόδια και πήγα εκεί στο μνημείο και ήθελαν να μου «παίξουν» και εμένα. Εγώ φώναζα «Φανούρη μου, Φανούρη μου» κι εξαφανίστηκαν. Και πήγα και του φώναζα. Και φώναζα και τον γύρευα και κάνω έτσι και τον βλέπω μέσα στο αμάξι τελειωμένο. Τελειωμένο. Και φώναζα βοήθεια.

Νεκρό, νεκρό. Εγώ, εγώ τον βρήκα νεκρό μέσα στο αμάξι. Τελειωμένο. Και φώναζα: «Βοήθεια, βοήθεια. Βοηθήστε με. Βοήθησέ με. Ασθενοφόρα». Ούτε ασθενοφόρο κοπελιά δεν ήρθε».

«Ήθελαν να μας σκοτώσουν και να αφήσουν τα κοπέλια μας στους δρόμους»

Για το αν την στιγμή εκείνη μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη ήταν εκεί, η ίδια είπε: «Ναι, τους είδα όλους. Έφτανα στο μνημείο και με βλέπουν και εγώ φώναζα «Φανούριε, Φανούριε». Και γύρισαν τα πιστόλια να μου «παίξουν» όλοι. Μα δεν κατέχω ποιος Θεός τους έβαλε κάτω από τα σπίτια τους, άλλα γίναμε και εμείς σκοτωμένοι. Και έχω ένα κοπέλι 10 χρονών, ένα κοπέλι 6 χρονών, ένα κοπέλι 3 χρονών, ένα κοπέλι 1,5 και ένα 5 μηνών.

Το καταλαβαίνετε; Και ήθελαν να μας σκοτώσουν και τους δυο. Και τους δυο ήθελαν να μας σκοτώσουν και να αφήσουν τα κοπέλια μας στους δρόμους. Και ήταν 50 άτομα και ο άντρας μου σκοτωμένος μέσα στο αμάξι. Και δεν έφτανε που ήταν σκοτωμένος, μου τον «παίζανε» γύρω γύρω από το αμάξι και τον χλευάζανε. Το κατάλαβες;».

Σε σχέση με το αν της είπαν κάτι αυτά τα ανίψια η σύζυγος του 39χρονου σημείωσε ότι: «Δεν μου είπαν πράμα. Μόνο όταν έφτασα φώναζα: «Φανούριε, Φανούριε». Και γύρισαν όλοι τα πιστόλια στη μούρη μου. Ωχ Παναγία μου».

«Δεν κατέβηκε ποτέ από το αμάξι – Ούτε ένα λεπτό δεν έζησε»

Για το εάν η ίδια εντόπισε τον Φανούρη στην θέση του οδηγού, η γυναίκα είπε: «Ο Φανούρης δεν κατέβηκε ποτέ από το αμάξι. Την ώρα που έφτανε εκεί τον εκτέλεσαν. Μου είπε ο ιατροδικαστής πως τον χτύπησαν και με καλάσνικοφ και με πιστόλι. Πάρε στο Ηράκλειο, στο ΠΑΓΝΗ να στα πουν. Του διέλυσαν το σώμα. Τον διέλυσαν. Δεν πρόλαβε να κάνει… Ούτε το χέρι του να κουνήσει, ούτε το κεφάλι του. Αφού το αμάξι ήταν στο πλάι, γιατί σκοτώθηκε και του έφυγε το αμάξι στο πλάι. Μακάρι να είχε προλάβει ο κακομοίρης μου, να είχε φύγει από εκεί. Να είχε φύγει, να είχε γλιτώσει. Μου τον σκότωσαν. Ούτε ένα λεπτό δεν έζησε, μου είπε ο ιατροδικαστής. Ούτε ένα λεπτό. Το καταλαβαίνεις;».

Για το πώς ήξεραν ότι θα περάσει ο Φανούρης από εκεί και ήταν στημένοι, εξήγησε ότι «γιατί κάθε πρωί πάει στα ζώα. Είδαν ότι περνούσε ο Φανούρης. Μου είπαν ότι έριχναν και από τις ταράτσες και από τις σκάλες».

Σχετικά με τον θάνατο της 56χρονης Ευαγγελίας, η ίδια είπε «αυτή πέθανε από ψηλά, κατέβαιναν και σκότωσαν τη θεία τους. Αυτοί. Ο άντρας μου τη σκότωσε μέσα από το αμάξι που ήταν νεκρός; Δεν έχεις διαβάσει πώς έγινε; Πώς έριχναν από ψηλά; Ο άντρας μου ήταν μέσα στο αμάξι, όχι στις ταράτσες. Τον εκτέλεσαν. Αφού έσερναν γυναίκες. Οι γυναίκες μπορεί να βγήκαν από αλλού. Πάνω σου λέω μπαλωθιάζανε το σπίτι. Κρατούσαν όλοι καλάσνικοφ, πιστόλια».

«Ο άντρας μου ήταν στις Μοίρες, μετά γύρισε στο σπίτι, στα Βορίζια»

Για όσα έγιναν πριν το μακελειό η σύζυγος του 39χρονου περιέγραψε: «Και να πιάσεις κοπελιά να γράψεις, να μην λένε ψέματα στα κανάλια και να έρθουν να μάθουν πρώτα την αλήθεια. Να μάθουν πού ήταν ο άντρας μου. Ο άντρας μου ήταν στις Μοίρες και τον πήρα εγώ κοπελιά. Εγώ. Εγώ τον πήρα κοπελιά. Και του είπα: ”Κακομοίρη, τι πράγμα γίνεται στο χωριό. Τα δικά μου κοπέλια γύριζαν στο χωριό και δεν ήξερα τι έχει γίνει”. Έχει άλλοθι. Ήταν εκεί στις Μοίρες. Δεν έχει καμία δουλειά αυτός με τις βόμβες.

Και μετά γύρισε στο σπίτι, στα Βορίζια. Στο σπίτι και δεν αποχώρησε ξανά με το αμάξι. Πήρε τα κοπέλια μας στο σπίτι και κλειστήκαμε μέσα και δεν ξαναβγήκαμε. Μόνο το πρωί. Τον πήρα τηλέφωνο και ήταν στις Μοίρες και του λέω: ”Φανούρη, άκουσα ένα δυνατό μπουμ. Πού είσαι; Έλα, γιατί τα κοπέλια είναι στο χωριό». Και ούτε τα παιδιά μου είναι μεγάλα. 10 χρονών και 6 χρονών. Μου λέει: «Μαρία, δεν κατέχω. Έρχομαι». Και πήρε τα κοπέλια και ήρθαν 10, 10 και στο σπίτι».

Για το πότε έμαθαν ότι το σπίτι που έβαλαν τα εκρηκτικά είναι του Γιάννη, η σύζυγος του 39χρονου τόνισε «γιατί όταν έγινε αυτό, βγήκαν και «παίζανε» πάνω πάνω στης κουνιάδας μου το σπίτι. Και τους παίρνω και τους λέω: «Πού είναι οι μπαλωθιές;» Και μου λέει η κουνιάδα μου: «Μας σκοτώνουν. Κλείσε να πάρω την αστυνομία». Και έπαιρνε η κουνιάδα μου την αστυνομία και δεν ήρθαν».

Η δημοσιογράφος είπε στη συνέχεια, το βράδυ που κάποιος έριξε εκρηκτικά στο σπίτι του Φραγκιαδάκη, εσείς λέτε δεν ήταν ο άντρας σας γιατί ήταν αλλού. «Ναι, υπάρχουν κάμερες» λέει η σύζυγος, με τη δημοσιογράφο να ρωτά αν μετά οι Φραγκιαδάκηδες ήρθαν στο σπίτι της ή των συγγενών τους να πυροβολήσουν;

«Ναι, των συγγενών. Ναι, στα αδέλφια μας επάνω. Στις αδελφές του «παίζανε». Στις αδελφές του «παίζανε». Αλλά δεν βγήκε ούτε ο άντρας μου, ούτε οι κουνιάδοι μου να τους πουν τίποτα. Σεβαστήκαμε ότι κάτι έχει το σπίτι τους μέχρι να βρούνε ποιος είναι. Αλλά να βρείτε ποιος είναι γιατί μας έκαψε. Έκλεισε το σπίτι μου. Και αντί να σεβαστούν ότι μας «παίζανε» και δεν βγήκαν οι άντρες μας να τους σκοτώσουν, σηκώθηκαν το πρωί και τους έστησαν εκεί πέρα ενέδρα την ώρα που έτρεχε στα ζώα και μου τον εκτέλεσαν με καλάσνικοφ και με πιστόλι», είπε.

«Όταν ακούσαμε για το σπίτι, είπαμε ”δεν έπρεπε να έρθετε στην γειτονιά μας”»

Η σύζυγος του 39χρονου αναφέρθηκε και σε ένα παλαιότερο σκηνικό που συνέβη ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

«Δεν μιλιόμασταν. Δεν είχαμε σχέσεις. Δεν θέλαμε σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Πέρυσι πήγαν πάλι και μαχαίρωσαν της αδελφής μας τον γιο. Πήγαν και του «παίζανε» με τα πιστόλια και αυτού στο αμάξι. Έπιασε το καλάσνικοφ ένας πρώτος ξάδελφος, πώς τον λένε, ο (μπιπ). Που να φανταστείτε ο ανιψιός μου δεν είχε να φάει εκείνο και του έδιναν και έτρωγε. Του έδιναν ρούχα. Και εκείνη τη μέρα πήγε σπίτι και πήρε το καλάσνικοφ και «έπαιζε» του ανιψιού μου. Και αν δεν ήταν η μάνα του για να τον ρίξει κάτω, θα ήταν σκοτωμένο και αυτό», είπε η γυναίκα.

Για το εάν ο 39χρονος είχε πρόβλημα με τον Γιάννη που θα έχτιζε και θα έφτιαχνε το σπίτι εκεί στη μεριά του, απάντησε ότι «Εμείς δεν είμαστε κοντά», ενώ για το εάν είχε πει τίποτα ο Φανούρης στον Γιάννη, είπε «ποτέ τίποτα».

Στη συνέχεια η δημοσιογράφος ρώτησε, ποιος είχε πει; Γιατί ξέρουμε ότι οι Καργάκηδες, εσείς δηλαδή, κάποιος από το σόι δεν ήθελε τον Γιάννη εκεί. Ποιος του έκανε «παρατήρηση»;

Η γυναίκα απάντησε: «Όταν το ακούσαμε είπαμε ότι αφού είχαμε προβλήματα, ”δεν έπρεπε να έρθετε στη γειτονιά μας”. Είναι οικογενειακά. Είναι δίπλα στης κουνιάδας μου. Είναι ένα μεγάλο χωριό. Είπαμε αυτό. Ότι είχε μυαλό ρε παιδί μου να κάνει τι; Να έχουμε συνέχεια προβλήματα; Αυτό. Ούτε τους απειλήσαμε, ούτε τίποτα. Άμα θέλαμε εμείς να τους ρίξουμε το σπίτι να το ρίξουμε όλο. Όχι να τους ρίξουμε τα παράθυρα. Ή αυτοί το έκαναν για να πάρουν από ασφάλεια λεφτά ή κάποιος κ@@@@ το έκανε για να κλείσουν τα σπίτια μας. Εμείς δεν είχαμε καμία δουλειά. Όπου ήταν οι άντρες μας υπάρχουν κάμερες εκείνη τη βραδιά. Υπάρχουν κάμερες. Ο άντρας μου ήταν στο καφενείο που σου είπα. Υπάρχουν κάμερες. Έλα να δεις τι έχει κάνει των κοπελιών του. Να μην μας λείψει πράγμα. Άρχοντας ήταν ο άντρας μου. Άρχοντας. Δεν μου έλειψε στο σπίτι μου ποτέ τίποτα. Ένας άρχοντας. Να πας να ρωτήσεις. Δεν υπήρξε φέτος γάμος και βάφτιση να μην πάει να εμφανιστεί, να κάνει το καλό του κάθε ανθρώπου. Όποιος ήθελε βοήθεια ήταν εκεί ο άντρας μου πρώτος. Πάρε τους φίλους του, να λένε «Κυπαρίσσι είναι δίπλα σου, μην φοβάσαι». Και μένα το κυπαρίσσι το δικό μου το σκότωσαν. Αυτή είναι η αλήθεια».

«Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ – Λάτρευαν τον πατέρα τους»

Για το εάν έχει πει στα παιδιά της ότι η άλλη οικογένεια σκότωσε τον πατέρα τους, η ίδια απάντησε αρνητικά, ενώ τόνισε ότι «δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω πώς θα τους το πω. Δεν ξέρω. Είναι πολύ μικρά παιδιά. Μόνο στους μεγάλους θα το πω. Όταν θα έρθει η ώρα. Τον πατέρα τους τον λάτρευαν. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Με παίρνουν και μου λένε «πού είναι ο πατέρας μου και δεν μας δίνεις το τηλέφωνο». Πες μου εγώ τι να τους πω; Πες μου».

Τέλος, για το εάν τα παιδιά άκουσαν πυροβολισμούς, η μητέρα τους απάντησε πως: «Ναι. Ο μεγάλος μου ο γιος είχε αγκαλιάσει όλα τα κοπέλια μέσα στο δωμάτιο να μην μου τα σκοτώσουν. Ναι, όλα. 3 λεπτά είναι από εδώ», ενώ συμπλήρωσε πως μετά τον θάνατο του 39χρονου «Δεν πήγα σπίτι. Τον βάλαμε στην καρότσα και φύγαμε να τον σώσουμε. Στο σπίτι να κάνω τι; Να κάνω τι;»